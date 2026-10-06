„Singurul câștig real” „Tricolorul” care l-a impresionat pe Mihai Stoica în eșecul cu Suedia + Jucătorul criticat dur: „E vinovat!” +33 foto
Lisav Eissat/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Nationala

„Singurul câștig real” „Tricolorul” care l-a impresionat pe Mihai Stoica în eșecul cu Suedia + Jucătorul criticat dur: „E vinovat!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 00:20
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 00:41
  • Mihai Stoica (61 de ani) a lăudat prestația lui Lisav Eissat (21 de ani) din meciul pierdut de România, scor 0-1 cu Suedia, în etapa a patra din Liga Națiunilor.
  • În schimb, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a criticat pe Andrei Rațiu (28 de ani).
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Eissat a fost introdus la pauza meciului de pe Arena Națională de Gică Hagi, în locul lui Nicușor Bancu (34 de ani), cel care avea cartonaș galben încă din minutul 5.

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ROMÂNIA - SUEDIA 0-1. Mihai Stoica, laude la adresa lui Lisav Eissat: „Singurul câștig real din campania asta”

Oficialul de la FCSB s-a declarat impresionat de fotbalistul care evoluează pentru Bristol City.

„Eu mă întreb ce este Eissat. E fundaș central? Nu are talie. E fundaș stânga? Mi-a plăcut. E singurul câștig real din campania asta. Pare un jucător care poate să ajute echipa asta. Atenție, e născut în 2005. Este cel mai tânăr fotbalist care a fost în lotul ăsta.

Eu cred că, pentru el, e perfect sistemul cu trei. Între el și Matei Ilie, mie mi se pare că el are curaj. Pleacă cu mingea la picior. Mi se pare senior, senior”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

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selecții are Lisav Eissat pentru România

Mihai Stoica: „Rațiu este la fel de vinovat”

Golul Suediei a plecat de la o minge pierdută de Nicușor Stanciu la aproximativ 30 de metri de poarta lui Hindrich, dar oficialul celor de la FCSB crede că Rațiu putea face mai mult la reușita care a decis meciul.

„Am fost aproape să facem un rezultat de egalitate, mai aproape decât în meciul tur din Suedia. De celelalte două meciuri nu se poate discuta.

Păcat că s-a luat golul cum s-a luat... Nu cred că am luat vreun gol fără să fie câte o greșeală gravă individuală. Rațiu este la fel de vinovat, se oprește, nu vine cu adversarul. Dacă venea, îl bloca și nu mai ajungea niciodată în stâlpul porții și în piciorul lui Gyokeres.

Nu e atât de important, aveai timp să egalezi. Ocazii n-am avut, avem o mare problemă, construim foarte greoi, avem nevoie de atingeri, să plimbăm mingea, să jucăm mult în spate, pierdem timp la construcție, pe când suedezii păreau că ajung mult mai ușor la poartă.

Au jucători mai buni, la asta se rezumă totul, nu e vreun secret. În schimb, Rațiu a fost senzațional ofensiv în prima repriză. Suntem mai slabi decât toate din grupa asta”, a mai spus Mihai Stoica pentru sursa citată.

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+33 Foto
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Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia410
2. Bosnia48
3. Polonia44
4. România40

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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