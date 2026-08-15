Viața din spatele succesului Momentele neștiute ale curselor lui David Popovici: „Când îmi răspund sincer la asta, îmi dispare orice gând de îndoială” +16 foto
David Popovici a dat autografe la Paris (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Înot

Viața din spatele succesului Momentele neștiute ale curselor lui David Popovici: „Când îmi răspund sincer la asta, îmi dispare orice gând de îndoială”

alt-text Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 18:08
  • La finalul unor zile intense de competiție, David Popovici (21 de ani) a vorbit mai relaxat despre ce a trăit la Paris, la Campionatele Europene de Natație, despre procesul de maturizare, despre depășirea îndoielilor și despre filosofia simplă care îi permite să rămână autentic într-o lume a marii performanțe.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

David Popovici a explicat cum s-a schimbat viața lui odată cu notorietatea și cât timp își mai dorește să înoate la cel mai înalt nivel.

Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Citește și
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Citește mai mult
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”

David Popovici: „O să sărbătoresc cu adevărat când revin în țară”

David, cum ai sărbătorit după aceste zile de concurs?

Am fost și am mâncat ceva bun și mi-am permis să mă culc mai târziu. Sărbătoarea e destul de simplă și ușoară. Nimic ultraspecial, dar, dacă o pot numi sărbătoare, o să sărbătoresc cu adevărat când mă întorc în țară și o să am și eu timp să călătoresc, să mă plimb cu mașinile și să fac ce vreau.

Adrian Rădulescu ne spunea că și-ar dori să fii în interviuri ceva mai haios, așa cum ești în viața de zi cu zi. Care este cea mai mare boacănă pe care ai făcut-o anul ăsta?

Anul ăsta? Boacăne? Nu știu exact ce boacăne, pentru că nu mai fac din alea copilărești (râde). Oricum, față de acum câțiva ani, îmi permit să fiu mult mai eu însumi în interviuri. Obișnuiam să fiu, zic eu, un pic prea crispat. În sfârșit, pentru că sunt eu mai liniștit, sunt mai natural, pur și simplu. N-am de ce să-mi pun vreo mască.

David Popovici a dat autografe la Paris (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
David Popovici a dat autografe la Paris (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (16 imagini)

David Popovici a dat autografe la Paris (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici a dat autografe la Paris (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici a dat autografe la Paris (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici a dat autografe la Paris (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici a dat autografe la Paris (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+16 Foto
labels.photo-gallery

Impactul mediatizării: între bucurie și limite personale

Ți-a schimbat această mediatizare uriașă stilul de viață sau modul în care trăiești?

Da, clar mi-a influențat modul în care trăiesc, și pozitiv, și negativ. Sigur, îți dai seama că sunt momente în care nu am niciun chef să interacționez, zile în care «ți s-a luat» și vrei doar să stai singur, iar pe stradă te recunoaște lumea. Anumite zile pot fi prea mult, dar am învățat să zic și «nu», dacă e cazul, ca să nu fiu abordat de prea mulți oameni.

Pe de altă parte, sunt și foarte multe aspecte pozitive, nu pot să mă plâng de asta. E pur și simplu ceva ce vine la pachet cu acest job, cumva. O iau ca pe o responsabilitate pe care o am datorită faptului că sunt bun la ceea ce fac.

Lupta cu propriile emoții înainte de start

Care este momentul tău favorit în cadrul unei competiții, dincolo de cursa în sine?

Oricât de grele sunt momentele alea și oricât de multe emoții te cuprind, tot momentele de dinainte de cursă sunt cele mai interesante pentru mine. Îmi permit să mă privesc cu adevărat în interior. Mi se pare că sunt cel mai vulnerabil atunci și cel mai îndreptățit, într-un fel, să mă dau bătut, dacă mi-ar veni să mă dau bătut. Și totuși, să reușesc să lupt cu mine, cu propriile emoții, și să mai ies și câștigător din asta, mă întărește foarte tare. Îmi clădește caracterul, pur și simplu.

Te-ai gândit vreodată cât timp vrei să faci asta la nivel profesionist sau cât de lungă să fie cariera ta? Ți-ai impus o limită?

Mi-a trecut prin cap și am ajuns la o concluzie: răspunsul este că o voi face exact atât timp cât îmi doresc, pur și simplu. Într-adevăr, îmi fixez obiective pe termen scurt pentru că a funcționat până acum. Nu încerc să controlez fericirea, ci doar dictez ritmul. Așa că o să fac asta pentru cât timp îmi doresc, oricât ar însemna asta.

