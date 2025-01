Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a explicat de ce a ales să renunțe la Costel Gâlcă (52 de ani).

Tehnicianul s-a despărțit marți de formația din Bănie, fiind înlocuit cu Mirel Rădoi (43 de ani).

Mihai Rotaru a explicat cum au decurs negocierile în cazul „divorțului” dintre Universitatea Craiova și antrenorul Costel Gâlcă.

Mihai Rotaru a explicat de ce Craiova s-a despărțit de Gâlcă

„Proiectul în care noi am crezut în acest moment șchiopăta. Era clar că scopul nostru, o echipă pentru suporteri, începea să șchioapete și de aceea am luat această decizie.

Am avut o discuție după meciul cu CFR și a doua zi după ultima etapă din 2024. Nu am găsit soluții la vremea respectivă, din păcate. Toată lumea trebuie să-și asume atunci când se transferă un jucător.

Negocierile au durat până la ora 1, apoi s-au oprit. S-au reluat la 4 jumătate și undeva la ora 6 și jumătate am bătut palma. Am avut norocul că și noi, și Costel avem același avocat. Într-un final am ajuns la un acord privind clauza.

Am ajuns la concluzia că proiectul nostru e mort. Nu fotbalistic. În momentul în care îndepărtezi suporterii... Nici n-am discutat cauzele, se ducea discuția spre întrebarea de ce?”, a spus Mihai Rotaru la emisiunea Fotbal Club de la DigiSport.

Mihai Rotaru a fost întrebat și despre prețul despărțirii de Costel Gâlcă.

„N-are importanță. Eu trebuie să scot echipa la liman. Nu vreau să dau sume, dar sunt undeva pe acolo (n.r. - 360.000 de euro).

Ne reproșăm cu toții că nu am reușit să facem mai mult. El nu ne-a reproșat absolut nimic, cum nici eu nu i-am reproșat.

Noi am plecat la întâlnire în ideea că avem ceva care a murit, vrem să-l îngropăm și mergem mai departe”, a mai spus Rotaru pentru sursa citată.

1,64 este media punctelor pe meci obținute de Universitatea Craiova în cele 25 de partide cu Gâlcă antrenor

Costel Gâlcă a încasat 360.000 de euro în urma despărțirii de Universitatea Craiova, deși clauza de reziliere era de o jumătate de milion de euro.

Gâlcă, „lucrat” în Bănie?

Constantin Gâlcă (52 ani) este suprins că Universitatea Craiova îl va transfera pe Alisson Safira (29 de ani). Tehnicianul care și-a reziliat marți contractul cu formația din Bănie susține că oficialii clubului îl informaseră că mutarea a picat.

„Pe brazilian îl ştiu, dar acum câteva zile, când eram în şedinţă, îmi spuneau că nu mai vine Safira, iar acum a venit.

Pe Alibec deja îl cunoaștem toți, are o calitate individuală foarte bună.

Am spus că ne trebuie un anumit tip de atacant, cu o calitate individuală mult mai bună, să poate să fie combinativ, finalizator. Dar asta este situația, asta s-a putut lua”, a declarat Gâlcă pentru ProSport.