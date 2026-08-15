Denis Drăguș nu s-a despărțit de Trabzonspor, chiar dacă președintele clubului a spus că poate pleca.

Ce pretinde atacantul în vârstă de 27 de ani pentru a pune capăt înțelegerii cu gruparea turcă. Totul e legat de bani.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Când Ertugrul Dogan, președintele lui Trabzonspor, a anunțat că „nu-l luăm în considerare pe Drăguș pentru echipă. I-am permis să plece”, toți au crezut că despărțirea este rezolvată.

Nu este în lotul echipei lui Fatih Tekke: nu face parte dintre cei 14 străini admiși de liga turcă, iar clubul său are 17!

Atacantul în vârstă de 27 de ani era deja disputat de patronul lui FCSB și de Marius Șumudică, antrenorul lui CFR Cluj.

Drăguș cere salariul până la sfârșitul contractului cu Trabzon

Situația rămâne însă complicată. Potrivit site-ului 61Saat.com, chiar din Trabzon, alt blocaj a apărut.

Drăguș este cotat la două milioane de euro. Foto: Instagram

Dogan vrea să rezilieze contractul (expiră în 2028), dar jucătorul refuză. Pentru a pune capăt acordului, „tricolorul” pretinde plata integrală a salariului pentru următoarele două sezoane. Până la sfârșit.

3 milioane de euro este suma pe care ar trebui să o primească Drăguș ca salariu până în 2028

Ce s-ar putea întâmpla dacă nu se rezolvă „criza Drăguș”

Trabzonspor nu vrea să-i achite o asemenea sumă ca taxă de reziliere, încercând să negocieze pentru a-i plăti mai puțin, susține 61 Saat, care vorbește deja de „criza Drăguș”.

Drăguș s-a transferat în 2024 de la Standard Liege la Trabzon, care a plătit 1,7 milioane de euro. Foto: Instagram

Dacă părțile nu găsesc o cale de compromis, clubul l-ar putea împrumuta din nou, după ce l-a cedat înainte la Eyupspor și Gaziantep.

Într-un caz extrem, în care nici nu reziliază contractul, nici nu pleacă sub formă de împrumut, vârful ar putea rămâne doar să se antreneze la Trabzon. Fără licență în Super Lig.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport