Ozil, de partea Rusiei! Apel făcut la FIFA, după un amical cu Zenit: „Vreau să transmit acest mesaj”
Mesut Ozil. Foto: Montaj GOLAZO.ro / Imago
Campionate

Ozil, de partea Rusiei! Apel făcut la FIFA, după un amical cu Zenit: „Vreau să transmit acest mesaj”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 23:46
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 23:46
  • Mesut Ozil (38 de ani), fostul mijlocaș al celor de la Real Madrid, Arsenal și al naționalei Germaniei, a cerut ca echipele din Rusia să fie primite din nou în competițiile internaționale.
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Acesta a criticat FIFA pentru faptul că a sancționat fotbalul rusesc, dar nu a luat măsuri similare împotriva Israelului.

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Mesut Ozil cere FIFA să ridice sancțiunile împotriva Rusiei

Ozil a făcut declarațiile la Istanbul, după un amical între veteranii lui Başakşehir și Zenit Sankt Petersburg, câștigat de turci cu 3-2, în cadrul Forumului Economic Eurasiatic de la Verona.

„Sportul a adus întotdeauna oamenii împreună. În această perioadă, FIFA nu a impus sancțiuni echipelor israeliene, dar a făcut-o în cazul celor rusești.

Vreau să transmit de aici un mesaj către FIFA: puneți capăt acestor standarde duble și tratați pe toată lumea în mod egal”, a declarat Mesut Ozil, conform yeniasir.com.tr.

23 de goluri
a marcat Mesut Ozil în cele 92 de meciuri disputate pentru naționala Germaniei, alături de care a câștigat Campionatul Mondial din 2014

Goksel Gumuşdag, președintele clubului Başakşehir, a avut o poziție asemănătoare și a cerut ca echipele din Rusia să poată participa din nou la competițiile internaționale.

„Sancțiunile împotriva Rusiei sunt nedrepte, având în vedere că Israelul nu este sancționat nici în fotbal, nici în alte sporturi. FIFA și UEFA trebuie să demonstreze că tratează toate părțile în mod echitabil”, a declarat Gumuşdag, conform aceleiași surse.

Rusia, suspendată din competițiile FIFA și UEFA din 2022

Echipele naționale și cluburile din Rusia au fost excluse din competițiile organizate de FIFA și UEFA pe 28 februarie 2022, la câteva zile după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Decizia a fost luată pe termen nedeterminat, iar sancțiunile rămân în vigoare.

În schimb, echipele din Israel continuă să participe la competițiile internaționale, deși Federația Palestiniană de Fotbal a solicitat suspendarea acestora.

În septembrie 2025, o comisie independentă de anchetă a ONU a acuzat Israelul de genocid în Fâșia Gaza, în urma operațiunilor militare începute după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, însă autoritățile israeliene au respins acuzațiile.

74.000 de palestinieni
au fost uciși și aproximativ 175.500 răniți de la începutul războiului din Gaza, potrivit Ministerului Sănătății local. Conflictul a început după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, în care au murit aproximativ 1.200 de persoane în Israel

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, peste 16.800 de civili au fost uciși și alți 51.000 răniți, potrivit apnews.com.

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