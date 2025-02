CRAIOVA - OȚELUL 2-1. Mirel Rădoi (43 de ani), antrenorul oltenilor, a fost nemulțumit de jocul elevilor săi, care au depins prea mult de erorile adversarilor pentru a înscrie.

Mirel Rădoi a vorbit despre cât de greu le-a fost jucătorilor săi să desfacă o apărare bine închegată cum este cea a Oțelului.

CRAIOVA - OȚELUL 2-1. Mirel Rădoi: „Jocul nostru a depins de apărarea Oțelului”

„ Sunt fericit pentru cele trei puncte, dar sunt și îngândurat. Am avut momente de panică în repriza a doua, știam ce poate Oțelul, dar felicit jucătorii pentru dăruire și atitudine. Îl felicit pe Ovidiu Burcă, face o treabă minunată. Dacă mai erau câteva etape, Oțelul ar fi putut avea șanse la play-off, practică un fotbal foarte frumos. Ne-au închis spațiile foarte bine în prima repriză.

Suntem bucuroși, măcar pentru 24 de ore suntem pe prima poziție.

În prima repriză, nu am reușit, în mare parte, să aducem extremele între linii, să le dăm libertate lui Bancu și lui Mora. Nu am putut crea superioritate între linii. Am reglat lucrurile în repriza a doua, aveam o posesie pasivă, jucam doar înapoi, lateral sau minge lungă. Jocul nostru a fost condiționat de apărarea bună a Oțelului Galați.

Era clar că va fi un presing agresiv al lor. I-am spus lui Safira că, dacă va face un meci bun, vom câștiga. Dacă nu o va face, ne va fi foarte greu. Încă o dată, îl felicit pe Ovidiu pentru ceea ce reușește la Oțelul cu acești jucători”, a spus Mirel Rădoi la Prima Sport.

Universitatea Craiova a deschis scorul în repriza secundă, în minutul 55, prin Ștefan Baiaram.

A urmat o serie de atacuri ale Oțelului, care au culminat cu golul din minutul 72, al lui Ahmed Bani. Mijlocașul a trimis un șut în forță de la distanță, care, însă, a fost deviat de către apărarea Craiovei direct în propria poartă.

Răspunsul Craiovei a venit doar 4 minute mai târziu, atunci când Maldonado a înscris și a stabilit scorul final.

Mirel Rădoi, despre accidentarea lui Cicâldău: „Probabil că e ruptură, sperăm să fie cât mai mică”

De asemenea, antrenorul oltenilor a discutat despre Alexandru Cicâldău, care a ieșit accidentat la pauză.

„Cred că Cicâldău va lipsi cel puțin în următoarea partidă. Să sperăm că nu e ceva grav, că e doar o leziune. Probabil că e o ruptură, dar să sperăm că e cât mai mică. Nu există probleme, există doar soluții și rezolvări, asta le spun în vestiar”, a spus tehnicianul.

Mai mult, Mirel Rădoi a ținut să felicite galeria Universității pentru atmosfera creată și a făcut un apel la suporteri să vină cât mai mulți la stadion.

„Am început să prind curaj, dar asta e datorită băieților. Nu am cum să nu menționez atmosfera de pe stadion, suporterii au cântat cât au putut la 1-1. Sperăm să vină în număr cât mai mare la stadion. E Valentine's Day, au preferat să stea acasă, la căldură, dar îi așteptăm meciurile următoare alături de băieți, chiar și în deplasare”, a mai adăugat Rădoi.

Alexandru Cicâldău a ajuns la Universitatea Craiova în toamna anului trecut, atunci când Mihai Rotaru a plătit 1,5 milioane de euro celor de la Galatasaray pentru transferul său.

Mirel Rădoi: „Trebuie să mărim spectaculozitatea meciurilor din Superligă”

Tehnicianul de 43 de ani este de părere că această competiție acerbă pentru primele locuri din actuala stagiune este benefică pentru campionat și crede că doar așa poți aduce suporteri la stadion.

„Cred că acesta este farmecul acestui campionat, vorbesc și despre formatul campionatului. Doar marcând goluri putem cere mai mulți bani pe drepturile TV. Trebuie să încercăm cu toții să mărim spectaculozitatea și să-i determinăm pe suporteri să vină la stadion. Acest tip de fotbal spectacol va fi benefic și pentru echipa națională”, a precizat antrenorul Universității.

După această reușită, trupa lui Mirel Rădoi a devenit noul lider din Superligă, cu 48 de puncte, din 27 de etape, cu un meci în plus față de CFR Cluj, FCSB, U Cluj și Dinamo.

De cealaltă parte, Oțelul Galați rămâne, pentru moment, pe locul 12, cu 29 de puncte.