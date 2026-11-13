Mauricio Pochettino (54 de ani) a fost numit oficial în funcția de antrenor principal al echipei Manchester United, urmând să preia conducerea tehnică începând cu data de 18 noiembrie.

Tehnicianul argentinian îl înlocuiește pe Michael Carrick (45 de ani), demis din cauza rezultatelor slabe.

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Manchester United traversează o criză acută în Premier League, ajungând în zona retrogradării după zece etape, cu doar opt puncte acumulate dintr-o victorie, cinci remize și patru eșecuri.

Mauricio Pochettino, antrenor la Manchester United

Pentru a rupe contractul semnat de argentinian cu Federația de Fotbal a Statelor Unite, clubul de pe Old Trafford a achitat clauza de reziliere.

Acesta este al patrulea mandat al lui Pochettino în prima ligă engleză, după experiențele de la Southampton, Tottenham și Chelsea.

Primul său meci oficial pe banca lui United va fi pe 22 noiembrie, în deplasare cu Liverpool.

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Pochettino se desparte de naționala SUA

Pochettino părăsește banca Statelor Unite după doi ani, bilanțul său la conducerea selecționatei americane însumând 21 de victorii, 12 înfrângeri și două remize în 35 de meciuri, culminând cu atingerea optimilor de finală la Cupa Mondială.

Argentinianul va mai sta pe banca americanilor la cele două partide contra reprezentativei din Haiti, programate pe 14 și 18 noiembrie. La anunțul despărțirii, argentinianul a transmis:

„Oportunitatea de a reprezenta stema Statelor Unite a fost una dintre cele mai mari onoruri ale carierei mele.

Le suntem profund recunoscători jucătorilor pentru devotament, fanilor pentru încredere și Federației pentru sprijinul permanent.

Există un talent uriaș în fotbalul american, de la loturile de tineret până la echipa de seniori. Veți avea mereu un loc special în inimile noastre”, a spus Pochettino, potrivit independent.co.uk.

Mauricio a lăsat o amprentă de durată asupra fotbalului american prin leadership, profesionalism și atașament față de jucători și cultura noastră (...). El și stafful său au ridicat standardele, au consolidat cultura internă și au creat legături mai clare între naționalele de tineret și prima reprezentativă. JT Batson, director executiv Federația SUA de Fotbal

Comunicatul oficial al clubului Manchester United

„Mauricio Pochettino a acceptat să devină antrenorul principal al echipei masculine Manchester United începând cu data de 18 noiembrie.

Clubul a ajuns la un acord cu Federația de Fotbal a Statelor Unite pentru eliberarea lui Mauricio și a staffului său după încheierea responsabilităților acestora la echipa națională masculină a SUA.

Argentinianul este recunoscut pentru stilul său de fotbal ofensiv, de mare intensitate, pentru devotamentul arătat în construirea unor echipe unite și puternice, precum și pentru palmaresul său remarcabil în dezvoltarea individuală a jucătorilor.

Pochettino a evoluat constant la cel mai înalt nivel al fotbalului în mai multe campionate. Și-a început cariera de antrenor la Espanyol în 2009, înainte de a prelua conducerea formației Southampton, unde a stabilit un record al clubului privind punctele acumulate în Premier League, în anul 2014.

Pe parcursul a cinci sezoane complete la Tottenham Hotspur, Pochettino a transformat clubul într-un pretendent constant în Liga Campionilor, obținând calificarea în patru sezoane consecutive și conducând echipa până la prima sa finală din istoria acestei competiții, în 2019.

În 2021 a mers la Paris Saint-Germain, unde a câștigat titlul în Ligue 1, Cupa Franței și Supercupa Franței, înainte de a se alătura echipei Chelsea în 2023.

Cel mai recent, a condus echipa națională masculină a Statelor Unite până în optimile de finală ale Cupei Mondiale FIFA”, se arată în comunicatul clubului din Premier League.

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