„În România mi se întinde covorul roșu” Lisav Eissat explică de ce a decis să joace pentru „tricolori”: „Acolo m-au făcut să mă simt nedorit” +32 foto
Lisav Eissat. Foto: Imago
Campionate

„În România mi se întinde covorul roșu” Lisav Eissat explică de ce a decis să joace pentru „tricolori”: „Acolo m-au făcut să mă simt nedorit”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 10:13
  • Lisav Eissat (21 de ani), fundașul lui Bristol City și internațional român, a explicat motivele pentru care a ales să reprezinte România la nivel de seniori, deși s-a născut în Israel și a evoluat pentru selecționatele de juniori ale acestei țări.
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Eissat are în prezent patru apariții pentru prima reprezentativă a României. A debutat pe 9 octombrie 2025, în amicalul câștigat cu Republica Moldova, scor 2-1, după ce Mircea Lucescu îl convocase în premieră la naționala de seniori.

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Lisav Eissat explică de ce a decis să joace pentru „tricolori”: „În România mi se întinde covorul roșu”

Fundașul are origini românești pe linie maternă și a ales să joace pentru „tricolori”, în ciuda faptului că a crescut în Israel.

„Pur și simplu nu eram mulțumit de felul în care stăteau lucrurile și anumite persoane m-au făcut să mă simt nedorit. Nu-mi place să dau nume. Oameni care m-au rănit și m-au făcut să mă simt nedorit

În momentul în care echipa națională a României m-a contactat și mi-a spus: «Avem un parcurs foarte special pentru tine și, dacă îl urmezi, vei ajunge unde trebuie», am început să mă gândesc serios.

Am crescut în Haifa și nu fusesem niciodată în România. Mi-a fost teamă, dar m-am gândit că, dacă vreau să-mi duc cariera mai departe, aceasta este alegerea corectă”, a declarat Eissat, conform sports.wella.co.il.

FOTO. România - Moldova 2-1, meciul în care Lisav Eissat a debutat la naționala României

România - Moldova, meci amical (2)
România - Moldova, meci amical (2)

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
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În schimb, fundașul spune că a avut parte de o experiență complet diferită în România.

„Pentru mine, respectul și relația personală sunt foarte importante, înainte de orice altceva. Vreau să pot avea încredere într-un om cu ochii închiși, iar asta nu s-a întâmplat.

Nu mi-au dat sentimentul că aparțin acelui loc, că am cheia către primul 11. Eu muncesc mereu din greu, nu spun că mi se cuvine totul. În acea perioadă, când nu eram nimeni, a fost puțin mai greu.

Știu că fotbalul este competitiv, dar este un sentiment pe care nu pot să-l explic”, a mai spus acesta.

În România simt că mi se întinde covorul roșu peste tot pe unde merg. Am ajuns acolo drept cel mai tânăr jucător într-o echipă care are fotbaliști foarte maturi. Lisav Eissat, fundaș la Bristol City

Eissat, despre transferul la Bristol City: „Nu poți ști unde vei ajunge când te urmăresc echipele din Premier League”

În această vară, fundașul a făcut pasul în fotbalul englez și a ajuns la Bristol City, în Championship, după perioada petrecută la Maccabi Haifa.

„Este foarte emoționant, nu o să mint. Mă bucur de fiecare antrenament, de tot ce este aici. Totul este la cel mai înalt nivel, baza de pregătire este la un nivel pe care nu mi l-aș fi putut imagina niciodată. Se cere foarte mult de la mine și mă bucur că se întâmplă asta.

Sâmbătă avem primul meci din campionat (n.r. - de la 17:00, cu Millwall). Ne pregătim, există foarte multe așteptări din partea staffului și a jucătorilor, dar și la nivelul întregului club, pentru că își propune obiective importante.

Începem cu un meci acasă. Stadionul are 35.000 de locuri. Nu este un stadion foarte mare, dar se simte foarte intim. Chiar și când am jucat împotriva lui Newcastle, atmosfera a fost specială.

Nici nu-mi pot imagina cum va fi când stadionul va fi plin. Vreau să încep campionatul cu dreptul, iar stafful este foarte mulțumit de mine”, a mai spus acesta.

La început, visam doar să-l conving pe Haim Silvas să mă lase să joc la Hapoel Hadera. După aceea, în fotbal, nu știi niciodată unde te poate duce. Nu poți ști unde vei ajunge atunci când joci în Championship și toate echipele din Premier League te urmăresc. Lisav Eissat, fundaș la Bristol City

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