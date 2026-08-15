Dinamo a învins-o pe Rapid cu scorul de 1-0 și s-a impus în derby-ul etapei #5 din Liga 1.

În urma acestui succes, echipa antrenată de Nuno Campos a urcat pe primul loc, cu 10 puncte, la egalitate cu FC Argeș.

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Prima repriză a derby-ului din Giulești a început spectaculos, cu ocazii la ambele porți. Rapid a fost mai prezentă în atac, în special prin atacantul Filip Stojilkovic, care a avut mai multe faze periculoase.

Dinamo o răpune pe Rapid în Giulești! Schimbările făcute de Nuno Campos au decis meciul!

Și Dinamo a bifat mai multe ocazii la poarta lui Aioani, dar nu a reușit să înscrie. Astfel, prima repriză a meciului s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Partea secundă a partidei a început la fel de spectaculos, ambele echipe fiind prezente în atac. Dinamo a reușit să fie mai periculoasă, în special prin jucătorii intrați pe parcursul meciului.

În minutul 53, Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a fost eliminat, după o ieșire nervoasă la marginea terenului, după ce Alexandru Musi a fost faultat de Grameni.

Nuno Campos s-a dovedit a fi inspirat, „câinii” reușind să deschidă scorul în minutul 73. Hintsa, care abia intrase pe teren, a driblat excelent mai mulți adversari și i-a pasat lui Karamoko, care se afla pe partea stângă. Atacantul francez a sprintat spre poarta adversă și l-a învins pe Aioani, după ce a șutat la colțul lung.

Rapid a forțat egalarea pe finalul partidei, bifând ocazii mari prin Moruțan și Stojilkovic, dar nu a reușit să înscrie.

Astfel, Dinamo a câștigat în Giulești după 12 ani și a urcat pe primul loc în Liga 1, cu 10 puncte, la egalitate cu FC Argeș.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo 5 10 2 FC Argeș 5 10 3 Petrolul 5 9 4 FCSB 4 8 5 Farul 5 8 6 Rapid 5 8 7 U Craiova 4 6 8 U Cluj 3 6 9 Sepsi 5 6 10 Corvinul 4 5 11 Oțelul 4 5 12 FC Voluntari 5 4 13 CFR Cluj 3 3 14 FC Botoșani 4 3 15 UTA Arad 4 2 16 Csikszereda 5 1

Rapid - Dinamo 0-1

A marcat : Karamoko (73)

: Karamoko (73) 13.154 de spectatori sunt prezenți în Giulești

Final de meci în Giulești!

Partida este prelungită cu minimum 3 minute.

Min. 85 - Rapid se află în căutarea golului egalizator, dar fără succes pentru echipa lui Daniel Pancu.

Min. 73 - GOL Dinamo (0-1)! Hintsa, abia intrat în teren, a reușit să dribleze câțiva adversari și i-a pasat perfect lui Karamoko. Atacantul a preluat perfect mingea și a înscris după un șut trimis la colțul lung, pe jos.

Min. 71 - Schimbare și la Rapid: Ouedraogo a intrat în locul lui Graovac.

Min. 69 - Schimbare la Dinamo: a intrat Hintsa și a ieșit Alex Pop.

Min. 61 - Olimpiu Moruțan a primit mingea în apropierea careului advers, a driblat câțiva adversari și a șutat periculos spre poarta lui Dinamo. Mingea a trecut puțin pe lângă.

Min. 53 - Antrenorul Rapidului, Daniel Pancu, a fost eliminat după ce a avut o ieșire nervoasă la marginea terenului, după ce arbitrul Horațiu Feșnic a oprit jocul pentru un fault asupra lui Musi.

Min. 50 - Lovitura de cap a lui Pascual a trecut puțin peste poarta Rapidului.

Min. 47 - Rapid a început partea a doua a meciului în atac, dar faza s-a încheiat cu un fault a lui Dobre asupra lui Irimia.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Final de primă repriză în Giulești.

Min. 42 - Dobre a fost lansat pe flancul stâng și a centrat în afara careului, acolo unde se afla Stojilkovic. Atacantul a șutat din prima, dar mingea a trecut puțin pe lângă poarta lui Dinamo.

Min. 37 - Raul Opruț s-a ales cu capul spart după ce Alaa Bellaarouch a respins spectaculos, din foarfecă, o minge periculoasă din careul lui Dinamo.

Min. 33 - Șansă uriașă ratată de Rapid! Stojilkovic a fost deposedat în ultimul moment de Irimia, care scăpase pe contraatac.

Min. 31 - Daniel Graovac este avertizat cu cartonașul galben după un fault dur asupra lui Alex Pop.

Min. 24 - Centrarea lui Olimpiu Moruțan din partea partea a fost slabă și a fost prinsă cu ușurință de Bellaarouch.

Min. 20 - Jocul a devenit tot mai echilibrat în Giulești. fără mari ocazii la cele două porți. Dinamo a fost mai prezentă în joc în ultimele minute, dar nu a găsit drumul spre gol.

