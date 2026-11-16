Mihai Stoica, mesaj neașteptat Ce i-a transmis Marius Șumudică după demisia de la FCSB

Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a comentat plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) de la FCSB.

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Oficialul a decis să se despartă de gruparea roș-albastră după 16 ani de colaborare împărțiți în două mandate.

Marius Șumudică, despre plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB: „Pierdere enormă”

De-a lungul anilor, Marius Șumudică și Mihai Stoica au fost implicați în mai multe dispute, însă antrenorul lui CFR Cluj nu a ezitat să-i recunoască meritele.

„O pierdere enormă. Din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni conducători de club, chiar dacă relația mea cu el nu este una extraordinară.

Asta nu mă face să nu apreciez oamenii de valoare. Rezultatele acestuia îi stau în cârcă, să zic așa, între ghilimele.

Să ai atâtea trofee câștigate, calificări în cupele europene. Este o mare pierdere pentru FCSB. Nu știu ce s-a întâmplat, nu este problema mea să aprofundez această problemă”, a declarat Șumudică, citat de fanatik.ro.

Marius Șumudică: „ I-am dat mesaj”

Șumudică a explicat că i-a trimis un mesaj lui MM Stoica, după ce oficialul a decis să plece de la FCSB.

„I-am dat un singur mesaj. Chiar dacă relația noastră este una tensionată din punct de vedere al declarațiilor și asta a fost pe tot parcursul carierei noastre, i-am spus că este o pierdere pentru fotbalul românesc. (…)

De asemenea, i-am transmis că una era FCSB cu MM în conducere și una este fără. I-am mai zis că este unul dintre cei mai buni.

Mi-a dat mesaj înapoi în care mi-a scris: «Măcar de acum încolo nu ne vom mai certa».

Asta am simțit, să-i dau un mesaj, indiferent de relația noastră, care nu este o relație de prietenie. Mai departe, el cu treaba lui, eu cu treaba mea”, a concluzionat Șumudică.

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