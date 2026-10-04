Ce se întâmplă cu Drăguș Mihai Stoica, detalii despre situația atacantului de la FCSB + când revine Mihai Popescu

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Drăguș (27 de ani), care se recuperează după o accidentare.

Oficialul a anunțat și când va reveni fundașul Mihai Popescu (33 de ani) pe teren.

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Drăguș a ieșit accidentat în finalul primei reprize cu Universitatea Craiova (0-5), acuzând o accidentare la genunchiul stâng.

Atacantul a suferit doar o entorsă, cu ligamentul extrem de puțin afectat. Din cauza problemelor medicale, Drăguș a ratat convocarea la echipa națională.

Mihai Stoica, despre situația lui Denis Drăguș și când va reveni Mihai Popescu

Dylan Batubinsika și Mihai Popescu, fundași care au fost indisponibili, se antrenează normal în această perioadă, sub comanda noului antrenor Laurențiu Reghecampf.

Mihai Stoica a vorbit despre situația celor trei jucători de la FCSB și a anunțat când vor putea juca din nou pentru echipă.

„Azi (n.r. - duminică) a fost un joc amical, cu două reprize de câte 30 de minute și Dylan a jucat 30 de minute. Mihai Popescu a jucat 60 de minute.

Denis Drăguș face separat, e acum la schimbări de direcție. Lovește mingea, dar controlat, dă pase scurte. La musculatura pe care o are, cred că puțin forțat poate juca și cu Oțelul. Doar că e un jucător mult prea important pentru noi ca să-l forțăm.

Batubinsika poate juca cu Oțelul, chiar și Mihai Popescu”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

FOTO. U Craiova - FCSB 5-0, în etapa #10 din Superliga

Mihai Popescu nu a apucat să evolueze în acest sezon, după ce s-a accidentat la ultimele antrenamente ale echipei înaintea primului joc oficial din noua stagiune a Superligii (2-0 cu FC Argeș).

Au existat temeri că fundașul central de 33 de ani ar fi suferit o nouă ruptură de ligamente încrucișate, dar investigațiile au exclus o astfel de leziune. Diagnosticul a indicat o inflamație în zona ligamentelor, iar jucătorul a urmat un tratament PRP.

Tratamentul PRP („Platelet Rich Plasma” - plasma bogată în trombocite) face parte din tehnicile medicinei regenerative. Metoda utilizează în scop terapeutic plasma proprie fiecărui pacient.

Plasma este extrem de bogată în factori de creștere și în trombocite, care stimulează regenerarea și repararea țesuturilor, precum și producerea locală de colagen, conform reginamaria.ro.

Fotbalistul își rupsese ligamentul încrucișat anterior al genunchiului stâng în octombrie 2025, în partida România - Austria, scor 1-0, din preliminariile Campionatului Mondial.

FCSB urmează să joace cu Oțelul Galați sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30, în etapa #11 din Superliga. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Roș-albaștrii se află pe locul 11 în campionat, cu 12 puncte acumulate.

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