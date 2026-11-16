Mihai Stoica (61 de ani) a oferit o primă reacție după ce Gigi Becali (68 de ani) a bătut palma cu Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani).

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Cei doi foști jucători de la FCSB au început munca luni și urmează să fie prezentați marți, în cadrul unei conferințe de presă. Momentan, patronul roș-albaștrilor nu le-a stabilit funcțiile pe care le vor ocupa.

Ce spune Mihai Stoica despre revenirile lui Rusescu și Szukala la FCSB

Fostul președintele al Consiliului de Administrație a dezvăluit că era deja la curent cu planurile lui Becali.

„Știu de sâmbătă de ei, mi-a zis deja că îi va lua. Sunt doi băieți care au jucat la Steaua, știu ce înseamnă Steaua/FCSB și sper să se descurce și să fie un plus pentru echipă și cred cu convingere că așa va fi.

Urmează să vedem, dar cred și sper că vor fi mutări benefice.

Lukasz Szukala, spre exemplu, este pe drumul pe care merg și eu. Are expunere la frig, băi de gheață, sport zilnic, cred că și fasting, parcă. El m-a convins cu chestia asta, cu căzile de apă înghețată

Ne-am mai întâlnit (n.r. cu Szukala și Rusescu), dar, din nefericire, nu în circumstanțe cum ar trebui, ci la înmormântarea la Radu Paligora, cel care a fost medicul și prietenul nostru”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro

MM Stoica are încredere deplină în Raul Rusescu și Lukasz Szukala

Mihai Stoica este de părerea că experiența internațională acumulată de Rusescu și Szukala în perioada în care erau încă în activitate ar putea reprezenta un atu pentru aceștia în identificarea viitoarelor transferuri.

„Cred că sunt și în măsură să consilieze fotbaliștii, pentru că au fost fotbaliști și au jucat la nivel înalt.

Lukasz Szukala are 17 prezențe în naționala Poloniei, are o educație fotbalistică căpătată în Franța. Raul Rusescu a jucat la Sevilla, a lucrat cu specialiști, a fost și la Braga.

Sunt doi băieți serioși, după fotbal au rămas sportivi, ceea ce e extrem de important. Eu nu mi-am permis să cert un jucător că mănâncă fast-food dacă aș fi făcut și eu asta.

Mă bucur că au venit cei doi, vedem dacă se întărește FCSB, rezultatele spun asta. Nu pot să spun de acum nimic”, a concluzionat Mihai Stoica.

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