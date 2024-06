Lionel Andres Messi Cuccitini. Sau, așa cum îl știe toată lumea: Leo Messi.

Născut la Rosario, în Argentina, pe 24 iunie 1987, e văzut de mulți ca fiind cel mai bun fotbalist din toate timpurile.

Titlul mondial cucerit cu Argentina în 2022 i-a adus singurul trofeu care-i lipsea din palmares.

Messi a câștigat numeroase premii de-a lungul carierei, printre ele 8 FIFA Ballon d'Or, trofeu care recompensează cel mai bun jucător din lume.

A doborât nenumărate recorduri, inclusiv acela de cel mai bun marcator din toate timpurile al Barcelonei și recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un an calendaristic, 91, dintre care 73 într-un singur sezon.

Mai mult, a depășit recordul lu Pele de goluri marcate pentru un singur club (brazilianul avea 643).

44 de trofee câștigate, dintre care 35 cu Barcelona în cele 17 sezoane jucate pentru catalani, cu 782 de meciuri și 674 de goluri marcate

În ciuda faptului că a fost diagnosticat în copilărie cu o deficiență a hormonului de creștere, asta nu l-a oprit să-și urmeze visul. A strâns din dinți, departe de familie, și a depășit toate piedicile, fiind azi idolul a milioane de copii și adulți.

Un copil timid, căruia fotbalul i-a deschis ușile, iar microbiștii l-au primit cu brațele deschise, uluiți de talentul său și de viziunea mereu surprinzătoare.

Un înzestrat, parcă atins cu o baghetă magică, unul cum apare o dată la zeci de ani, poate, dacă suntem cu adevărat norocoși noi, cei care iubim acest sport.

Copilăria și primii pași în fotbal. Bunica maternă, primul „scouter” al lui Messi

La vârsta de 13 ani, Messi s-a mutat din Argentina în Spania pentru a se alătura uneia dintre cele mai mari academii de fotbal din lume, La Masia.

A avut un proges uluitor și a debutat în prima echipă a Barcelonei la vârsta de 17 ani, în 2004. Restul e istorie. Istorie a fotbalului.

Legenda spune că a învățat să lovească mingea în același timp în care învăța să meargă, mulți se laudă că i-au intuit geniul lui Messi încă de când avea doar câțiva ani.

Messi povestește adesea că bunica lui a fost cea care l-a dus la antrenamente în Rosario și cea care le spunea tuturor că el va ajunge un fotbalist uriaș.

Grandoli i-a văzut primele driblinguri micului Leo datorită bunicii fotbalistului, Celia Olivera Cuccittini. Așa cum fac adesea bunicii, și Celia a crezut în nepotul ei mai mult decât oricine altcineva și a făcut tot ce a putut pentru ca el să fie văzut.

Bunica l-a dus pentru prima dată pe Messi la un meci-antrenament. Avea 5 ani și echipa din cartier, Grandoli, club la care a petrecut 3 ani la grupele de juniori era în inferioritate pentru că un junior nu se prezentase, Celia i-a „ordonat” antrenorului să-l joace pe Leo.

Răspunsul? „E prea mic, nu se poate!”. Celia era foarte iubită de toată lumea și nu s-a lăsat până nu l-a văzut pe nepotul ei pe teren. La insistențele femeii, antrenorul a cedat. Ce a urmat? Messi a marcat două goluri.

Leo rememorează acele momente: „Eram mic, mergeam cu toții la clubul din cartier, unde jucau fratele meu și verii mei, fiecare la categoria lui, pentru că aveam vârste diferite.

Eram unul dintre cei mai mici și, prin urmare, nu exista o grupă pentru mine, dar de la una dintre ele lipsea un jucător, așa că bunica i-a spus managerului să mă lase să joc”.

„Tu, Leo, tu trebuie să joci! Ei au nevoie de tine, dar nu au idee cât de bun ești. Așa că le vom arăta noi!”. Iar Messi nu-și putea dezamăgi bunica.

După driblinguri amețitoare și două goluri marcate, antrenorul Aparicio a recunoscut în fața femeii: „Ai văzut? Nu au avut ce să-i facă! E ca un purice de care nu poți scăpa!”.

