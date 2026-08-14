Bătaie pe Drăguș Șumudică vrea să-l deturneze din drumul spre FCSB: „O să discut cu finu'”

Marius Șumudică (55 de ani), noul antrenor al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre transferurile pe care vrea să le facă până la finalul perioadei de mercato.

Printre ținte se numără și Denis Drăguș (27 de ani), dorit și de rivala FCSB.

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Chiar dacă CFR a solicitat astăzi intrarea în insolvență, Șumudică are planuri mari după ce, în final, a semnat cu formația lui Varga.

Șumudică vrea să-l deturneze pe Drăguș din drumul spre FCSB: „O să discut cu finu'”

Șumudică a dezvăluit că Varga i-a promis deja că va face transferuri până pe 7 septembrie, când se încheie perioada de mercato din România.

„Cu siguranță vom lua cel puțin trei jucători. Suntem în discuții. Eu eram deja în discuții cu doi jucători din Turcia, pe care îi cunosc foarte bună.

Plus încă unul. Aștept variante și din parte clubului. Ne așezăm la masă, ne uităm, discutăm, dar decizia finală o voi avea eu”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

Întrebat despre posibilitatea ca Drăguș să ajungă la CFR, tehnicianul s-a declarat sceptic: „Infimă, dar nu nulă. Nu există nulă. Nu există șansă nulă. E puțin probabil în momentul de față, dar nu știi ce îți rezervă viitorul. Sunt șanse mici, mici de reușită, dar eu consider că niciodată să nu spui niciodată. O să am o discuție cu el. O să discut cu finu'”.

Marele obstacol îl reprezintă dorința lui Gigi Becali de a-l aduce la FCSB pe atacantul naționalei.

Dacă va reuși să își rupă contractul cu Trabzonspor, Drăguș ar primi de la FCSB un contract uriaș de aproape 1 milion de euro pe an! O sumă de care CFR, aflată în dificultăți financiare, nu se poate apropia.

Drăguș are șanse minime să continue la Trabzon.

Motivul este unul simplu. Dacă transferul lui Darwin Nunez (27 de ani) se va concretiza, formația condusă de Fatih Tekke va avea în lot 17 jucători străini. În Turcia, limita este de 14.

„Nu-i luăm în considerare pe Draguș, Mendy și Lundstram pentru echipă. Le-am dat permisiunea să plece”, a declarat Ertuğrul Doğan într-un interviu acordat pentru TRT Spor, citat de 61saat.com.

Revenit în această vară la Trabzonspor, după ce în precedentul sezon a fost împrumutat la Gaziantep, atacantul român s-a deplasat cu echipa în cantonamentul din Austria, însă nu a jucat în niciunul dintre cele 4 meciuri de pregătire.

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