Min. 8 - Alaa Bellaarouch, portarul lui Dinamo, a primit cartonașul galben după ce a împiedicat un contraatac al Rapidului, înaintea unei aruncări de la margine.

Min. 7 - Dinamo răspunde și atacă poartă lui Aioani, dar Graovac a intervenit decisiv.

Min. 4 - Stojilkovic bifează prima ocazie din meci. Atacantul Rapidului a scăpat singur pe contraatac, dar șutul său a fost blocat de Stoinov.

Min. 1 - A început partida din Giulești!

Echipele de start:

Rapid : Aioani - Ciobotariu, Graovac, Kramer, Onea - Grameni, Vulturar, Bubanja - Dobre, Stojilkovic, Moruțan

: Aioani - Ciobotariu, Graovac, Kramer, Onea - Grameni, Vulturar, Bubanja - Dobre, Stojilkovic, Moruțan Rezerve : Ungureanu, Petrila, Senciuc, Manea, Kodor, Pop, Ouedraogo, Șucu, Celik, El Sawy, Jambor, Burmaz

: Ungureanu, Petrila, Senciuc, Manea, Kodor, Pop, Ouedraogo, Șucu, Celik, El Sawy, Jambor, Burmaz Antrenor : Daniel Pancu

: Daniel Pancu Dinamo : Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Pop

: Bellaarouch - Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Pop Rezerve : Roșca, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, Radu, Mihai, Verreth, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko

: Roșca, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, Radu, Mihai, Verreth, Mazilu, Tarbă, Hintsa, Karamoko Antrenor : Nuno Campos

: Nuno Campos Stadion : Giulești (București)

: Giulești (București) Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj) / Asistenți: Gabriel Avram (București) și Alexandru Cerei (Cluj) / VAR: Florin Andrei (Mureș), AVAR: Valentin Porumbel (Călărași)

Jandarmeria Capitalei a emis un comunicat în care a oferit mai multe detalii despre un conflict iscat între suporteri, înainte de începerea partidei din Giulești.

„În contextul meciului de fotbal Rapid – Dinamo, în timpul deplasării suporterilor oaspeți către stadion, la ieșirea din stația de metrou Basarab, a izbucnit un conflict între mai mulți suporteri.

Jandarmii aflați în dispozitiv au intervenit prompt pentru aplanarea conflictului și restabilirea ordinii publice.

Situația a fost calmată într-un timp scurt, iar deplasarea suporterilor către stadion a fost reluată în condiții de siguranță.

Jandarmeria Capitalei menține permanent dispozitivele de ordine și siguranță publică în zona stadionului și pe traseele de deplasare ale suporterilor, pentru prevenirea și descurajarea oricăror incidente”, a transmis Jandarmeria.

Autoritățile au oferit ulterior detalii suplimentare:

„În urma incidentului produs în zona stației de metrou Basarab, un suporter al echipei oaspete a fost condus la sediul unei secții de poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun”.

Nuno Campos, antrenorul celor de la Dinamo, folosește în continuare același prim „11”, chiar și după plecarea fundașului dreapta Maxime Sivis la FC Orenburg.

Tânărul David Irimia (20 de ani) este folosit de Campos în flancul drept al apărării.

Pe banca de rezerve a „câinilor” se află în premieră și noii jucători transferați: Imran Fetai și Matthias Verreth. În plus, Mamoudou Karamoko a revenit și el, după accidentarea suferită.

De cealaltă parte, în tabăra Rapidului, atacantul Filip Stojilkovic este titular pentru prima dată la echipa pregătită de Daniel Pancu.

Pancu, avertisment înainte de derby-ul cu Dinamo: „Ei au nevoie de două șuturi să dea gol, noi de cinci”

„Ne continuăm seria meciurilor de mare tradiție, începută acum două etape cu CFR, apoi UTA. Întâlnim, în opinia mea, cea mai bună echipă a primelor patru etape. Echipa care a marcat cele mai multe goluri și care a schimbat antrenorul și stilul.

Au trecut la un joc direct. Ei au nevoie de două șuturi să dea gol, noi avem nevoie de cinci șuturi pentru a marca.

Cred că este cea mai scăzută medie de goluri marcate pentru o echipă de-ale mele. Cred că și la Poli Iași echipa mea marca mai mult decât o face Rapid. Dacă vrem să obținem ceva important, va trebui să suferim foarte mult.

Suntem mai buni, deși avem niște absențe. Valoric, individual, balanța înclină spre noi. Individual, și CFR e mai bună decât Dinamo.

Domnul Campos nu știe spiritul lui Dinamo, dar în etapele astea au jucat precum Dinamo adevărat. Nu văd un avantaj în faptul că eu știu ce înseamnă acest derby. Fotbalul e al jucătorilor”, a spus antrenorul Rapidului.

