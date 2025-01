Mihai Rotaru a vorbit despre revenirea lui Mirel Rădoi (43 de ani) la Universitatea Craiova.

Finanțatorul din Bănie afirmă că negocierile au intrat în impas în noaptea de luni spre marți, însă totul s-a rezolvat la ora 6 dimineața.

Mirel Rădoi s-a întors la Craiova. A semnat un contract valabil pe un an și jumătate.

Rotaru, dezvăluiri de la negocieri: „Am anunțat că Rădoi a semnat, deși nu o făcuse încă”

Mihai Rotaru a oferit detalii de la negocierile în urma căruia Mirel Rădoi a obținut al doilea mandat de antrenor în Bănie.

„Nu a fost nicio discuție cu Mirel Rădoi până să închidem cu Costel. A fost după ce am strâns mâna cu Gâlcă.

Atunci l-am sunat prima dată,nu mi-a răspuns. Am aflat că aterizase, venea din Arabia Saudită. L-am întrebat «Mirele, unde ești în Arabia sau în țară? Ai chef de muncă?». Mi-a zis că are și am dat drumul la treabă.

Apoi la 21:30 m-am văzut cu el. Am discutat despre primul mandat, ce a fost rău din partea mea, din partea lui. Lucrurile sunt bine.

Vă dau un secret. Anunțasem că a semnat, dar el nu semnase. A zis că trebuie să facă repede primul antrenament. A zis că vine și semnează ca primarul.

A fost și Reghe o soluție, dar Mirel a fost tot timpul prima opțiune. L-am sunat și înainte de Costel, dar mi-a spus că are nevoie de o pauză.

A spus la un podcast că ceea ce regretă cel mai mult nu este plecarea de la națională, ci de la Universitatea Craiova. Am fost all-in.

Aseară am închis-o și am bătut palma. Aseară, la 1 noaptea (n.r. - luni spre marți) căzuse ceva, dar nu din chestiuni financiare, aveam noi ceva mai vechi, dar dimineața la 6 s-a rezolvat. A fost o poveste cu un om din staff, nimic mai mult ”, a declarat Mihai Rotaru în emisiunea Fotbal Club de la DigiSport.

Mihai Rotaru este sigur că Rădoi și Cârțu se vor înțelege mai bine decât în primul mandat al fostului selecționer.

„Sorin Cârțu și Mirel Rădoi sunt mai maturi, mai înțelepți, acum. Când vorbeam cu Rădoi despre Cârțu, avea lacrimi în ochi. Când vorbeam cu Cârțu de Rădoi, Sorin avea lacrimi în ochi .

Ei sunt o familie, suferă unul pentru altul”, a mai spus Rotaru pentru sursa citată.

Rădoi are misiunea să aducă Universitatea Craiova pe calea victoriei

Mihai Rotaru a fost întrebat și despre obiectivul pe care îl are Mirel Rădoi în al doilea mandat din Bănie.

„Obiectivul e să scoată maxim din ceea ce urmează. Să crească potențialul echipei. Să creeze o echipă învingătoare.

Asta lipsește acum la Craiova, o echipă cu o mentalitate de învingători. Nu am renunțat la titlu, suntem la o singură victorie de locul 1.

Avem o echipă prea valoroasă ca să ne gândim că nu intrăm în play-off. Vom intra, dar ne dorim mai mult. Și Cupa este un obiectiv” , a declarat Mihai Rotaru pentru sursa citată.