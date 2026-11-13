Înlocuitor pentru Mihai Stoica Prima opțiune a lui Gigi Becali pentru postul de manager general la FCSB » Când ar putea bate palma

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, i-a propus lui Bogdan Apostu (44 de ani) preluarea funcției de manager general al grupării roș-albastre.

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Mihai Stoica s-a despărțit, joi, de clubul lui Becali, după 16 ani de colaborare, iar finanțatorul nu a stat foarte mult pe gânduri și a demarat negocierile.

Bogdan Apostu, prima opțiune pentru postul de manager general la FCSB

După ce nu l-a mai putut întoarce din drum pe Mihai Stoica, Becali l-a văzut drept soluție pe impresarul Bogdan Apostu.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, agentul a primit timp de gândire din partea patronului de la FCSB, iar luni se vor întâlni pentru alte discuții.

În cazul în care Apostu va accepta propunerea, va fi nevoit să renunțe la postul de impresar. Despre planul lui Gigi Becali a scris și digisport.ro.

Bogdan Apostu a fost unul dintre oamenii care au pus bazele proiectului Corvinul, echipa care a câștigat Cupa României în 2024 și a promovat în Liga 1 la finalul sezonului trecut.

În același timp, Gigi Becali își propusese oricum să se întâlnească, săptămâna viitoare, cu Bogdan Apostu și Bogdan Mara, pentru a discuta posibilele viitoare transferuri din perioada de iarnă.

„Mă întâlnesc cu ei (n.r. - Mara și Apostu), o să vedem, o să aduc eu jucători. Și o să vedeți voi dacă o să mă pricep eu sau nu. O să vedeți voi.

Mi-era greu și mie, am 69 de ani. Să mă uit la filmulețe cu jucători... Nu m-am uitat în tinerețe, mă uit acum.

Dar asta e, sunt nevoit, pentru că deja am ajuns pe marginea prăpastiei. Și dacă nu mă ocup, cad în prăpastie”, declara Gigi Becali, în urmă cu 3 zile.

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