Bunica maternă a lui Messi a murit în 1998, când el avea doar 11 ani. Adesea, golurile marcate de argentinian i-au fost dedicate.

În cartea dedicată lui Messi, semnată de Michael Part „Puricele - Povestea extraordinară a lui Leo Messi”, este explicată și una dintre cele mai cunoscute celebrări din istoria fotbalului.

După aproape fiecare gol, Messi ridică mâinile și privirea spre cer în semn de iubire și recunoștină pentru cel mai înfocat fan al său: „După primele goluri, Leo nu auzea uralele spectatorilor, tot ce putea auzi era vocea bunicii sale care-i striga numele”.

Celia nu a apucat să-l vadă scriind istoria fotbalului, dar a fost prima care a știut că poate face asta.

Messi, copilul care adora biscuiții cu ciocolată

Lionel Messi, campion de mic

Sunt multe povești despre micul Leo Messi, dar una dintre cele mai frumoase este cea care-l arată pe cât de genial, pe atât de normal.

„Puricele” care le înnoda picioarele adversarilor avea o slăbiciune: biscuiții cu ciocolată. Un copil ca oricare altul. Leo adora dulciurile, așa că pe vremea când era junior la Newell's Old Boys, Carlos Marconi, fostul coordonator al centrului, găsise o metodă specială pentru a-l motiva să marcheze mai mult. A făcut un pact cu el: pentru fiecare gol înscris - un biscuit cu ciocolată.

Ce a urmat? Lesne de intuit: „A marcat de 4 ori, apoi de 5 ori. De fiecare dată îmi făcea semn să-i pregătesc recompensa”.

Messi era mic de înălțime și nu prea reușea să lovească mingea cu capul: „I-am zis că îi dau doi biscuiți cu ciocolată dacă înscrie cu o lovitură de cap”. Provocare acceptată. A luat mingea, a driblat tot ce i-a ieșit în cale, inclusiv portarul, și-a ridicat balonul, jonglând cu el, apoi l-a trimis în poartă cu capul. A urmat un sprint-glonț către Marconi. S-a oprit și i-a zâmbit șterengărește: „Doi!”

Cum a ajuns Messi la Barcelona. Povestea șervețelului pe care a fost semnat primul contract

Șervețelul pe care s-a semnat primul contract al lui Messi. O bucată de istorie a fotbalului

După bunica Celia, primul om care a crezut cu adevărat în Leo și a garantat cu postul său că puștiul va avea succes se numește Carles Rexach.

Contactul între Messi şi Barcelona a fost înlesnit de Josep Minguella, impresarul care îl adusese pe Maradona la clubul catalan. Impresionat de calitățile micului Leo, l-a sunat pe Carles Rexach:

Când am văzut casetele cu el, parcă îl prinsesem pe Dumnezeu de picioare. Era ca şi cum venea de pe altă planetă. Se vedea de departe că este unul dintre cei aleşi, care rămân în istorie. Minguella pentru Champions Magazine

„A fost suficient să-l văd jucând timp de 5 minute pentru a realiza că puștiul ăsta va fi un fotbalist de top”, mărturisea, peste ani, și Rexach.

Nu mai văzuse niciodată ceva asemănător la un copil de 13 ani. Rexach e cel căruia Barcelona îi va fi etern recunoscătoare pentru că Messi a ajuns să joace pentru clubul blaugrana.

Messi a impresionat de la primul antrenament, dar exista o problemă: îi lipsea un hormon de creştere, iar costul tratamentului era de 700 de lire sterline pe lună. La acea vreme, Messi avea 13 ani, 1.47 înalţime şi 39 de kilograme.

„Copilul acesta o să fie un fotbalist de duzină, nici să nu te gândeşti că va prinde prima echipă a Barcelonei!", spuneau cei din cadrul clubului care nu credeau că e cine știe ce de capul lui. Rexach, care nu avea de gând să piardă ceea ce considera că va fi un fotbalist de top, cumpărase deja câteva doze injectabile de hormoni de creştere pentru tânărul jucător.

