„Pe ei asta îi durea, că am spus eu public” Mirel Rădoi a dezvăluit cum a ajuns să parieze 5000 de lei pe victoria lui Rapid, în 2006: „Am aflat de la Martin Tudor”

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre momentul celebru în care a pariat pe victoria lui Rapid în fața celor de la CFR Cluj.

Pe 21 mai 2006, cu două etape înainte de finalul sezonului, Steaua o învingea pe Sportul Studențesc, scor 2-1, în Regie.

Simultan cu meciul roș-albaștrilor s-a jucat și duelul CFR Cluj - Rapid, încheiat cu victoria giuleștenilor, scor 3-1.

La finalul partidei cu Sportul Studențesc, Mirel Rădoi, căpitanul roș-albaștrilor dezvăluia că a pariat 5.000 de lei pe victoria echipei antrenate, la acea vreme, de Răzvan Lucescu.

„O să vă arăt biletul pe care l-am pus la pariuri. Am pus 50 de milioane pe victoria Rapidului. Eram sigur că o să câştige. Din păcate, Dorinel Munteanu nu-şi apără corect şansele. Totuşi, din câte ştiu, se pare că blatul s-a făcut peste capul său”, spunea Mirel Rădoi în 2006.

În acel sezon, Steaua, actuala FCSB, și Rapid se luptau pentru titlu de campioană, care a ajuns în cele din urmă la echipa patronată de Gigi Becali (66 de ani).

Mirel Rădoi: „A fost prima și ultima dată când am pariat”

La aproape 19 ani distanță, Mirel Rădoi a dezvăluit că regretatul Martin Tudor, portar la acea vreme la CFR Cluj, i-ar fi spus despre „aranjamentul” din meciul cu Rapid.

„Nu existau reguli. Era libertate totală. A fost prima și ultima dată când am pariat.

Eu am aflat de la Martin Tudor, Dumnezeu să-l odihnească. Mi-a spus foarte clar că «au venit domnul Paszkany și domnul Copos în vestiar și ni s-a spus că trebuie să câștige echipa Rapid. Atunci am fost înlăturat din primul 11».

Am avut o discuție cu Dorinel (n.r. - Munteanu, antrenorul CFR-ului de atunci), nu o fac publică, rămâne... atunci pariurile nu erau interzise.

Le-am spus tuturor. Am sunat soția: «Adu-mi la stadion toții bani pe care îi avem». Țin minte că atunci erau 80 de milioane (n.r. - la vremea respectivă s-a vorbit despre 50 de milioane), toți banii pe care îi aveam în casă. Zicea că nici măcar bani de lapte pentru copil nu mai avem. «Nu, că îi înmulțim».

Am luat toți banii din casă. Eu dacă nu jucam la pariuri, nu știam că nu poți să iei un singur meci. Am mai jucat un meci și era egal la pauză și primeam mesaje dacă pierdem banii. Meciul s-a terminat cum a trebuit, însă partea interesantă a urmat după”, a spus Mirel Rădoi, potrivit digisport.ro.

Mirel Rădoi și biletele la pariuri din anul 2006

Mirel Rădoi: „Am fost chemat la Comisie, am fost certat 20 de minute că de ce am pariat”

De asemenea, actualul tehnician al Universității Craiovei și-a adus aminte și despre anchetele demarate de comisiile FRF.

„Pariurile s-au interzis, ceea ce a fost un lucru senzațional. Am fost chemat la Comisie, am fost certat 20 de minute de ce am pariat. Nimeni nu m-a întrebat de unde știam. Am spus cu subiect și predicat persoanele care au fost în vestiar la CFR, le-am dat totul punctual.

Toată lumea a rămas șocată, dar nimic nu s-a făcut. Nu am nimic cu Mircea Sandu, dar acum văd că se dă omul corect.

Ar trebui să vorbească ce s-a întâmplat în momentele alea. Au tăcut ani de zile. Dacă îți spune un jucător că știe rezultatul partidei, îți zice de unde, dă nume și tu lași lucrurile așa și nu îndrepți nimic... trebuia să-și dea demisia atunci. Pe ei asta îi durea, că am spus eu public”, a concluzionat Mirel Rădoi.