Nuno Campos: „Trebuie să ne gândim mai mult la noi, nu la adversar”

„E un adversar dificil, cu calitate multă. Cifrele arată asta. Cred că vom întâlni un adversar bun, dar avem și noi armele noastre, modul nostru de a gândi și a vedea jocul. De fiecare dată trebuie să ne gândim mai mult la noi, nu la adversar. Cu tot respectul pentru Rapid și pentru ceilalți adversari, dar gândul trebuie să stea doar la jocul nostru și ce trebuie să facem ca să câștigăm pe teren.

Când înfruntăm o echipă mare, ne place să jucăm într-o atmosferă cu stadion plin. Toți ne dorim oportunitatea de a juca astfel de meciuri, simt că asta își doresc și jucătorii mei. Avem mulți jucători cu multă experiență, unii sunt mai tineri, dar pot acumula repede experiență în astfel de medii. Cred că va fi un meci bun pentru toți.

Câteodată, astfel de meciuri sunt mult mai tacticizate. Nu știu dacă vor fi multe goluri. Poate că jocul va fi mai deschis dacă se marchează repede”, a declarat antrenorul lui Dinamo.

Cele mai interesante statistici despre Rapid - Dinamo

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 123 de ori, de 44 de ori au câștigat giuleștenii, de 51 de ori s-au impus dinamoviștii, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate, notează lpf.ro.

Palmares cu Rapid gazdă: 62 jocuri - 27 victorii Rapid - 14 remize - 21 succese Dinamo.

Prima confruntare a avut loc pe 9 septembrie 1948, Dinamo - CFR Bucuresti 0-1. Golul lui Ştefan Filotti le-a produs „roş-albilor" prima înfrângere din istoria clubului în campionatul României. Pe băncile tehnice s-au aflat Coloman Braun – Dinamo, respectiv Petre Steinbach – Rapid.

Finalul anilor ’40 a aparţinut „vişiniilor" bucureşteni, aceştia bifând alte trei succese consecutive.

Prima victorie din contul oaspeților din această rundă s-a consemnat pe 31 martie 1951, Locomotiva - Dinamo 2-3 (Andrei Răducanu, Dumitru Călin / Pavel Scorţan, Alexandru Florea, Carol Bartha).

Peste 3 ani, în 1954, Rapid a luat drumul ligii secunde, astfel că, în sezonul în care dinamoviştii au sărbătorit primul titlul din istoria clubului, în 1955, giuleştenii s-au luptat pentru revenirea în „elită". În stagiunea următoare, 1956, Rapid a învins Dinamo pe stadionul acesteia cu 3-2 (7 octombrie 1956), victorie în urma căreia învinşii au pierdut contactul cu CCA în lupta pentru titlu. Golul care a făcut diferenţa avea să fie marcat de Gheorghe Ene II, cel care, mai târziu, va îmbrăca tricoul rivalilor, cucerind cu aceştia patru campionate consecutive.

Anii ‘60 au oferit confruntări memorabile între cele două echipe, confruntări decisive chiar şi în lupta pentru titlu. Una din ele a avut loc pe 21 iunie 1964, Dinamo - Rapid 5-2 (Pârcălab dublă, Nunweiller VI, Frăţilă dublă / Emil Dumitriu dublă), victorie în urma căreia giuleştenii au ratat titlul în faţa unei generatii excepţionale. Gruparea vişinie a rămas cu locul secund, un loc pe care nu-l mai ocupase din 1950. Erau primele semne ale muncii lui Valentin Stănescu, cel care în 1967 a adus întâiul titlu în Giuleşti, nu oricum, ci după o luptă cu rivala din „Ştefan cel Mare". Meciul decisiv s-a jucat pe 16 aprilie 1967 şi s-a încheiat cu victoria Rapidului, scor 2-0 (Emil Dumitriu, Constantin Năsturescu). A fost un duel „al titanilor", deoarece pe teren s-au aflat, printre alţii, Cornel Dinu, Nunweiller III, Nunweiller VI, Frăţilă, Rică Răducanu, Dan Coe, Lupescu, Motroc, Dumitriu, Năsturescu ori Ion Ionescu.

Ultima luptă pentru titlu din perioada comunistă s-a dat pe 9 iunie 1971, Dinamo - Rapid 1-1. La startul meciului, dinamoviştii au avut un punct avans, dar în minutul 80, Sandu Neagu a marcat şi a dus, timp de 10 minute, Rapidul pe primul loc, până când Mircea Lucescu a înscris un gol cât un campionat.

Cea mai mare diferenţă de scor: 17 septembrie 1988, Dinamo - Rapid 6-0 (Cămătaru dublă, Mateuţ, Rednic, Andone, Vaişcovici).

Confruntările pentru medalii s-au reluat în finalul anilor '90, protagonişti principali fiind Mircea Lucescu şi Cornel Dinu. În 1999 s-a impus Rapidul lui „Il Luce", iar în 2000 a câştigat „Procurorul".

Cea mai recentă dispută din Superligă: 26 aprilie 2026, Dinamo - Rapid 3-1 (G. Milanov, C. Cîrjan, Al. Musi / D: Paraschiv).

FOTO Cel mai recent meci dintre cele două: Dinamo - Rapid 3-1

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