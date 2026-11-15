Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, l-a taxat pe Gică Hagi (61 de ani) pentru decizia tactică luată la golul încasat de România în victoria cu Polonia, scor 2-1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Tricolorii” au condus cu 2-0, după reușitele semnate de Cicâldău ('68) și Man ('72), însă au tremurat pe final. Marcel Regula a redus din diferență în minutul 82, în urma unei lovituri libere, iar polonezii au atacat constant până la finalul meciului.

Marius Șumudică l-a taxat pe Gică Hagi: „Nu ai voie să faci schimbare!”

Premergător golului marcat de Polonia, Gică Hagi a efectuat două modificări, Matei Ilie în locul lui Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan în locul lui Andrei Rațiu.

Șumudică susține că decizia selecționerului României a fost una greșită.

„Atenție, nu știu dacă a discutat cineva, dar eu, ca antrenor, am văzut acest lucru. E o lege nescrisă a fotbalului, și anume că nu ai voie să faci schimbare niciodată când e fază fixă.

La acea schimbare, Hagi greșește, din punctul meu de vedere. El face schimbare, jucătorii pierd din repere și s-a luat golul. Asta e legea nescrisă a fotbalului, toată lumea știe.

Nu știu dacă a mai semnalat cineva, dar nu e normal să faci schimbare când adversarul are o lovitură fixă.

Era clar că jucătorii își pierd pozițiile, reperele, e greu să te concentrezi, sunt multe argumente contra acestei schimbări”, a declarat Șumudică, citat de fanatik.ro.

Marius Șumudică: „Bîrligea, cea mai bună schimbare”

Pe de altă parte, tehnicianul de la CFR Cluj l-a lăudat pe „Rege” pentru inspirația de a-l trimite în teren pe Daniel Bîrligea, care a contribuit la ambele goluri ale României.

„După golul anulat al lui Florinel, parcă simțeam că vom marca. Apoi a intrat Bîrligea, cea mai bună schimbare. A dovedit că e o forță a naturii, un jucător care-și câștigă duelurile, care știe să protejeze mingea. A fost și altruist, deci schimbările făcute au fost inspirate, dar mai puțin un moment”, a concluzionat Șumudică.

Clasamentul grupei B4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 5 13 2. Bosnia 5 8 3. Polonia 5 4 4. România 5 3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport