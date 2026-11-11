Pochettino vine la United Cât trebuie să plătească Manchester pentru a-l lua imediat pe selecționerul SUA. O sumă cu opt cifre!

- Mauricio Pochettino va părăsi naționala americană după doi ani, deși își prelungise recent contractul în Statele Unite.
- Argentinianul, 54 de ani, semnează cu Manchester United, care îl demite pe Michael Carrick.
Era clar că Michael Carrick nu va mai rezista la Manchester United. Situația „diavolilor roșii” este critică.
Orice amânare a deciziei radicale poate avea un efect și mai nociv asupra echipei. Acum, în pauza dedicată naționalelor, e momentul potrivit.
Demiterea lui Carrick e iminentă la Manchester
După zece etape, a căzut în zona retrogradării, cu doar opt puncte: patru înfrângeri, cinci egaluri și o singură victorie. Un succes aproape uitat, pe 30 august, 5-2 cu Ipswich acasă.
Clubul a hotărât să-l demită pe antrenorul care preluase United în ianuarie, al doilea mandat la „red devils”, după interimatul din noiembrie-decembrie 2021.
Despărțirea de Carrick e iminentă pe Old Trafford, susține presa britanică.
Manchester plătește 12 milioane pentru Pochettino și stafful său
Cine îl înlocuiește? Mauricio Pochettino, 54 de ani, din septembrie 2024 selecționerul Statelor Unite, își prelungise contractul după Mondial, până în 2030. Argentinianul trebuie să-l rezilieze acum.
Vine la Manchester, dar United trebuie să plătească înainte clauza de reziliere a lui Poche cu federația americană. O sumă deloc mică.
Numai pentru el, 10 milioane de dolari, potrivit The Athletic. Plus alte două milioane pentru întregul staff, care i-a fost alături de peste un deceniu.
Al 4-lea club englez al lui Pochettino
Antrenorul sud-american se întoarce după doi ani și jumătate în Premier League. Va fi al 4-lea său club în Anglia.
- Southampton: ianuarie 2013 - mai 2014.
- Tottenham: mai 2014 - noiembrie 2019.
- Chelsea: iulie 2023 - mai 2024.
Nu a cucerit însă niciun trofeu. Maximum atins, finala Ligii Campionilor, pierdută cu Tottenham în 2019, 0-2 cu Liverpool.