Într-un moment-cheie, când tatăl lui Messi a fost la un pas să-și ia fiul și să părăsească Barcelona, sătul de piedicile birocratice care nu conteneau, Rexach a fost cel care l-a convins să rămână.

Barça îi oferise 15 zile în care să încerce să-i convingă pe oficiali că merită un loc în La Masia. „Cu 14 zile mai mult decât a avut nevoie”, povestește amuzat Carles Rexach, pe atunci director sportiv la club.

L-au pus să joace contra unor copii cu 3 ani mai mari decât el. Ce a făcut Leo? A cerut în permanență mingea, a driblat și a marcat. Dar oamenii din conducere îl tot amânau cu semnarea unui contract, deși Rexach le spunea ca n-a mai văzut un asemenea talent.

Rexach e cel care a semnat alături de tatăl lui Messi pe un șervețel, într-un restaurant din Barcelona, un „acord” prin care își dădea cuvântul că echipa catalană îi va oferi un contract.

Aflați la o discuție, i-a cerut chelnerului o bucată de hârtie, dar a primit un șervețel. Unul care păstrează azi o parte din istoria fotbalului. Catalanul a scris pe acea bucată de șervețel:

«Barcelona, 14 decembrie 2000. În prezența domnilor Minguella și Horacio, eu, Carles Rexach, directorul sportiv al FC Barcelona, sunt de acord, pe răspunderea mea și indiferent de opoziția din interiorul clubului, cu semnarea jucătorului Lionel Messi, cu condiția să respectăm sumele convenite» Carles Rexach

Șervețelul a fost semnat de Rexach, Minguella și Gaggioli și chiar în acea noapte, Joan Gaspart, președintele de atunci al clubului, a confirmat înțelegerea.

Erau cu toții conștienți că acea bucată de hârtie nu valora nimic, că nu avea greutate juridică, dar era un angajament luat în calitate de director de fotbal al Barcelonei: „Cu acea bucată de hârtie exista o dovadă că, dacă Messi ajungea să reușească în altă parte, nu eram eu prostul care îl lăsase să plece” , mărturisește amuzat Rexach.

În prezent, șervețelul pe care s-a scris o parte din istoria sportului nu se mai află în posesia Barcelonei, după ce mult timp a fost expus la muzeul clubului.

Bucata de hârtie a fost scoasă la licitație în mai 2024 de Horacio Gaggioli, impresarul care l-a adus pe Messi în Spania, iar prețul de pornire a fost stabilit la 300.000 de lire sterline.

Tratament cu hormoni de creștere și o dietă specială pentru Messi

Înainte să ajungă în Spania, familiei Messi i se adusese la cunoștină că Leo ar putea să nu depășească 1,50 m înălțime din cauza deficitului de hormon de creștere (musculară, neurologică și osoasă).

Copilul nu se dezvolta într-un ritm normal pentru vârsta lui. Tratamentul recomandat nu a fost unul de îmbunătățire a performanței sportive, ci unul recomandat de specialiști pentru a depăși problemele legate de dezvoltarea fizică normală.

După 3 ani deloc ușori, cu injecții cu hormoni de creștere pe care învățase să și le facă singur, Messi ajunsese la o înălțime de 1,65 m și 64 de kilograme.

„Nu puteam să las durerea să mă domine. Eram în faţa celui mai important moment din viaţa mea. Nu voiam să se vadă că mă dor injecţiile. Îi datorez enorm acestui club care mi-a oferit şansa să joc aici şi a avut grijă de mine”, avea să mărturisească argentinianul, peste ani, despre, poate, cea mai grea perioadă a carierei sale.

Barcelona i-a oferit tot ce avea nevoie, iar Messi a fost motorul care a pornit una dintre cele mai puternice echipe din istorie.

Singurul argentinian primit la masa brazilienilor de la Barcelona

„Când am ajuns la Barcelona, toți vorbeau despre un băiat care impresiona la categoriile inferioare ale clubului. Înainte de partidele noastre, mergeam mereu să vedem cum joacă tinerii, iar Messi ieșea în evidență. I-am spus lui Rijkaard să îl ia la antrenamentele primei echipe. Era evident că are calitate, determinare și un talent nemaivăzut. Antrenorul a fost de acord și a remarcat și el de ce era în stare Leo”, povestea Ronaldinho.

