Rotaru, încrezător  Finanțatorul Craiovei speră la  titlu , după 2-1 UTA + Ce spune despre Screciu și Cicâldău

UTA Arad - Craiova 1-2. Oltenii s-au impus la limită în deplasarea de la Arad și pleacă acasă cu toate cele 3 puncte.

Formația lui Gâlcă a urcat pe locul 2, la două puncte în spatele liderului U Cluj, iar Mihai Rotaru e tot mai încrezător în lupta din fruntea clasamentului.

La fel ca antrenorul Costel Gâlcă, Mihai Rotaru s-a arătat mulțumit de rezultat, chiar dacă echipa a tremurat în câteva momente și țintește o victorie în derby-ul cu CFR Cluj.

UTA Arad - Craiova 1-2. Mihai Rotaru: „Avem nevoie de victorie cu CFR”

Finanțatorul oltenilor e mulțumit de jocul tot mai închegat al echipei și vrea cele 3 puncte și etapa viitoare, cu CFR Cluj, în lupta pentru play-off.

„Prima repriză mai bună, mult mai bună, dar am primit un gol. A doua, mult mai slabă, chiar dacă am avut câteva ocazii, dar am marcat. De pe stadion așa ni s-a părut, am avut probleme în repriza a a doua.

UTA chiar putea să mai înscrie un gol și cred că ne-ar fi fost greu să mai revenim, dar nu putem să ne plângem de băieți că n-au avut atitudine. Noi am suferit în tribune, cred că și noi și cei de la UTA Arad, au niște suporteri minunați, care vin aici de plăcere.

E extrem de important, că poate să ne schimbe puțin cursul, am legat două victorii, jucăm cu CFR, unde e care pe care, au fost momente în care am arătat bine în meci și asta ne dă speranțe. Avem nevoie de victorie în meciul cu CFR, ca să țintim acolo sus”, a declarat Mihai Rotaru, pentru Digi Sport.

Mihai Rotaru: „Cicâldău a schimbat fața echipei”

Rotaru e de părere că Screciu e într-o evoluție tot mai bună, iar Cicâldău, revenit la echipă în acest sezon, e un element important pentru jocul întregii formații.

„Eu pot să spun ochiometric, cred că e undeva la 60-65% (n.r. - Screciu), dar e loc de creștere, sperăm după cantonamentul de iarnă să fie la 100%.

Cicâldău a schimbat fața echipei când a intrat în repriza a doua, dar el a avut o accidentare foarte urâtă la gleznă și de asta n-a jucat meciul trecut.

Noi vrem să fim pe locul 1, noi pentru asta ne luptăm, dar rămâne de văzut”, a mai declarat Rotaru, pentru sursa citată.