David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor +27 foto
David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Înot

David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 09:59
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 10:08
  • David Popovici e deja o legendă a natației la doar 21 de ani și de fiecare dată când pune România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului le amintește tuturor, fie că se află la Paris, Roma sau Belgrad, că este mândru să-și reprezinte țara.
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După performanța extraordinară de la Campionatele Europene de Natație de la Paris (medalie de aur la 100 și 200 m liber), supercampionul a avut nevoie de doar trei cuvinte pentru a reacționa după una dintre cele mai importante curse ale carierei sale: „Ici c'est Roumanie!”.

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David Popovici, un mesaj cât o țară! Trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor

David Popovici a redistribuit pe pagina sa de Facebook postarea Televiziunii Române cu finala de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris, în care tocmai își apărase titlul continental.

Mesajul său a fost unul scurt, dar perfect potrivit pentru seara în care România și lumea întreagă a mai primit o demonstrație de forță din partea celui mai valoros înotător al său.

Ici c'est Roumanie! (n.r. - Aici e România!) a scris David Popovici, după cursa în care a oprit cronometrul la 1:44,15

Trei cuvinte, după două medalii de aur și o performanță pe care niciun alt înotător nu a mai reușit-o la Europene.

Postarea distribuită de sportiv era însoțită de mesajul:

„Invincibil! David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 metri liber de la Campionatele Europene organizate la Paris. Timpul obținut de campionul olimpic în finală a fost 1:44,15.

Podiumul a fost completat de lituanianul Tomas Navikonis (1:44,55) și de britanicul James Guy (1:44,87).

David Popovici a confirmat supremația în cursa de 200 metri liber, unde nu a mai fost învins din 2023, de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka”.

David Popovici, de vis la 100 și 200 m liber!

La Paris, Popovici a intrat în finala de 200 de metri liber din postura de mare favorit. În semifinale fusese deja cel mai rapid dintre înotători, cu 1:44,56, iar în ultimul act a confirmat statutul.

A întors primul după prima lungime de bazin și a rămas în frunte la jumătatea cursei. James Guy s-a apropiat la doar o zecime, dar românul a făcut diferența pe a treia lungime și nu a mai cedat până la final.

A terminat în 1:44,15, înaintea lituanianului Tomas Navikonis, 1:44,55, și a britanicului James Guy, 1:44,87.

David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (27 imagini)

David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a cucerit medalia de aur la 200 metri liber, la Campionatele Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+27 Foto
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David Popovici, unic în istoria natației! Tripla de aur pe care n-o mai are nimeni în Europa

Cu două zile înainte, românul câștigase finala de 100 de metri liber în 46,56, timp care a reprezentat un nou record al Campionatelor Europene și l-a dus la numai 16 sutimi de recordul mondial.

Astfel, Popovici a repetat la Paris dubla de aur 100-200 de metri liber pe care o reușise și la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024.

Mai mult, performanța are o dimensiune istorică: David Popovici este primul înotător din istorie care câștigă ambele probe la trei ediții diferite ale Campionatelor Europene.

David Popovici, finala de 100m liber FOTO Raed KrishanGOLAZO (14).jpeg
David Popovici, finala de 100m liber FOTO Raed KrishanGOLAZO (14).jpeg

Galerie foto (29 imagini)

David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
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