Mi-ar fi plăcut să joc mai mult cu Messi, este un mare fotbalist și sunt foarte fericit că l-am ajutat la începutul carierei sale, dându-i pasa de gol la prima sa reușită. Îmi pare rău că nu am jucat mai mult lângă el Ronaldinho

După primele antrenamente cu echipa mare, Deco spunea: „E un pitic la noi care ne bate rău la tenis cu piciorul!”.



Ronaldinho, Deco, Belletti, Sylvinho și Edmilson l-au luat sub aripa lor și i-a spus ceva ce l-a marcat: „Eşti singurul argentinian care are voie să mănânce la masa brazilienilor”.

Debutul la echipa mare și primul gol. Asisst Ronaldinho

„Cei care veneam de la echipa a doua, ne așezam în partea cealaltă a vestiarului, care era în formă de U. Noi ne așezam în fața fotbaliștilor de la prima echipă. La un moment dat, Dinho mi-a zis să mă așez lângă el, locul era liber, iar alături mai erau Deco și Motta. La început mi-a fost greu, i-am zis că nu vreau să stau acolo, că eram OK pe partea unde stăteam, pînă m-a obligat mai mult sau mai puțin să mă așez acolo.

Tot vestiarul m-a primit bine, dar Dinho a fost fantastic. Nu era ușor să te antrenezi printre fotbaliști atît de mari, dar el a făcut ca totul să fie mai simplu pentru mine”, a rememorat Messi pentru Barça TV.

Messi a debutat la Barcelona pe 16 octombrie 2004, într-un meci câștigat cu 1-0, în deplasare, cu Espanyol, sub comanda legendei fotbalului olandez, Frank Rijkaard, și a marcat primul gol pentru catalani dintr-un assist marca Ronaldinho, pe 1 mai 2005, într-un meci cu Albacete, câștigat cu 2-0.

Celebrarea acelui gol a rămas întipărită pe retina celor care iubesc fotbalul: Leo a lobat portarul, apoi și-a fluturat mâinile în aer spre tribună, s-a întors către un Ronaldinho zâmbitor (cum altfel?!) și s-a oferit să-l ducă în spate pe puștiul care continua să sărbătorească prima sa reușită oficială. Fără să știe sau poate știind mai bine ca oricine în acel moment, brazilianul îi preda argentinianului ștafeta la Barcelona, iar Messi avea s-o ducă pe cele mai înalte culmi ale succesului.

Au urmat ani de glorie, în care Leo Messi a încântat lumea fotbalului cu stilul său de joc, prin cursele impresionante cu mingea la picior, dansând parcă printre adversari, încăpățânarea de a nu fi pus la pământ decât prin forță, pasele precise, viziunea incredibilă pe teren, agilitatea și ablitatea de a schimba rapid direcția, geniul și bucuria de a face lucrurile în felul său care nu a putut fi copiat.

Messi a visat să fie one-club-man. N-a fost să fie

Nenumărate trofee cu echipa inimii sale, Barcelona, urmare de o despărțire neașteptată și nedorită de echipa la care și-ar fi dorit să se retragă și să rămână fotbalistul unui singur club.

Intrat într-o criză acută, clubul condus de Joan Laporta nu a mai putut înregistra un nou contract al simbolului său din cauza problemelor financiare. Argentinianului i se promisese că se va găsi o soluție pentru a putea rămâne la Barcelona, însă, în cele din urmă, Leo s-a simțit abandonat de președintele clubului, mărturisind că nu era pregătit pentru a pleca. În 2021, la conferința de despărțire a plâns amar, a avut nevoie de mai multe pauze pentru că lacrimile îi șiroiau și nu-și găsea cuvintele. Un moment emoționant și sfâșietor pentru bărbatul care nu vărsase lacrimi când era copil și făcea față problemelor îndurând orice departe de familie și țara natală.

