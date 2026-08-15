„Doctore, termină cu prostiile!” Drăgușin, dezvăluiri despre accidentarea care l-a ținut 11 luni departe de teren: „Am reluat faza de pe internet: «Cum e posibil?»”

Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul Fiorentinei și al naționalei României, a vorbit despre finalul complicat al perioadei petrecute la Tottenham.

Londonezii au fost implicați în lupta pentru evitarea retrogradării din Premier League.

Internaționalul român a rememorat și accidentarea gravă suferită pe 30 ianuarie 2025.

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Românul a jucat puțin după venirea lui Roberto De Zerbi, însă comportamentul său a fost remarcat de antrenorul italian.

„Drăgușin a fost extraordinar, pentru că nu a jucat, dar a fost mereu pozitiv în vestiar și pe teren”, a spus atunci De Zerbi.

Drăgușin, despre perioada cu De Zerbi: „Am încercat să setez standardele și mai sus”

Tottenham ajunsese într-o situație delicată în primăvara acestui an. Igor Tudor a plecat la finalul lunii martie, după numai 44 de zile și șapte meciuri, iar echipa se afla pe locul 17, la un singur punct de zona retrogradării.

Roberto De Zerbi a preluat formația pentru ultimele șapte etape și a reușit să o mențină în Premier League.

„Povestea începe din momentul în care a venit la echipă, după ce l-au demis pe Igor Tudor. E normal ca un antrenor să își aleagă jucătorii preferați și să-i joace pe cei despre care crede că îl vor ajuta.

Cu Igor Tudor am jucat destul de multe meciuri după revenirea din accidentare. Eu am înțeles că poate are nevoie de alt tip de jucător în acel moment și am acceptat acel lucru. Nu am fost supărat, nu am gesticulat, m-am antrenat cum trebuie.

Am încercat să setez standardele și mai sus printre jucătorii care nu joacă mult și mi-am așteptat rândul. Nu m-a băgat des”, a spus Drăgușin, la podcastul „Vorbitorincii”.

Două minute a jucat Radu Drăgușin sub comanda lui Roberto De Zerbi, în două meciuri diferite

Fundașul spune că De Zerbi i-a mulțumit personal înaintea meciului decisiv pentru atitudinea avută în perioada în care nu a fost folosit.

„Ne-a spus înainte de meci: «Radu, nu te-am jucat atât de mult. Vreau să îți mulțumesc pentru că te-ai comportat în felul în care ai făcut-o, ai înțeles situația. Voiam să te joc mai mult, dar nu am putut».

Următoarea zi ne-am salvat, m-a și băgat. La acea conferință a spus-o și public. Am apreciat, indiferent dacă mă punea primul sau ultimul”, a mai spus acesta.

Radu Drăgușin: „Puteam foarte ușor să stau într-un colț”

Drăgușin spune că ar fi putut reacționa diferit după ce a pierdut locul în echipă, însă a preferat să continue să se pregătească la același nivel.

„Puteam foarte ușor să îmi iau fața de supărat, să stau în colț, să mă antrenez doar cât trebuie și să nu mai fac nimic în plus. Voiam să joc și să demonstrez că merit.

Nu am fost speriat că o să retrogradăm. Din prima zi în care a venit De Zerbi ne-a spus: «Băieți, noi putem retrograda, înțelegeți lucrul acesta. Avem două variante: ori ne închidem, ori înfruntăm cu pieptul înainte situația». Și a mers”, a mai spus acesta.

11 puncte a adunat Tottenham în cele șapte etape cu Roberto De Zerbi pe bancă, iar londonezii au încheiat sezonul pe locul 17 și au evitat retrogradarea în ultima rundă

Internaționalul român a recunoscut că presiunea luptei pentru salvare a produs tensiuni în vestiar, mai ales după meciurile în care evoluțiile bune nu erau urmate de rezultate.

„Au apărut frustrări, pentru că atunci când vezi că dai totul într-un meci și rezultatele nu vin… Nu am lăsat acele momente să definească tot sezonul.

În momentele de tensiune am încercat să păstrăm un respect unul față de celălalt. Eu nu pot să merg la antrenament și să nu simt că am evoluat încă puțin”, a mai spus fundașul.

De Zerbi a spus, și s-a adeverit: «La final de sezon, când ne vom salva, veți fi mai fericiți decât atunci când ați câștigat Europa League».A fost o eliberare. Am simțit că ni s-au luat 100 de kilograme de pe fiecare. Dacă pierdeai Europa League, nu se întâmpla nimic. Dacă retrogradai, erau mult mai multe repercusiuni. Radu Drăgușin, fundaș la Fiorentina

Tottenham câștigase Europa League în sezonul 2024-2025.

Drăgușin, despre accidentarea gravă: „Doc, cut the bullshit. Spune-mi exact ce s-a întâmplat”

Drăgușin a vorbit pe larg și despre ruptura ligamentului încrucișat anterior suferită la genunchiul drept, în ianuarie 2025, în meciul cu Elfsborg din Europa League.

Fundașul intrase la pauză, dar după aproximativ 20 de minute a aterizat greșit în urma unei faze aparent banale și a fost nevoit să părăsească terenul.

