„David s-a schimbat” Popovici, văzut de antrenorul Adrian Rădulescu, omul din spatele performanțelor: „Cea mai mare victorie a lui anul ăsta nu a fost în bazin”

Adrian Rădulescu vorbește despre David Popovici cu detașarea unui antrenor care a văzut de aproape atât performanța, cât și omul din spatele ei.

După performanțele extraordinare de la Campionatele Europene de Natație de la Paris, unde David a câștigat medalia de aur la probele de 100 și 200 de metri liber, Adrian Rădulescu a oferit un interviu în care a vorbit despre reușitele obținute alături de cel mai apreciat sportiv al României.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Antrenorul spune că David traversează una dintre cele mai importante perioade ale sale, nu doar din punct de vedere sportiv, ci și personal.

La 22 de ani, campionul român continuă să se schimbe, să-și caute echilibrul și să-și adapteze felul în care se raportează la înot și la competiție.

Pentru Rădulescu, una dintre cele mai mari victorii ale lui David din acest an s-a petrecut, poate surprinzător, în afara bazinului.

Adrian Rădulescu: „David s-a organizat mai bine decât de obicei”

Cum ai descrie această competiție de la Paris după cele două medalii?

Chiar a fost un concurs foarte reușit. Cu doi ani înainte de Jocurile Olimpice de la Los Angeles, mă bucur să văd că pe întreg continentul european nivelul urcă semnificativ. În ultimii ani, a fost un pic senzația că rămânem în urmă în afară de două, trei excepții. Acum cred că lucrurile se schimbă și mă bucur să știu că prima finală la 100 m liber cu trei oameni sub 47 de secunde a fost la un campionat european.

Ce te-a surprins cel mai mult la David acum, la Paris?

Nu știu cât la David, nici nu știu... La el te poți aștepta să te surprindă și în același timp să nu te surprindă. E imprevizibil în anumite privințe. Cred că un lucru care m-a surprins la el în acest concurs a fost modul în care s-a organizat în jurul concursului, a fost mai bine decât de obicei.

Cât de mult contează că aceste medalii au venit într-o perioadă în care sunt schimbări și la David, mai mult fizice?

Cred că e important că au venit ca o confirmare a abilităților sale. El este într-o perioadă de continuă schimbare, nu doar din punct de vedere fizic, ci și ca individ. Cred că un tânăr la 22 de ani este în plin avânt, în plină căutare de sine și cred că el face o treabă extraordinară din punctul ăsta de vedere.



Dacă maturitatea pe care o vedem noi, de obicei, în declarații ne impresionează, vreau să vă spun că în spate este și o persoană haioasă. Mi-aș dori să fie mai haios și mai puțin serios în declarații. Rămâne de văzut ce o să descoperim la finalul competiției, când o să ne uităm peste toate cursele, peste pregătire, peste modul în care am abordat și am introdus elemente noi în acest sezon.



Vedem care sunt oportunitățile, dacă sunt, și vedem ce se poate face mai departe astfel încât poate să înoate mai repede sau pur și simplu să fie competitiv într-o altă formă.

Cea mai mare calitate a lui David este că nu va accepta niciodată să piardă atâta timp cât acolo, în ultima parte a cursei, are adversari. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici

Adrian Rădulescu: „Dacă David a avut o victorie importantă anul ăsta nu a fost în bazin, ci în afara lui”

Cum a fost David acum, față de alte competiții?

A intrat mai relaxat și a avut toate motivele să fie așa, fiind favorit în ambele probe. Kornev și Milak au progresat la 100 m liber, totuși, încă sunt cu un pas în spatele lui. La 200 m liber, David este de departe favorit, nu doar în Europa, ci la nivel mondial, chiar dacă nu și-a atins cei mai buni timpi ai lui.



Cred că de multe ori omitem faptul că în ultimii cinci ani de zile a fost în toate finalele. Chiar dacă pe unele nu le-a câștigat, cum a fost la Fukuoka sau la Tokyo în 2021. E a treia oară când câștigă 100 și 200. Dar lumea uită că și în 2021, chiar dacă era un puștiulică de 16 ani, el a fost în finală de la Europene și nu a terminat ultimul, a terminat al șaselea.



Cred că e calmul pe care ți-l dă experiența, experiența de a fi competitiv de 5 ani de zile, ceea ce cu siguranță nu e puțin lucru.

Dacă te gândești la cineva care ar putea să câștige un 200 liber la orice moment al zilei, strângi 8 băieți de pe orice continent, îi aduci pe toți odată într-un bazin la „Lia Manoliu” și îi pui să facă 200 m liber, te gândești că David îi bate. E normal să trateze lucrurile cu un pic mai mult calm. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici

A găsit David mai mult echilibru anul acesta?

Da, cu siguranță! Dacă ar fi să ne uităm, să punem în balanță timpul vs pur și simplu viața de zi cu zi, cotidianul și gestionarea lui de către un tânăr de 22 de ani care își dorește să aibă și experiențele oricărui tânăr de 22 de ani... Da, cred că dacă David a avut o victorie importantă anul ăsta nu a fost în bazin, ci în afara lui.

