Mihai Chiruță s-a clasat pe primul loc în Finala B, la vâsle.

Românul a terminat cursa în 6 minute 44 de secunde și 83 de sutimi.

Per total, Chiruță a încheiat pe poziția a 7-a această ediție a Jocurilor Olimpice.

Mihai Chiruță a vorbit după cursă despre experiența trăită la Paris, despre cursa din Finala B și despre planurile de viitor pentru viitoarele Jocuri Olimpice din 2028.

Mihai Chiruță: „O finală care arată drumul spre Los Angeles 2028”

„Este o finală care arată drumul spre Los Angeles 2028. Deja le spuneam antrenorilor mei că au fost primele două antrenamente din pregătirea pentru următoarele Jocuri Olimpice. Sunt foarte bucuros pentru acest rezultat.

După finala de de simplu, de azi, am observat că am al 4-lea timp ceea ce îmi dă o foarte mare încredere pentru viitor”, a spus Chiruță la TVR Sport.

Mihai Chiruță: „Voi rămâne în barca de simplu, aici e locul meu”

Pentru Jocurile Olimpice, Mihai s-a antrenat mai puțin de 3 luni. El era, inițial, în barca de 4 vâsle:

„A fost o decizie pe care am luat-o acum 3 luni și ceva, cred că am reușit să fac foarte mare lucru în aceste 3 luni. Am în spate câțiva ani de simplu, dar în ultimii doi ani am fost în barca de 4, nu au fost chiar cei mai buni ani ai mei și sunt mândru că am reușit să revin aici.

Voi rămâne în barca de simplu, asta îmi doresc. Era o dorință a mea de foarte mult timp și mă bucur că acum am demonstrat tuturor că aici este locul meu și, în continuare, cu siguranță va fi mult mai bine și voi urca mult mai sus”, a spus Chiruță.

