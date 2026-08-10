Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Donald Trump, Gianni Infantino și trofeul Mondialului. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 12:46
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 12:46
  • Planul la care visau cel care obține miliarde pentru el cât este președintele SUA și cel care voia să controleze Mondialul mult după ce i se încheia ultimul mandat ca președinte FIFA. 
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Înainte de toate, Donald Trump (80 de ani) este un businessman, chiar dacă s-a întors la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, pentru al doilea mandat de președinte al Statelor Unite (primul, 2017-2021). 

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Donald Trump, primul președinte SUA care câștigă 2,2 miliarde într-un an de mandat

A trecut afacerile pe numele membrilor familiei, mai ales ale celor doi fii mai mari, Donald Jr. și Eric Trump, dar a continuat să le influențeze într-un conflict de interese major, a dezvăluit New York Times.

Cotidianul american susține că șeful statului a devenit mai bogat cu 2,24 miliarde de dolari (aproape două miliarde de euro) în 2025, o sumă imensă. Nimeni nu s-a mai apropiat de această cifră cât timp era în funcție. Nici măcar Trump în mandatul anterior.

594 de milioane de dolari
a câștigat Trump în 2017, primul an al primului mandat de președinte. De 3,8 ori mai puțin față de 2025

Potrivit Times, concernul Trump a încasat o mulțime de bani din străinătate, inclusiv din România.

Unul dintre businessurile familiei ajutate de președinte anul trecut: o firmă de investiții legată de Emiratele Arabe Unite a cumpărat jumătate din principala companie de criptomonede a lui Trump, World Liberty Financial.

Patru luni mai târziu, administrația de la Washington a acceptat să ofere acces Emiratelor la cipuri sofisticate pentru inteligența artificială.

Ținta lui Trump era Mondialul de fotbal. Voia câștigurile CM pentru propriul imperiu

Conexiunea lui Donald Trump cu Gianni Infantino nu a avut ca scop final Premiul FIFA pentru Pace, primit de la președintele FIFA fără consultarea Consiliului forului mondial, nici amânarea suspendării lui Folarin Balogun, pentru ca atacantul SUA să joace în „optimile” CM 2026 cu Belgia (1-4) la cererea lui Trump deși fusese eliminat în meciul precedent. 

Obiectivul său a fost tot financiar: beneficiile Campionatului Mondial, cel mai important produs FIFA, care generează câștiguri colosale.

15 miliarde de dolari
a câștigat FIFA numai după CM 2026, turneul final cu cel mai mare succes

Infantino plănuia în secret să creeze compania FIFA Forward Enterprise (FFE), evaluată la 20 de miliarde $, prin care să vândă părți ale CM (20%) unor investitori externi pentru atragerea altor 4 miliarde $.

Iar Joshua Kushner, apropiat de Trump și fratele lui Jared, ginerele președintelui american, să conducă prin fondul său de investiții Thrive Capital grupul de investitori pentru FFE.

Ceea ce însemna alte sume uriașe pentru imperiul Trump.

Infantino visa la salariul comisarului NFL: 64 de milioane $ anual

Infantino avea și el un scop la fel de clar. Conform L’Equipe, liderul FIFA a fost uluit când a aflat că Roger Goodell, comisarul NFL, are un salariu anual de 64 de milioane de dolari, de zece ori mai mare decât al lui.

Avocatul elvețian, 56 de ani, președintele FIFA din 2016, voia să devină comisarul FFE, plătit după modelul Goodell. Ar fi rămas pe această funcție, cu un salariu similar, și după încheierea ultimului mandat la care visa la forul de la Zurich (2027-2031).

Numai că tot planul secret a fost dezvăluit de The Times și protestul global, mai ales european, a provocat anularea proiectului Trump-Infantino.

Trump încearcă să-l ajute acum pe Infantino pentru a-i salva poziția la FIFA. Alegerile vor avea loc pe 18 martie 2027, la Rabat, capitala Marocului.

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