„Toată lumea credea că voi continua, credeam că va fi totul în regulă. A fost un real șoc când am aflat vestea că trebuie să mă despart de casa mea. Mi-e foarte greu. Nu sunt pregătit pentru asta, toată viața mea a fost aici, a fost minunat. Tot ce am trăit aici m-a ajutat să cresc, m-a făcut persoana care sunt astăzi. Sunt recunoscător pentru iubirea pe care am primit-o. Nu mi-am imaginat niciodată că va trebui să spun rămas bun”.

A făcut tot ce îi ceruse Barcelona pentru a continua în Catalunia. N-a fost însă suficient. Ulterior, într-un interviu a dat detalii despre compromisul pe care era dispus să-l facă: „Am acceptat să-mi micșorez salariul cu 50%, au spus că e imposibil și așa, apoi nu mi s-a mai cerut nimic. Nimeni nu mi-a cerut să joac gratis. Aș fi făcut orice, eram la dispoziția clubului”. Apoi a trimis o săgeată către Laporta: „Mi se pare că declarațiile președintelui au fost nepotrivite, m-au durut, nu și-a asumat responsabiltatea. I-a făcut pe oameni să se îndoiască de mine și nu cred că meritam asta.

Eu am făcut tot posibilul ca să rămân aici, dar nu s-a mai putut. Aș fi jucat gratis, dar nu mi s-a propus. Nu știu dacă au făcut tot posiblul pentru a mă păstra. Am vrut întotdeauna să fiu sincer și să le spun adevărul oamenilor care mi-au fost alături și m-au iubit”.

PSG, un nou început

Messi, la prezentarea ca jucător al lui PSG (sursa foto: Instagram)

Au urmat două sezoane la PSG, unde a câștigat de două ori titlul în Ligue 1. Cei doi ani la Paris, după despărțirea forțată de Barcelona, nu au fost la nivelul perioadei sale de glorie.

A continuat să-și arate calitățile aparte și după ce s-a alăturat lui Mbappe și Neymar. Trioul echipei franceze a provocat entuziasm, însă nu s-a ridicat nicio clipă la înălțimea tripletei de vis pe care o formase la Barcelona alături de Suarez și Neymar.

În Franța, Messi a trebuie să se adapteze unui mediu total diferit față de cel în care trăise până la 34 de ani. A continuat să ofere mostre de geniu, și-a asistat colegii așa cum obișnuise și la Barcelona, dar n-a mai reușit performanțele obținute cu catalanii. Transferul său la PSG a însemnat o lovitură de imagine, dar visul de a ridica trofeul Champions League a rămas de neatins pentru francezi.

Inter Miami, visul american pentru Messi

În 2023, a ales visul american, la Inter Miami, clubul patronat de David Beckham. Un pas în spate față de nivelul la care fusese obișnuit să performeze, însă, la 36 de ani, Leo a simțit nevoie să facă un pas în spate și să se bucure mai mult de viața de familie, iar campionatul american i-a oferit ocazia să se mai poată bucura de fotbal, dar fără presiunea pe care o impunea fotbalul european.

Idila lui Leo cu sportul rege continuă în MLS, campionatul SUA, unde reușește să-i aducă la stadion pe americanii dornici să fie martorii unor momente de magie. Pentru că Messi încă arată bucuria copilului care răpunea defensive pentru biscuiții cu ciocolată.

Argentina, visul suprem al lui Messi

Lionel Messi și trofeul pe care și l-a dorit cel mai mult (foto: Imago)

Crescut de la 13 ani în Spania, Leo Messi a rămas fidel Argentinei. S-a simțit mișcat de rădăcinile sale, de țara care îi oferise infinit mai puțin decât o făcuse Spania. A refuzat să joace pentru Furia Roja, a îndurat ani de îndoieli ale conaționalilor, a tăcut când i s-a reproșat că nu simte culorile primei reprezentative.

Așa cum s-a întâmplat și cu alți mari fotbaliști argentinieni, Messi a crescut visând să reprezinte naționala „pumelor” și nimic nu l-a făcut să se abată de la drumul său.

