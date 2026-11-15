Hagi, taxat de Șumudică Ce-i reproșează antrenorul de la CFR: „Nu ai voie să faci asta. E o lege nescrisă” +45 foto
Marius Șumudică/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

Hagi, taxat de Șumudică Ce-i reproșează antrenorul de la CFR: „Nu ai voie să faci asta. E o lege nescrisă”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 22:44
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 22:45
  • Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, l-a taxat pe Gică Hagi (61 de ani) pentru decizia tactică luată la golul încasat de România în victoria cu Polonia, scor 2-1.
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„Tricolorii” au condus cu 2-0, după reușitele semnate de Cicâldău ('68) și Man ('72), însă au tremurat pe final. Marcel Regula a redus din diferență în minutul 82, în urma unei lovituri libere, iar polonezii au atacat constant până la finalul meciului.

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Marius Șumudică l-a taxat pe Gică Hagi: „Nu ai voie să faci schimbare!”

Premergător golului marcat de Polonia, Gică Hagi a efectuat două modificări, Matei Ilie în locul lui Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan în locul lui Andrei Rațiu.

Șumudică susține că decizia selecționerului României a fost una greșită.

„Atenție, nu știu dacă a discutat cineva, dar eu, ca antrenor, am văzut acest lucru. E o lege nescrisă a fotbalului, și anume că nu ai voie să faci schimbare niciodată când e fază fixă.

La acea schimbare, Hagi greșește, din punctul meu de vedere. El face schimbare, jucătorii pierd din repere și s-a luat golul. Asta e legea nescrisă a fotbalului, toată lumea știe.

Nu știu dacă a mai semnalat cineva, dar nu e normal să faci schimbare când adversarul are o lovitură fixă.

Era clar că jucătorii își pierd pozițiile, reperele, e greu să te concentrezi, sunt multe argumente contra acestei schimbări”, a declarat Șumudică, citat de fanatik.ro.

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro

Galerie foto (45 imagini)

România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro România - Polonia, în etapa #5 a Ligii Națiunilor (meci). Foto: Raed Krishan / Vlad Nedelea / Iosif Popescu /GOLAZO.ro
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Marius Șumudică: „Bîrligea, cea mai bună schimbare”

Pe de altă parte, tehnicianul de la CFR Cluj l-a lăudat pe „Rege” pentru inspirația de a-l trimite în teren pe Daniel Bîrligea, care a contribuit la ambele goluri ale României.

„După golul anulat al lui Florinel, parcă simțeam că vom marca. Apoi a intrat Bîrligea, cea mai bună schimbare. A dovedit că e o forță a naturii, un jucător care-și câștigă duelurile, care știe să protejeze mingea. A fost și altruist, deci schimbările făcute au fost inspirate, dar mai puțin un moment”, a concluzionat Șumudică.

Clasamentul grupei B4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia513
2. Bosnia58
3. Polonia54
4. România53

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