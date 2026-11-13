MM, interdicție! Mihai Stoica a luat prima decizie după ce a demisionat de la FCSB

Joi, Mihai Stoica l-a anunțat pe Gigi Becali că nu continuă în funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

În ultimii 24 de ani, Mihai Stoica a activat la două cluburi: FCSB și Unirea Urziceni.

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După 16 ani și jumătate consecutivi, dar după mai bine de 20 de ani, în total, în cele două mandate, Mihai Stoica a plecat de la FCSB.

Joi seară, MM a postat un mesaj pe Facebook, în care a făcut trimitere la întreaga carieră de conducător, mulțumindu-le lui Marius Stan și Gigi Becali, oamenii care l-au angajat la Oțelul și FCSB.

Ce va face Mihai Stoica mai departe? Va da curs unei eventuale oferte venite din partea unui alt club? Va lua în calcul posibilitatea de a candida pentru a deveni președintele LPF? Sau va rămâne doar analist TV, rol pe care îl are de peste 5 ani la Prima Sport?

Unul dintre răspunsuri e categoric. Și anume: nu va merge la nici un alt club din România, în afară de FCSB, indiferent de propunere. E un fel de autointerdicție pe care Mihai Stoica și-a impus-o după ce a părăsit clubul roș-albastru.

Mihai Stoica (FOTO: Sport Pictures)

După precedenta plecare de la FCSB, în vara lui 2007, Mihai Stoica a dat curs propunerii pe care i-a făcut-o Dan Petrescu, de a lucra la Unirea Urziceni.

În acel moment, MM avea 42 de ani. A stat la Urziceni timp de 3 ani, cu rezultate remarcabile pentru un club care nu avea nici un fel de istorie în spate: a câștigat titlul de campioană în 2009, a jucat în grupele Champions League, unde a făcut 8 puncte într-o grupă cu Sevilla, Stuttgart și Rangers și s-a calificat în primăvara europeană.

După plecarea de la Urziceni, Stoica a revenit la FCSB, în 2010, iar de atunci a activat la acest club, cu două pauze: o dată când a fost condamnat și a stat închis și a doua oară când fiica lui a avut grave probleme de sănătate, în urmă cu 7 ani.

Mihai Stoica, 61 de ani, și-a început cariera de conducător în fotbal în 1992, alături de Marius Stan, la Oțelul. Avea doar 27 de ani. MM a fost adus prima dată la FCSB de Gigi Becali în vara lui 2002, când în club erau și Viorel Păunescu și Victor Pițurcă.

Până în 2004, când Pițurcă a demisionat, MM n-a avut puteri la echipă, abia apoi a început să conducă, iar prima decizie importantă luată la acel moment a fost să-l propună antrenor principal pe Walter Zenga. Cu care FCSB reușit să ajungă în primăvara europeană, până în optimile Cupei UEFA, după ce a eliminat-o inclusiv pe Valencia, care era campioana Spaniei și deținătoarea Cupeiu UEFA la zi.

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