„Accidentarea a venit într-un moment neașteptat, nu m-am gândit niciodată că pot păți așa ceva. Am jucat 25 de meciuri consecutive, o perioadă foarte încărcată, și nu știu cum se face că acel meci nu l-am început. Am intrat la pauză, cu ideea de a fi odihnit.

Erau mulți accidentați, eu nu eram accidentat. Jucasem toate meciurile timp de trei luni. Stilul de joc era foarte riscant, intens, dar dacă era făcut bine îți aducea multe bucurii. Erau multe sprinturi, încontinuu, unul după altul.

În repriza a doua, meciul era dificil și a venit această fază. Mingea ieșise, era aut, am încercat să o resping și am aterizat greșit. De acolo a început cea mai dificilă provocare”, a mai spus Drăgușin.

Drăgușin spune că inițial nu a simțit o durere puternică și chiar a încercat să continue partida.

„Nu știam la ce să mă aștept. Am simțit ceva, o presiune, dar nu simțeam durere. Eu am chemat stafful medical, m-au controlat. M-am mișcat puțin, am făcut câteva sărituri, am intrat înapoi în joc.

La primul sprint am simțit că nu mai pot în acel meci. Eu nu am vrut să risc ceva și am ieșit”, a mai spus acesta.

Doctorul clubului îi propusese să facă RMN-ul în ziua următoare, însă Drăgușin a insistat să afle diagnosticul în aceeași noapte.

Doctorul mi-a spus că trebuie să facem RMN ca să își dea seama. Meciul era seara, la ora 22:00, și mi-a spus că îl facem mâine: «Nu îți face griji, poate să nu fie nimic». I-am zis că nu pot să dorm în această seară dacă nu aflu ce am. A zis: «OK, hai că vorbesc să văd dacă găsim ceva deschis». Au deschis o parte a unui spital, cu un aparat pentru a-mi face RMN Radu Drăgușin, fundaș la Fiorentina

Rezultatul a venit după aproximativ o oră și jumătate.

„Am tot sperat că e doar o mică întindere. Când m-am urcat în mașină, eram cu soția și mama mea, m-a sunat doctorul: «Da, Radu, a venit rezultatul acum».

I-am zis: «Doctore, termină cu prostiile. Spune-mi exact ce s-a întâmplat». Mi-a spus: «Ți-ai rupt ligamentul încrucișat anterior».

Am zis «OK», am închis telefonul. M-au întrebat ce am pățit. Ele au încercat să mă susțină, că va fi bine, că voi reveni și mai puternic. Le-am spus: «Sunt minimum nouă luni de recuperare». Și au spus și ele: «Wow, nu ne așteptam la așa ceva»”, a mai spus fundașul..

Radu Drăgușin: „Am reluat faza de pe internet: «Cum e posibil?»”

Pentru Drăgușin, primele ore după aflarea diagnosticului au fost printre cele mai dificile.

„Am avut o noapte în care m-am tot gândit: «De ce mie? Ce s-a întâmplat? Cum am făcut?». Am reluat faza de pe internet: «Cum e posibil așa ceva, singur, aterizând?».

M-am dus la teren și am avut această dorință să o fac cât mai rapid. Pentru mine, dacă îmi iei această rutină de a merge la antrenament, micul dejun, pregătirea înainte de antrenament, mă omori.

Eu nu pot să stau acasă dacă știu că suntem în plin sezon și să nu fiu acolo”, a mai declarat fundașul român.

Am avut colegi cu această accidentare pe care nu i-am văzut trei-patru săptămâni. Eu am vrut să fiu acolo între ei, să mă simt în continuare în grup, lucru care m-a ajutat mental foarte mult. Înainte de operație n-am avut nevoie de cârje. Aveam programul meu de sală, făcut special pentru acest tip de accidentare. Radu Drăgușin, fundaș la Fiorentina

După operație a început partea cea mai dificilă a recuperării.

„Adevărata recuperare începe după operație. Atunci începe drumul greu. Mi-a luat o parte din tendon și mi-a refăcut ligamentul cu el.

O mare provocare este durerea foarte mare de la operația de unde îți ia tendonul. Am făcut greșeala ca în prima seară să nu iau medicamentele necesare pentru ameliorarea durerii și m-am trezit cu o durere ca un cuțit în genunchi.

Primele 10 zile am dormit numai pe spate, cârjele erau obligatorii. Am învățat să merg din nou”.

FOTO. Radu Drăguşin, la revenirea pe gazon

Fundașul spune că a ales de la început să nu își stabilească un termen optimist pentru revenire.

„Eu am făcut alegerea inteligentă să îmi setez așteptările foarte departe. Am stat 11 luni, un an. Dacă recuperarea nu e făcută bine, riști să nu mai joci fotbal la nivel înalt. Nu au existat abateri de la programul dat de Tottenham.

Frustrarea vine când, la șapte-opt luni de recuperare, te antrenezi cu băieții și nu te ia, din cauza acestui lucru.

Datorită faptului că nu am sărit etape, nu m-am grăbit, am avut meciuri de verificare cu juniorii, mi-a dat o liniște”, a mai explicat fundașul român.

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