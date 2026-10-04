L-a egalat pe Schumacher Max Verstappen, după victoria din MP al Bahrainului: „Incredibil de mândru”

Max Verstappen (29 de ani), pilotul Red Bull, a câștigat Marele Premiu al Bahrainului, după ce a plecat din pole-position.

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Cursa desfășurată pe circuitul Sepang din Malaezia a început cu o oră și jumătate întârziere din cauza unei furtuni teribile.

Max Verstappen, învingător în Marele Premiu al Bahrainului

Pilotul Red Bull a plecat din pole-position, dar a fost depășit de Kimi Antonelli și George Russell, ambii de la Mercedes.

Verstappen a revenit însă pe primul loc, în urma unui Safety Car și a reușit să-și mențină poziția până la final.

Pentru olandez, victoria de la Sepang a fost cea de-a 72-a din Formula 1 alături de Red Bull.

Astfel, cvartetul campion mondial a egalat recordul lui Michael Schumacher. Legendarul pilot german a reușit același număr de succese pentru Ferrari.

Podiumul a fost completat de Kimi Antonelli și Lewis Hamilton (Ferrari). George Russell a abandonat în turul 50, din cauza unei presupuse defecțiuni la unitatea de propulsie. La acel moment, britanicul era pe locul 3.

Max Verstappen: „Sunt incredibil de mândru”

După ce a triumfat în Marele Premiu al Bahrainului, Verstappen a oferit și o primă reacție:

„Este o victorie foarte frumoasă, după anul pe care l-am avut și progresul pe care l-am făcut. Sunt incredibil de mândru de toată lumea și este pur și simplu superplăcut să câștig aici.

A fost foarte agitat, cu o mulțime de lucruri diferite la început. Fără putere, așa că trebuie să aștepți ca puterea să se manifeste. Dar apoi am făcut alegerea corectă cu anvelopele intermediare și, după aceea, pas cu pas, am avansat.

De acolo înainte am putut face din nou propria noastră cursă până la final, desigur cu Safety Car, dar am ținut totul sub control.

Este incredibil! Faptul că am câștigat prima noastră cursă în primul an cu propriul nostru motor este destul de impresionant”, a declarat Verstappen, citat de formula1.com.

FOTO. Verstappen a avut probleme cu monopostul din cauza suprafeței ude de pe circuit, înainte de start

Clasament Marele Premiu al Bahrainului

Poz. Pilot Timp 1 Max Verstappen 1:47:14.808 2 Kimi Antonelli +2.307 3 Lewis Hamilton +4.919 4 Charles Leclerc +7.258 5 Isack Hadjar +8.571 6 Oscar Piastri +9.454 7 Liam Lawson +12.753 8 Fernando Alonso +13.372 9 Lando Norris +13.993 10 Arvid Lindblad +15.928

Clasamentul general al piloților:

Kimi Antonelli (Mercedes) - 320 puncte George Russell (Mercedes) - 236 Lewis Hamilton (Ferrari) - 214 Charles Leclerc (Ferrari) - 191 Lando Norris (McLaren) - 188 Max Verstappen (Red Bull) - 188 Oscar Piastri (McLaren) - 128 Isack Hadjar (Red Bull) - 96 Liam Lawson (Racing Bulls) - 65 Pierre Gasly (Alpine) - 41

Clasamentul constructorilor:

Mercedes – 556 puncte Ferrari – 405 McLaren – 316 Red Bull – 298 Racing Bulls – 90 Alpine – 68 Haas – 27 Audi – 17 Williams – 12 Aston Martin – 7 Cadillac – 0

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