A crezut mereu că o forță divină îi ghidează pașii și că, în cele din urmă, îi va oferi bucuria de a fi campion mondial cu Argentina.

Timp de mulți ani, a fost privit ca un străin. Iubit cu pasiune de spanioli și de alte popoare, privit cu neîncredere în propria țară. Chiar și în cea mai sclipitoare perioadă din cariera lui, Messi a fost primit cu răceală în țara natală.

Cu cât îl apreciau mai puțin conaționalii săi, cu atât el părea că îi iubește mai mult. A visat să ridice Cupa Mondială în tricoul albicelest chiar și când i se reproșa că nu simte nimic pentru ai lui.

Comparat fără încetare cu Maradona, niciodată pus la același nivel cu „dumnezeul fotbalului” de unii dintre argentinieni, Messi nu s-a dat bătut. S-a identificat mereu cu țara în care s-a născut și a tras naționala după el. Încet, încet, din Rosario până în Buenos Aires, din San Miguel de Tucuman până în Ushuaia, argentinienii au început să-l cunoască și să-l iubească și l-au simțit că e de-ai lor mai ales după ce le-a adus Copa America în 2021 și i-a făcut campioni mondiali în 2022, în Qatar.

Messi, achitat în procesul în care a fost acuzat de fraudă fiscală

sursa foto: Imago

Lionel Messi a fost implicat într-un caz de fraudă fiscală foarte mediatizat în Spania. În 2016, Messi și tatăl său, Jorge Messi, au fost găsiți vinovați de fraudarea autorităților fiscale spaniole cu 4,1 milioane de euro (4,6 milioane de dolari) între 2007 și 2009.

Fotbalistul a fost acuzat că a apelat la paradisurile fiscale din Belize și Uruguay pentru a ascunde veniturile din drepturile de imagine.

În timpul procesului, Messi a susținut că nu era la curent cu detaliile financiare ale contractelor sale și că avea încredere în tatăl său și în consilierii săi pentru a-i gestiona finanțele. Apărarea lui Messi a susținut că acesta nu a avut nicio implicare directă în aranjamentele fiscale complexe și a atribuit orice abatere tatălui și consilierilor săi.

În fața judecătorului, Messi a declarat: „Eu doar am jucat fotbal. Am semnat contractele pentru că am avut încredere în tatăl meu și în avocați și am decis că ei se vor ocupa de aceste lucruri”.

În ciuda argumentelor aduse de apărare, atât Messi, cât și tatăl său au fost găsiți vinovați de către Tribunalul spaniol. Cu toate acestea, sentința lui Messi a fost redusă ulterior la o amendă de 252.000 de euro (288.000 de dolari), în timp ce sentința tatălui său a fost redusă la o amendă de 180.000 de euro (205.000 de dolari).

Messi, familist convins, tată a 3 băieți

Leo Messi alături de soția, Antonela, și cei 3 copii ai lor. De la stânga la dreapta: Ciro, Thiago și Mateo (sursa: instagram)

În plan personal, Leo Messi e căsătorit cu Antonela Roccuzzo. Cei doi au copilărit împreună și și-au început relația în 2008. S-au căsătorit în 2017 și au 3 băieți: Thiago, Mateo și Ciro.



Messi este cunoscut pentru stilul discret în afara terenului, dar e implicat activ în acțiuni caritabile prin intermediul Fundației Leo Messi, care se concentrează pe educație și asistență medicală pentru copiii vulnerabili.

Palmares la Barcelona

La Liga: 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19

Copa del Rey: 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21

Supercupa Spaniei: 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

Champions League: 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15

Supercupa UEFA: 2009, 2011, 2015

Mondialul Cluburilor: 2009, 2011, 2015

Palmares la PSG

Ligue 1: 2021–22, 2022–23

Supercupa Franței (Trophée des Champions): 2022

Palmares la Inter Miami

Leagues Cup: 2023

Palmares la nationala

FIFA World Youth Championship: 2005

Aur Olimpic: 2008

FIFA World Cup: 2022

Copa América: 2021

CONMEBOL–UEFA Cup of Champions: 2022

Trofee individuale: