Pochettino vine la United Cât trebuie să plătească Manchester pentru a-l lua imediat pe selecționerul SUA. O sumă cu opt cifre!
Pochettino și emblema lui Manchester United. Foto: Imago
Campionate

Pochettino vine la United Cât trebuie să plătească Manchester pentru a-l lua imediat pe selecționerul SUA. O sumă cu opt cifre!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 14:27
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 14:28
  • Mauricio Pochettino va părăsi naționala americană după doi ani, deși își prelungise recent contractul în Statele Unite. 
  • Argentinianul, 54 de ani, semnează cu Manchester United, care îl demite pe Michael Carrick.
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Era clar că Michael Carrick nu va mai rezista la Manchester United. Situația „diavolilor roșii” este critică.

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Orice amânare a deciziei radicale poate avea un efect și mai nociv asupra echipei. Acum, în pauza dedicată naționalelor, e momentul potrivit.

Demiterea lui Carrick e iminentă la Manchester

După zece etape, a căzut în zona retrogradării, cu doar opt puncte: patru înfrângeri, cinci egaluri și o singură victorie. Un succes aproape uitat, pe 30 august, 5-2 cu Ipswich acasă.

Carrick, la Manchester, alături de Cunha. Foto: Imago Carrick, la Manchester, alături de Cunha. Foto: Imago
Carrick, la Manchester, alături de Cunha. Foto: Imago

Clubul a hotărât să-l demită pe antrenorul care preluase United în ianuarie, al doilea mandat la „red devils”, după interimatul din noiembrie-decembrie 2021.

Despărțirea de Carrick e iminentă pe Old Trafford, susține presa britanică.

32 de meciuri
are Carrick în acest an la Manchester, în toate competițiile: 15 victorii, opt remize și nouă eșecuri

Manchester plătește 12 milioane pentru Pochettino și stafful său

Cine îl înlocuiește? Mauricio Pochettino, 54 de ani, din septembrie 2024 selecționerul Statelor Unite, își prelungise contractul după Mondial, până în 2030. Argentinianul trebuie să-l rezilieze acum.

Pochettino s-a oprit cu naționala SUA în „optimile” CM 2026, după 1-4 cu Belgia. Foto: Imago Pochettino s-a oprit cu naționala SUA în „optimile” CM 2026, după 1-4 cu Belgia. Foto: Imago
Pochettino s-a oprit cu naționala SUA în „optimile” CM 2026, după 1-4 cu Belgia. Foto: Imago

Vine la Manchester, dar United trebuie să plătească înainte clauza de reziliere a lui Poche cu federația americană. O sumă deloc mică.

Numai pentru el, 10 milioane de dolari, potrivit The Athletic. Plus alte două milioane pentru întregul staff, care i-a fost alături de peste un deceniu.

Al 4-lea club englez al lui Pochettino

Antrenorul sud-american se întoarce după doi ani și jumătate în Premier League. Va fi al 4-lea său club în Anglia.

  • Southampton: ianuarie 2013 - mai 2014.
  • Tottenham: mai 2014 - noiembrie 2019.
  • Chelsea: iulie 2023 - mai 2024.

Nu a cucerit însă niciun trofeu. Maximum atins, finala Ligii Campionilor, pierdută cu Tottenham în 2019, 0-2 cu Liverpool.

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