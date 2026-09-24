Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de antrenor al echipei FCSB.

Tehnicianul a susținut o conferință de presă în care prezentat planurile și obiectivele pe care le are pentru echipă, mai ales pe termen scurt.

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Tehnicianul român s-a despărțit de Esperance Tunis și a ajuns joi dimineață în București, urmând ca ulterior să susțină și primul antrenament.

Laurențiu Reghecampf, prezentat oficial la FCSB

„Vă mulțumesc, vă salut pe toți! Sunt foarte fericit că am ajuns aici, a fost o săptămână grea pentru mine ca să pot să realizez acest lucru, dar mă bucur că am revenit și ăsta este cel mai important lucru.

Știu ce exact ce mă așteaptă, știu exact ce urmează, avem foarte multe de făcut. Cel mai important pentru noi toți este să ne câștigam primul meci.

Și apoi vom vedea ce avem de făcut de la etapă la etapă. Jucătorii trebuie să recapete încredere.

Nimic nu s-a schimbat de la ultima mea apariție la echipă. Întotdeauna se dorește victoria, sa câștigăm unul, două, trei trofee, câte se poate. Vrem să dăm drumul la treabă și să obținem rezultatele pe care ni le dorim”, a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.

Laurențiu Reghecampf, despre declarațiile lui Becali privind Liga Campionilor: „Întotdeauna este adevărat ce vă spune. Nu trebuie să mă întrebați pe mine despre ce spune Gigi. În fiecare sezon, la această echipă se dorește același lucru. Am văzut că se scrie foarte mult, se comentează foarte mult. Aici întotdeauna ne dorim sa câștigăm trofee. Sigur, nu este ușor, iar ceva ce este greu de realizat e să ajungem din nou în grupele Champions League. Să câștigăm, e singurul lucru care trebuie schimbat. În rest, nu sunt foarte multe lucruri”.

„Întotdeauna este adevărat ce vă spune. Nu trebuie să mă întrebați pe mine despre ce spune Gigi. În fiecare sezon, la această echipă se dorește același lucru. Am văzut că se scrie foarte mult, se comentează foarte mult. Aici întotdeauna ne dorim sa câștigăm trofee. Sigur, nu este ușor, iar ceva ce este greu de realizat e să ajungem din nou în grupele Champions League. Să câștigăm, e singurul lucru care trebuie schimbat. În rest, nu sunt foarte multe lucruri”. Laurențiu Reghemcapf, despre presiunea pusă asupra jucătorilor: „Orice jucător care ajunge la FCSB trebuie să fie conștient că există o presiune foarte mare, indiferent dacă echipa a reușit sau nu să câștige trofee. Sunt condiții bune, avantaje materiale foarte mari, dar și cerințele sunt, în același timp, în aceeași direcție”.

„Orice jucător care ajunge la FCSB trebuie să fie conștient că există o presiune foarte mare, indiferent dacă echipa a reușit sau nu să câștige trofee. Sunt condiții bune, avantaje materiale foarte mari, dar și cerințele sunt, în același timp, în aceeași direcție”. Laurențiu Reghecampf, întrebat dacă îi va cere lui Gigi Becali să nu mai critice jucătorii după meciuri: „Nu am cum să-i pun asemenea condiții, tocmai pentru că eu sunt unul dintre antrenorii care îl cunosc foarte bine. În primul rând, nu-mi permit acest lucru. Dacă fac acest lucru, nu fac decât să înrăutățesc situația. Lucrurile vin de la sine. Relația noastră se bazează pe încredere și respect. Eu și MM nu putem face nimic în această direcție”.

Laurențiu Reghecampf, despre despărțirea de Esperance Tunis: „Am spus la început, a fost o săptămână foarte grea, am reziliat amiabil. Aveam o clauză în contract pe care am folosit-o. Aseară am finalizat documentele. Am încheiat cu Esperance. De astăzi, lucrez și sunt implicat aici”.

„Am spus la început, a fost o săptămână foarte grea, am reziliat amiabil. Aveam o clauză în contract pe care am folosit-o. Aseară am finalizat documentele. Am încheiat cu Esperance. De astăzi, lucrez și sunt implicat aici”. Laurențiu Reghecampf, despre o posibilă revenire a lui Nicolae Stanciu la FCSB: „Ca jucător, Nicu este unul dintre cei mai buni pe care îi avem. Noi îl cunoaștem foarte bine, este un jucător extraordinar, un caracter foarte frumos. În secunda doi aș spune da. Nu există niciun fel de dubiu. Vă dați seama că eu mi l-aș dori foarte mult, îl cunosc foarte bine”.

„Ca jucător, Nicu este unul dintre cei mai buni pe care îi avem. Noi îl cunoaștem foarte bine, este un jucător extraordinar, un caracter foarte frumos. În secunda doi aș spune da. Nu există niciun fel de dubiu. Vă dați seama că eu mi l-aș dori foarte mult, îl cunosc foarte bine”. Laurențiu Reghecampf, despre cum a fost convins să revină: „Mă bucur să am șansa să antrenez cea mai mai mare echipă din România. Și va fi și mai mare. E o bucurie foarte mare, deci, nu am stat să mă gândesc nici măcar o secundă”.

„Mă bucur să am șansa să antrenez cea mai mai mare echipă din România. Și va fi și mai mare. E o bucurie foarte mare, deci, nu am stat să mă gândesc nici măcar o secundă”. Laurențiu Reghecampf, despre o posibilă revenire a lui Pintilii la FCSB: „Cu mine o să vină Dinu Viorel și Adrian Popa și cei care mai sunt în staff. Când am ajuns, am avut o discuție, Pinti era angajat la echipa lui (n.r. Levadiakos). N-am discutat vreodată cu el despre acest lucru. Cred că nu este cazul în momentul de față. Dacă o să avem nevoie de cineva, cu siguranță o să apelăm la cei care cunosc echipa”.

Știrea inițială:

Laurențiu Reghecampf a sosit în România

Așa cum era de așteptat, fostul tehnician a revenit în țară, unde va prelua echipa alături de care a performat acum mai bine de un deceniu, iar joi dimineață a fost văzut la Aeroportul Otopeni, potrivit digisport.ro.

De la ora 15:00, Reghecampf va fi prezentat oficial și va susține o conferință de presă la baza din Berceni a clubului.

Tot astăzi, noul antrenor va conduce și primul antrenament la FCSB. Reghecampf s-a consultat cu Thomas Neubert, preparatorul fizic al echipei, și a decis ca roș-albaștrii să rămână în România pentru perioada de pregătire.

Reghecampf a mai condus-o pe FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

Miercuri, gruparea roș-albastră a anunțat despărțirea de Marius Baciu.

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