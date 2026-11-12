Carrick, dat afară de United! Clubul din Manchester „a ajuns la concluzia că este necesară o schimbare pentru a ne atinge ambițiile”
Michael Carrick, dat afară de United (foto: Imago)
Campionate

Carrick, dat afară de United! Clubul din Manchester „a ajuns la concluzia că este necesară o schimbare pentru a ne atinge ambițiile”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 12:51
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 13:03
  • Manchester United a anunțat oficial despărțirea de Michael Carrick (45 de ani).
  • Clubul de pe Old Trafford a luat decizia de a pune capăt mandatului tehnicianului englez, după un început de sezon extrem de slab, care a dus echipa în zona retrogradării din Premier League.
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Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului.

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Carrick, dat afară de Manchester United!

Conducerea lui Manchester United a transmis că despărțirea a devenit necesară pentru ca echipa să își poată îndeplini obiectivele sportive.

„După un început dezamăgitor de sezon, clubul a ajuns la concluzia extrem de dificilă că este necesară o schimbare pentru a ne atinge ambițiile”, a transmis Manchester United.

În același comunicat, oficialii clubului au ținut să sublinieze statutul pe care Carrick îl are în istoria formației de pe Old Trafford, apreciindu-i profesionalismul și dedicarea.

„Michael este și va fi întotdeauna o legendă a lui Manchester United. Așa cum a făcut-o în perioada în care a fost jucător, a demonstrat cele mai înalte standarde de dedicare și profesionalism pe parcursul revenirii sale la club. Conducerea sa și realizările din sezonul trecut vor fi întotdeauna amintite cu drag”.

Iată comunicatul integral:

„Manchester United confirmă că Michael Carrick a părăsit funcția de antrenor principal al primei echipe masculine.

Michael a revenit la club în luna ianuarie și a condus echipa către ocuparea locului al treilea în Premier League, câștigând 12 dintre cele 17 meciuri rămase din sezonul 2025/26. În această perioadă, Manchester United a acumulat cel mai mare număr de puncte din campionat.

După un început dezamăgitor de sezon, clubul a ajuns la concluzia extrem de dificilă că este necesară o schimbare pentru a ne putea atinge obiectivele.

Michael este și va rămâne întotdeauna o legendă a lui Manchester United. Așa cum a făcut-o și în perioada în care a fost jucător, acesta a dat dovadă de cel mai înalt nivel de dedicare și profesionalism pe toată durata revenirii sale la club. Conducerea sa și realizările din sezonul trecut vor fi întotdeauna amintite cu apreciere.

Clubul își propune să numească un succesor permanent în cel mai scurt timp posibil”.

Mauricio Pochettino, favorit să o preia pe Manchester United

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, Manchester United îl are în vizor pe Mauricio Pochettino pentru postul de antrenor principal.

Sky Sports anunță că formația engleză a ajuns la un acord verbal de principiu cu tehnicianul argentinian, care ocupă în prezent funcția de selecționer al Statelor Unite.

Înțelegerea ar presupune și plata unei clauze de reziliere de aproximativ 7 milioane de lire sterline.

Pochettino este familiarizat cu fotbalul englez, după experiențele de la Southampton, Tottenham și Chelsea, iar conducerea lui United îl consideră o variantă pentru reconstrucția echipei.

Numirea sa nu a fost însă confirmată oficial de club.

Rezultatele dezastruoase au dus la ruptura dintre Carrick și United

Decizia conducerii de a-l demite pe Carrick vine în contextul unui parcurs departe de așteptări în actuala stagiune.

Manchester United se află pe locul 18 în Premier League, cu doar 8 puncte acumulate în primele 10 etape, iar seria rezultatelor negative a pus o presiune uriașă asupra lui Carrick.

Unul dintre cele mai recente episoade care au amplificat nemulțumirea a fost remiza spectaculoasă, scor 4-4, cu Aston Villa.

Deși „diavolii roșii” au reușit să revină în ultimele minute după ce au fost conduși cu două goluri, rezultatul nu a fost suficient pentru a schimba direcția în care se îndrepta echipa.

Mandatul lui Carrick a fost marcat de un contrast puternic între performanțele din sezonul precedent și forma modestă din actuala campanie.

Tehnicianul englez reușise să redreseze echipa în perioada în care ocupase funcția de interimar, însă nu a reușit să mențină același nivel după instalarea sa definitivă.

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