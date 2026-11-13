MM, interdicție! Mihai Stoica a luat prima decizie după ce a demisionat de la FCSB
Mihai Stoica (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

MM, interdicție! Mihai Stoica a luat prima decizie după ce a demisionat de la FCSB

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 13:16
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 13:16
  • Joi, Mihai Stoica l-a anunțat pe Gigi Becali că nu continuă în funcția de președinte al Consiliului de Administrație.
  • În ultimii 24 de ani, Mihai Stoica a activat la două cluburi: FCSB și Unirea Urziceni.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După 16 ani și jumătate consecutivi, dar după mai bine de 20 de ani, în total, în cele două mandate, Mihai Stoica a plecat de la FCSB.

Joi seară, MM a postat un mesaj pe Facebook, în care a făcut trimitere la întreaga carieră de conducător, mulțumindu-le lui Marius Stan și Gigi Becali, oamenii care l-au angajat la Oțelul și FCSB.

Înlocuitor pentru Mihai Stoica Prima opțiune a lui Gigi Becali pentru postul de manager general la FCSB » Când ar putea bate palma
Citește și
Înlocuitor pentru Mihai Stoica Prima opțiune a lui Gigi Becali pentru postul de manager general la FCSB » Când ar putea bate palma
Citește mai mult
Înlocuitor pentru Mihai Stoica Prima opțiune a lui Gigi Becali pentru postul de manager general la FCSB » Când ar putea bate palma

Ce va face Mihai Stoica mai departe? Va da curs unei eventuale oferte venite din partea unui alt club? Va lua în calcul posibilitatea de a candida pentru a deveni președintele LPF? Sau va rămâne doar analist TV, rol pe care îl are de peste 5 ani la Prima Sport?

Unul dintre răspunsuri e categoric. Și anume: nu va merge la nici un alt club din România, în afară de FCSB, indiferent de propunere. E un fel de autointerdicție pe care Mihai Stoica și-a impus-o după ce a părăsit clubul roș-albastru.

Mihai Stoica (FOTO: Sport Pictures) Mihai Stoica (FOTO: Sport Pictures)
Mihai Stoica (FOTO: Sport Pictures)

După precedenta plecare de la FCSB, în vara lui 2007, Mihai Stoica a dat curs propunerii pe care i-a făcut-o Dan Petrescu, de a lucra la Unirea Urziceni.

În acel moment, MM avea 42 de ani. A stat la Urziceni timp de 3 ani, cu rezultate remarcabile pentru un club care nu avea nici un fel de istorie în spate: a câștigat titlul de campioană în 2009, a jucat în grupele Champions League, unde a făcut 8 puncte într-o grupă cu Sevilla, Stuttgart și Rangers și s-a calificat în primăvara europeană. 

După plecarea de la Urziceni, Stoica a revenit la FCSB, în 2010, iar de atunci a activat la acest club, cu două pauze: o dată când a fost condamnat și a stat închis și a doua oară când fiica lui a avut grave probleme de sănătate, în urmă cu 7 ani.

Mihai Stoica, 61 de ani, și-a început cariera de conducător în fotbal în 1992, alături de Marius Stan, la Oțelul. Avea doar 27 de ani. MM a fost adus prima dată la FCSB de Gigi Becali în vara lui 2002, când în club erau și Viorel Păunescu și Victor Pițurcă.

Până în 2004, când Pițurcă a demisionat, MM n-a avut puteri la echipă, abia apoi a început să conducă, iar prima decizie importantă luată la acel moment a fost să-l propună antrenor principal pe Walter Zenga. Cu care FCSB reușit să ajungă în primăvara europeană, până în optimile Cupei UEFA, după ce a eliminat-o inclusiv pe Valencia, care era campioana Spaniei și deținătoarea Cupeiu UEFA la zi. 

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mihai Stoica fcsb superliga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:56
Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”
Am scăpat de Zielinski! De ce a ieșit în ultima clipă din lotul Poloniei starul lui Chivu de la Inter: „Nu mi-aș paria viața”
11:02
Îngrijorați înaintea duelului cu România Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”
Îngrijorați înaintea duelului cu România  Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”
09:22
România - Polonia LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
10:22
Sabalenka, eliminată Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Sabalenka, eliminată  Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Top stiri
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
Nationala
09:22
România - Polonia LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
Citește mai mult
România - Polonia  LIVE de la ora 21:45, în Liga Națiunilor » „Tricolorii” vor revanșa după umilința din meciul tur: cine a rămas în afara lotului
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Superliga
13.11
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Citește mai mult
„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
Înot
13.11
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
Citește mai mult
Popovici, declarații spectaculoase Ce spune despre Cristi Chivu într-un interviu pentru Inter TV
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el
B365
13.11
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el
Citește mai mult
VIDEO | Cum arată acum Pasajul Apărătorii Patriei, podul de la granița cu cartierul Berceni. Primarul Daniel Băluță spune că anul acesta vom circula pe el

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 12 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti polonia echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova fcsb Jesus Owono
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share