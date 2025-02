Unirea Slobozia - Universitatea Craiova 0-1. Mihai Rotaru (52 de ani), patronul oltenilor, s-a plâns de faptul că echipa sa este dezavantajată de programul LPF, în raport cu contracandidatele la titlu.

De asemenea, nici terenul de la Clinceni nu a fost pe placul oltenilor.

Mihai Rotaru consideră că echipa sa a beneficiat de prea puține zile de odihnă, față de situațiile altor echipe din play-off, cum ar fi Universitatea Cluj.

Mihai Rotaru, nemulțumit de programări: „Pot decide campioana”

„Am avut mai mult decât emoții. Am avut o săptămână foarte grea, am fost cea mai dezavantajată echipă. U Cluj a avut 2 zile în plus la refacere față de noi.

E foarte mare diferență. Astfel de programări pot să decidă cine iese campioană. Noi am jucat la 3 zile. U Cluj și Slobozia, adversare directe, au câte o zi în plus”, a declarat Mihai Rotaru, la „Fotbal Club” de la Digi Sport.

În același timp, acesta a acuzat și condițiile de joc de la meciul cu Unirea Slobozia, care evoluează la Clinceni pe un stadion fără încălzire la nivelul gazonului.

„Terenul a fost înghețat aici, am primit mesaj de la team manager înainte de meci. Terenul e înghețat. Ar trebui să găsi soluții să jucăm iarna în condiții decente.

Am pierdut 7 puncte pe niște terenuri incredibil de proaste, la Iași, pe Arcul de Triumf cu Dinamo. Dacă pui și terenurile proaste, și programările...

Trebuie să găsim soluții ca fotbalul să fie fotbal, nu orezărie, nu rugby, nu altceva”, a încheiat Rotaru.

Ultimele trei etape disputate de Craiova, în Liga 1:

02.02.2025: Craiova - Poli Iași 4-1

05.02.2025: Craiova - U Cluj 1-0

08.02.2025: Slobozia - Craiova 0-1

Mihai Rotaru, despre Alisson Safira: „De-asta l-am luat”

Mihai Rotaru s-a declarat foarte mulțumit de cum s-au mișcat în teren Vladimis Screciu și Alisson Safira, dar și de prestația centralului Horațiu Feșnic.

„Screciu a fost imperial. Feșnic a fost imperial, cu un singur moment, galbenul la Safira. Nu avem ce să reproșăm arbitrajului. Safira e un jucător agresiv, de asta l-am luat. Să creeze culoare pentru ceilalți”, a completat Mihai Rotaru.

În urma acestei victorii, Universitatea a urcat, cel puțin provizoriu, pe primul loc în Liga 1, cu 45 de puncte.