Când era mai mic, David zicea că vrea să revoluționeze înotul alături de antrenorii lui. Vi se pare că, într-un fel, cu el a pornit o revoluție în proba de 100 și...?

Nu știu dacă e o revoluție încă… Acum, depinde la ce ne referim. Dacă ne referim la faptul că ar trebui să antrenăm ambele 50-uri de suta, probabil că s-au gândit mai mulți să facă lucrul ăsta. Pe de altă parte, te uiți în capătul celălalt al lumii și vezi că există „Enhanced Games”, care e exact opusul…



Adică nu s-a revoluționat nimic, dimpotrivă. Acuma se și dopează și iau toate prostiile, cu costum, cu tot. Adică, hai să plecăm tare și să vedem cine termină. Ca și în alte domenii, nu cred că există o revoluție. Asta ar însemna că schimbi o regulă și o transformi în altceva. Pur și simplu, se poate orice și se acceptă orice, și există multe, multe variante în care poți să faci și o cursă de înot, dar prin care să-ți trăiești viața.

Evoluția la 100 m liber era inevitabilă. Faptul că noi ne-am gândit la niște chestii, la niște elemente tehnice, la un anumit mod de a vedea și de a aborda această probă nu înseamnă că alții nu ar fi făcut-o. În realitate, nici noi nu am făcut-o primii, ci Chalmers, în 2016, la Rio, în acea finală. El a făcut-o primul, a întors al 7-lea și a câștigat. Nu noi am inventat noi asta, e brandul lui Chalmers. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici

Adrian Rădulescu: „David și Pan Zhanle s-au întrecut ca niște copii de 10 ani”

Cum a fost cantonamentul cu Pan Zhanle pentru antrenorul Adrian Rădulescu?

Foarte distractiv. Sunt doi băieți cu simțul umorului, care au încercat absolut în fiecare zi să se depășească. S-au întrecut exact ca niște copii de 10 ani. Uneori chiar devenind deranjanți pentru noi din punct de vedere al cerințelor, uneori chiar nu era cazul să facă lucrurile astea și trebuiau potoliți. Și atunci, da, a fost distractiv. Cumva a fost ca și cum aș fi lucrat cu o grupă de copii puși numai pe joacă.

Cum faceți când apare un nou adversar, cum au fost Kornev sau Pan? Îl analizați că de la începutul anului reușise sub 47 de secunde?

Te uiți la ce fac ceilalți, dar, în definitiv, sunt prea puține lucruri pe care poți să le faci ca să-i controlezi. Până la urmă, Kornev a fost în față 75 de metri. Nu poți să-i pui piedică, nu poți să-l tragi de picioare. Dacă s-ar fi pregătit poate mai bine, dacă și-ar fi dozat efortul mai bine, dacă ar fi știut să facă lucrurile ușor diferit, poate nu-l mai prindeai. Până la urmă, tu, de pe culoarul tău, nu ai cum să-l influențezi pe el pe culoarul celălalt. Și nici ce face zi de zi la antrenament. Focusul e întotdeauna pe ce face David. Altfel, poți să te concentrezi pe ce fac ceilalți și, în momentul respectiv, să greșești.

Și ceilalți îi studiază cursele lui David.

Cu siguranță, toată lumea studiază pe toată lumea. Dar asta doar în ideea că vor prelua ceva care să le folosească. Și noi urmărim aproape tot ce se întâmplă în lume și tot ce e relevant. Și nu trebuie să fie neapărat o performanță numărul 1 în clasamentul mondial la momentul respectiv. Lucruri interesante se întâmplă și de la cel care este pe locul 2, 3. Întotdeauna o să vină unul cu ceva nou. Acum, dacă ți se potrivește ție, dacă ai timp să înveți sau când îți vei permite să înveți... rămâne de văzut, e strict inspirația ta.

Înotul e de moment. Acum, hai să fim serioși. Se întâmplă ca o dată pe an să fie câte o competiție mare de înot și atunci se uită toată lumea la înot pentru 47 de secunde, 51 de secunde, un minut și 50 de secunde. Da, cred că suntem încă departe de a fi un popor cu adevărat pasionat de această disciplină și... așa, cu apetit pentru sport, în general. Nu mă refer numai la înot, cu apetit pentru sport în general. Nu știu câți rămân să se uite la toată seara de înot, câți, după ce se uită la cursa lui David, revin ca să vadă și festivitatea de premiere. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici

Ați făcut schimbări în antrenamente în ultimul an?

Cu siguranță. Partea de viteză, David e mai rapid, dar, în același timp, e mereu o discuție... bun, bun, rapid, rapid, dar cât este rapidul ăsta prea mult? Știu, sună ca un paradox, vrei să fii rapid tot timpul, așa este, dar asta vine cu un anumit consum energetic și trebuie să găsești un echilibru.

Cursa nu e suficientă, adică trebuie să participi și la festivitatea de premiere dacă îi apreciezi cu adevărat pe sportivii respectivi care vor urca pe podium și mai ales pe cel care se urcă pe prima treaptă și căruia i se cântă imnul. Și cred că omitem să fim prezenți chiar atunci când se cântă chiar imnul țării noastre. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport