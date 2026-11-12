Mihai Stoica pleacă de la FCSB! Gigi Becali a confirmat: „Așa este, am vorbit cu el”

Mihai Stoica (61 de ani) a decis să plece de la FCSB, după 16 ani de colaborare.

Informația a fost confirmată chiar de patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali (68 de ani).

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În ultimele zile, Gigi Becali a anunțat mai multe plecări importante de la club și a precizat că Mihai Stoica nu va mai fi responsabil cu transferurile la echipă.

În plus, finanțatorul FCSB a declarat că nu-i va accepta posibila demisie a lui Stoica.

Mihai Stoica pleacă de la FCSB după 16 ani!

Decizia lui Mihai Stoica a fost luată după ultimele evenimente de la FCSB, care l-au afectat foarte mult. Acesta își va lua adio de la roș-albaștri în cursul zilei de joi.

În plus, Mihai Stoica ar fi transmis și un mesaj pe grupurile de WhatsApp ale clubului în care a anunțat că se va despărți de FCSB, conform fanatik.ro.

Informația a fost confirmată și de patronul Gigi Becali:„Da, așa este. Da, da. Am vorbit cu el”.

Întrebat dacă se gândește să îl întoarcă din drum, Becali a spus: „Voi sunteți 100, nu vorbesc de 100 de ori. Intru diseară la voi la Digi și o să vorbesc mai multe”, a declarat Becali, conform digisport.ro.

Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB

Mihai Stoica a ajuns prima dată la FCSB în vara anului 2002, după ce a condus-o anterior pe Oțelul Galați. Inițial acesta a ocupat funcția de director la formația roș-albastră, iar apoi a devenit director general.

Stoica s-a despărțit însă de FCSB în 2007 când a plecat la Unirea Urziceni, alături de care a cucerit titlul, doi ani mai târziu.

În 2010, Mihai Stoica s-a întors la FCSB, în ciuda mai multor conflicte pe care le avusese în trecut cu Gigi Becali. A petrecut 16 ani la club, iar acum a anunțat din nou că pleacă.

Cu Mihai Stoica aflat în conducerea clubului, FCSB a cucerit mai multe trofee, precum:

7 titluri în Liga 1

3 Supercupe ale României

2 Cupe ale României

2 Cupe ale Ligii

Sub comanda sa, roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în 2006, când au fost învinși dramatic de Middlesbrough. FCSB a jucat și în grupele Ligii Campionilor.

FCSB a ajuns și în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, când a pierdut usturător cu Olympique Lyon (1-4 la general). A acumulat atunci 14 puncte în faza principală a competiției.

Gigi Becali: „ Nu-i accept demisia lui Mihai Stoica”

Gigi Becali a declarat, miercuri, că Mihai Stoica nu se va mai ocupa de transferuri, dar nu-i va accepta o eventuală demisie, în cazul în care acesta va fi nemulțumit de decizie.

„Trebuia să iau niște măsuri fără precedent. Trebuia să țin cont de unde s-au întâmplat astea. S-au întâmplat de la conducere, nu? Adică de la mine. Eu sunt vinovat. Dar nu mai vreau să fiu idiot și m-am deșteptat.

Mihai Stoica nu va mai conduce. Dacă el spune că vrea să plece, eu nu-i accept (n.r. - demisia). Nu-i accept, pentru că e prietenul meu și un prieten pe care îl ai de 25 de ani nu îl lași în bătaia puștii.

El a greșit, dar îmi e prieten de 25 de ani. Rămâne prietenul meu, rămâne în club. Nu va mai conduce el pentru că nu știe! Nu mi-a răspuns astăzi la telefon”, a declarat Becali la Digi Sport.

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