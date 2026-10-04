L-a egalat pe Schumacher Max Verstappen, după victoria din MP al Bahrainului: „Incredibil de mândru” +8 foto
Max Verstappen/ Foto: IMAGO
Formula 1

L-a egalat pe Schumacher Max Verstappen, după victoria din MP al Bahrainului: „Incredibil de mândru”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 15:59
alt-text Actualizat: 04.10.2026, ora 17:05
  • Max Verstappen (29 de ani), pilotul Red Bull, a câștigat Marele Premiu al Bahrainului, după ce a plecat din pole-position.
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Cursa desfășurată pe circuitul Sepang din Malaezia a început cu o oră și jumătate întârziere din cauza unei furtuni teribile.

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Max Verstappen, învingător în Marele Premiu al Bahrainului

Pilotul Red Bull a plecat din pole-position, dar a fost depășit de Kimi Antonelli și George Russell, ambii de la Mercedes.

Verstappen a revenit însă pe primul loc, în urma unui Safety Car și a reușit să-și mențină poziția până la final.

Pentru olandez, victoria de la Sepang a fost cea de-a 72-a din Formula 1 alături de Red Bull.

Astfel, cvartetul campion mondial a egalat recordul lui Michael Schumacher. Legendarul pilot german a reușit același număr de succese pentru Ferrari.

Podiumul a fost completat de Kimi Antonelli și Lewis Hamilton (Ferrari). George Russell a abandonat în turul 50, din cauza unei presupuse defecțiuni la unitatea de propulsie. La acel moment, britanicul era pe locul 3.

Max Verstappen: „Sunt incredibil de mândru”

După ce a triumfat în Marele Premiu al Bahrainului, Verstappen a oferit și o primă reacție:

„Este o victorie foarte frumoasă, după anul pe care l-am avut și progresul pe care l-am făcut. Sunt incredibil de mândru de toată lumea și este pur și simplu superplăcut să câștig aici.

A fost foarte agitat, cu o mulțime de lucruri diferite la început. Fără putere, așa că trebuie să aștepți ca puterea să se manifeste. Dar apoi am făcut alegerea corectă cu anvelopele intermediare și, după aceea, pas cu pas, am avansat.

De acolo înainte am putut face din nou propria noastră cursă până la final, desigur cu Safety Car, dar am ținut totul sub control.

Este incredibil! Faptul că am câștigat prima noastră cursă în primul an cu propriul nostru motor este destul de impresionant”, a declarat Verstappen, citat de formula1.com.

FOTO. Verstappen a avut probleme cu monopostul din cauza suprafeței ude de pe circuit, înainte de start

Start amânat în MP al Bahrainului din cauza ploii. Foto: captură X/@evrythngformu1a
Start amânat în MP al Bahrainului din cauza ploii. Foto: captură X/@evrythngformu1a

Galerie foto (8 imagini)

Start amânat în MP al Bahrainului din cauza ploii. Foto: captură X/@evrythngformu1a Start amânat în MP al Bahrainului din cauza ploii. Foto: captură X/@evrythngformu1a Start amânat în MP al Bahrainului din cauza ploii. Foto: captură X/@evrythngformu1a Start amânat în MP al Bahrainului din cauza ploii. Foto: captură X/@evrythngformu1a Start amânat în MP al Bahrainului din cauza ploii. Foto: captură X/@evrythngformu1a
+8 Foto
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Clasament Marele Premiu al Bahrainului

Poz.PilotTimp
1Max Verstappen1:47:14.808
2Kimi Antonelli+2.307
3Lewis Hamilton+4.919
4Charles Leclerc+7.258
5Isack Hadjar+8.571
6Oscar Piastri+9.454
7Liam Lawson+12.753
8Fernando Alonso+13.372
9Lando Norris+13.993
10Arvid Lindblad+15.928

Clasamentul general al piloților:

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 320 puncte
  2. George Russell (Mercedes) - 236
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 214
  4. Charles Leclerc (Ferrari) - 191
  5. Lando Norris (McLaren) - 188
  6. Max Verstappen (Red Bull) - 188
  7. Oscar Piastri (McLaren) - 128
  8. Isack Hadjar (Red Bull) - 96
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 65
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 41

Clasamentul constructorilor:

  1. Mercedes – 556 puncte
  2. Ferrari – 405
  3. McLaren – 316
  4. Red Bull – 298
  5. Racing Bulls – 90
  6. Alpine – 68
  7. Haas – 27
  8. Audi – 17
  9. Williams – 12
  10. Aston Martin – 7
  11. Cadillac – 0

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