David l-a „descusut” pe rusul Egor Kornev: Am vrut să-i aflu o mică slăbiciune și ce aș putea exploata”

S-a scris mult despre discuțiile tale cu rusul Egor Kornev. El a spus că ați vorbit mult. A fost o strategie să vorbești atât de mult cu el?

Am vorbit pentru că, într-adevăr, recunosc că mă fascinează puțin să aflu cât mai multe despre el, să-i «pick his brains out» (n.r. - să-l descos), pentru că e un competitor extrem de puternic pe care nu am avut ocazia să-l cunosc până acum.

Nu știu cât de multe din lucrurile pe care le-a spus au fost traduse exact așa cum le-am spus eu. Cred că multe au fost interpretate sau traduse prost, iar apoi s-au mai adăugat sau inventat mici chestii. Dar am apucat să vorbim, da, pentru că am vrut să ne cunoaștem, să aflăm micile secrete din spate, o mică slăbiciune a lui și ce aș putea exploata.

Și ai reușit să afli?

Da, așa cred.

David Popovici: „E o onoare să fiu intervievat de unul dintre idolii mei”

Unul dintre marii tăi adversari, Kyle Chalmers, a realizat un interviu cu tine aici. Cum a fost experiența?

A fost primul interviu pe care l-am avut cu Kyle Chalmers și cred că unul dintre puținele momente în care el a fost în rolul de intervievator. Este o onoare pentru mine să fiu intervievat de unul dintre idolii mei, pe care îl consider idol și acum.

Așa cum i-am mărturisit și lui, după părerea mea este cel mai tare înotător de 100 de metri din istorie de până acum. Sper să preiau eu acest rol, ulterior, în câțiva ani. Dar, în primul rând, dincolo de sportiv, este un om pe care îl respect foarte tare și de la care am învățat enorm.

Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (15 imagini)

Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+15 Foto
labels.photo-gallery

L-am întrebat dacă ar veni la București să se antreneze cu tine și a zis că i-ar plăcea să cunoască România, dar că, din cauza vârstei și a ritmului tău, nu ar mai face față…

Chalmers are și a avut o carieră absolut impresionantă, dar e clar într-un moment diferit al vieții față de mine acum. Este căsătorit, are un copil nou-născut și se află într-o altă etapă, una la care voi ajunge și eu la un moment dat.

Dacă ar fi să descrii în doar două-trei cuvinte tot ce ți s-a întâmplat în aceste patru zile de concurs, care ar fi acelea?

A fost intens și a fost plăcut. M-am distrat! «Intens» se înțelege de la sine în mediul ăsta competițional, dar a fost și plăcut. Așa că mă rezum la două cuvinte: intens și plăcut.

Mereu se vorbește despre succese, medalii și titluri. Cum treci însă peste momentele de cumpănă, în care te îndoiești de tine sau întâmpini dificultăți?

Momentele astea sunt inevitabile în viața oricărui om, fie că ești campion intergalactic, fie că ești un om complet obișnuit. Sunt gânduri care, bineînțeles, apar.

Eu personal îmi aduc aminte cine sunt cu adevărat. Nu cine spune vreun străin, vreo publicație sau vreun adversar că sunt, ci cine sunt eu cu adevărat și de ce fac ceea ce fac. Iar când îmi răspund sincer la asta, îmi dispare orice gând de îndoială.

Citește și

„David s-a schimbat” Popovici, văzut de antrenorul Adrian Rădulescu, omul din spatele performanțelor: „Cea mai mare victorie a lui anul ăsta nu a fost în bazin”
Snooker
12:27
„David s-a schimbat” Popovici, văzut de antrenorul Adrian Rădulescu, omul din spatele performanțelor: „Cea mai mare victorie a lui anul ăsta nu a fost în bazin”
Citește mai mult
„David s-a schimbat” Popovici, văzut de antrenorul Adrian Rădulescu, omul din spatele performanțelor: „Cea mai mare victorie a lui anul ăsta nu a fost în bazin”
David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor
Înot
09:59
David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor
Citește mai mult
David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
paris david popovici campionatele mondiale de natatie
Știrile zilei din sport
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Superliga
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Citește mai mult
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Superliga
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Citește mai mult
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Superliga
15.08
Pancu, scandal imens FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Citește mai mult
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Superliga
15.08
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Citește mai mult
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
01:04
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo  + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
00:01
„Devenim din ce în ce mai buni” Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
„Devenim din ce în ce mai buni”  Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Top stiri
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Superliga
15.08
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Citește mai mult
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Înot
15.08
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Citește mai mult
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Superliga
15.08
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Citește mai mult
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
B365
14.08
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
Citește mai mult
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 26 rapid 33 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share