„Dacă vă e frică, stați acasă!”  Marius Șumudică a dat de pământ cu jucătorii lui CFR Cluj și amenință cu plecarea! Varga a intervenit
Marius Șumudică/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Dacă vă e frică, stați acasă!” Marius Șumudică a dat de pământ cu jucătorii lui CFR Cluj și amenință cu plecarea! Varga a intervenit

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 19:05
  • Marius Șumudică (55 de ani), antrenor la CFR Cluj, și-a făcut praf jucătorii, după eșecul cu UTA, scor 0-1, și a lăsat de înțeles că ia în calcul o posibilă plecare de la formația din Gruia.
  • Ioan Varga, patronul ardelenilor, a intervenit.
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Șumudică a anunțat că-și va băga elevii în ședință și i-a avertizat că ar putea pleca de la echipă, dacă nu va vedea o schimbare de atitudine.

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Marius Șumudică ia în calcul să plece de la CFR Cluj: „Toate au o limită”

Ăștia suntem în momentul de față și trebuie să acceptăm ceea ce putem să facem. Dacă se vorbește de FCSB că arată de play-out, noi arătăm de baraj. De barajul pentru retrogradare. Este inadmisibil ce se întâmplă!

Toate au o limită. Și ca să nu vă dau vreo bombă în direct sau ceva de genul ăsta, o să am o discuție săptămâna asta, foarte serioasă, fiindcă așa ceva nu se poate. Toate au o limită!

Din punctul de vedere al conducerii, n-am ce să reproșez. Dar dacă așteptările lor sunt altele decât eu le consider în momentul de față, atunci n-are rost să continuăm. Nu vreau să le înșel așteptările nici celor de aici sau suporterilor, fiindcă m-am evaluat și mi-am dat seama în momentul de față unde ne aflăm.

La noi este o situație foarte, foarte grea. Plecând de la omogenitate, plecând de la relații de joc, plecând de la adaptarea jucătorilor care au venit, unii au pierdut pregătirea.

E foarte greu, că toată lumea zice: «Păi, ai avut trei săptămâni». Păi, în trei săptămâni, scuză-mă, a trebuit să le dau trei zile libere, după care am încercat să fac un joc amical și nu puteam să-i încarc nici pentru jocurile alea două amicale, ca să nu se rupă, să le dau minute să joace.

Și sunt o sumă de «n» de motive în momentul de față care mă fac să cred că și punctele pe care le-am făcut până acum sunt foarte multe.

Fiindcă în momentul în care am venit eram pe locul 14, cu 3 puncte, am ajuns să facem 13 puncte, să câștigăm niște meciuri, dar să ne prezentăm cum ne-am prezentat la UTA pentru mine este o dezamăgire extrem de mare. Nu pot să accept așa ceva, nu pot să accept!

În momentul în care toată săptămâna pregătim ceva, în momentul în care spun ceea ce trebuie să facem, în momentul în care noi nu avem pic de agresivitate…

Credeți că dacă am câștigat un meci la Pitești, unde și acolo a fost așa, ok, n-am jucat extraordinar, dar am avut măcar atitudine...

Dacă în fotbal n-ai atitudine, n-ai dorință, nu vrei să te autodepășești și tu crezi că acum, prin procesul ăsta de insolvență, stăm bine-mersi să stăm să ne luăm banii la timp și să nu facem niciun fel de efort...

Aici intervine lipsa de obiectiv. Mentalitatea, probabil, în momentul de față nu pot să o schimb. Este foarte, foarte greu de lucrat în condițiile astea. O să am o discuție cu jucătorii, în primul rând”, a declart Marius Șumudică, citat de fanatik.ro.

13 puncte
a adunat CFR Cluj cu Marius Șumudică pe banca tehnică

Marius Șumudică: „Bă, dacă vă e frică, stați acasă

Tehnicianul și-a continuat discursul și a precizat că viitorul său la CFR Cluj ar putea depinde de discuția cu jucătorii, în cadrul căreia va încerca să afle dacă aceștia sunt nemulțumiți de metodele sale de antrenament.

„Vreau să vorbesc și eu cu jucătorii și să mă facă să înțeleg de ce antrenament de antrenament ne ducem în parametri de șase-șapte kilometri alergați și ajungem unde trebuie să ajungem, iar când vine meciul nu câștigăm un duel, nu facem absolut nimic. Adică nu avem dorință.

În afară de Braun, care e probabil nativ, vreau să știu și eu de ce mă prezint la meciul cu UTA și în prima repriză ne e frică să jucăm. De unde frica asta? Bă, dacă vă e frică, stați acasă! Stați acasă atunci, că mie nu mi-e frică. Dacă mi-era frică, nu veneam la CFR în situația asta.

Dar eu nu pot să le scot lor frica din cap, de a primi o minge, de a da soluții coechipierului. Dacă n-aș antrena, aș zice. Dar zi de zi facem poziții. Zi de zi facem, la antrenament unde nu-i oponent suntem extraordinari. Când vine meciul, deodată am uitat tot ce am lucrat săptămâna respectivă.

Așa nu putem, că n-avem cum… Nu pot. Nu se pun miuțele. Punctele de la miuțe nu se pun.

Am stat, am cântărit-o, m-am gândit foarte bine. Dacă în urma discuțiilor pe care le voi avea cu jucătorii, și există posibilitatea ca la unii dintre ei să mai văd niște reacții, să-mi spună că nu e bine, poate, poate nu sunt mulțumiți de antrenorul Șumudică. Se poate întâmpla, nu? Și atunci ce să facem? Nu știu. Vreau să am o discuție cu ei, fiindcă dacă jucătorii sunt nemulțumiți de antrenorul Șumudică îmi iau bagajul și am plecat”, a concluzionat tehnicianul.

Ioan Varga: „Marius Șumudică are tot sprijinul meu”

Patronul ardelenilor a oferit și el o primă reacție după declarațiile tehnicianului, pentru sursa citată:

„De când a vorbit Șumudică la emisiune, îmi sună telefonul non-stop. Cred că am vreo 15 apeluri pierdute. Sunt sută la sută alături de Marius Șumudică și sunt de acord cu poziția lui față de jucători.

Și eu am fost supărat pentru cum a arătat echipa la Arad și nu mi-a plăcut deloc atitudinea jucătorilor. E normal ca Șumi să îi trezească, pentru că au valoare și trebuie să o arate pe teren.

Sunt convins că Șumi face presiunea aceasta ca să ne fie bine, nu ca să plece de la CFR Cluj. Marius Șumudică are tot sprijinul meu și al tuturor din conducere!”.

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