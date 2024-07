România - Belgia. Foști colegi la naționala României, Viorel Moldovan și Florin Răducioiu se contrazic în privința schimbărilor pe care selecționerul Iordănescu trebuie să le facă la meciul cu Belgia

Selecționerul Edward Iordănescu ar putea face o singură modificare la meciul cu Belgia de sâmbătă: ar putea începe partida de la Koln cu Valentin Mihăilă printre titulari.

Atacantul Parmei a fost răcit în primul meci și a fost înlocuit în ultimul moment cu golgheterul Ligii 1, Florinel Coman.

România - Belgia. Moldovan: „Mihăilă, titular cu Belgia”

Viorel Moldovan, noul președinte al Rapidului, este de părere că selecționerul nu ar trebui să facă multe schimbări în echipă la partida cu Belgia. Moldovan, care a urmărit din tribune meciul cu Ucraina, îl vede totuși pe Valentin Mihăilă titular:

„Când lucrurile funcționează, nu văd de ce trebuie bulversate. Văd o schimbare poate, în flancul stâng, să zicem Coman cu Mihăilă.

Edi Iordănescu a fost impecabil din punct de vedere tactic. Sper să fie la fel de inspirat și împotriva Belgiei. Vom vedea dacă va fi folosit Mihăilă în locul lui Coman”, a declarat Viorel Moldovan la Pro Arena.

Cifrele lui Florinel Coman la meciul cu Ucraina

acuratețea paselor: 58%

distanța alergată: 6,87 km

ocazii de gol: 2

viteza maximă: 32,4 km/oră

„Coman poate fi Man of The Match”

Florin Răducioiu îl contrazice pe fostul coleg de la națională și susține că Florinel Coman trebuie să rămână în echipa de start și la meciul cu Belgia.

„Atât timp cât echipa a jucat foarte bine, nu l-aș schimba pe Florinel Coman.

Atenție, Coman poate peste două zile Man of the Match!

Știu potențialul lui, poate să îl stimuleze foarte mult faptul că nu a jucat bine, dar aportul lui a fost foarte important. Multă lume nu a văzut asta. Eu cred că nu ar trebui schimbat.

Mihăilă, e adevărat, pe fondul echipei belgiene, oarecum obosită în repriza a doua, așa cum s-a întâmplat și în meciul cu Elveția, a dovedit că este proaspăt, foarte rapid și poate crea mari probleme în apărarea Belgiei”, a mai spus Florin Răducioiu pentru sursa citată.

Cum ar putea arăta România cu Belgia: Fl. Niță - Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Coman/Mihăilă

Coman i-a „citit” pe belgieni

„Am văzut ce jucători are Belgia, ce calitate, dar nu vă pot spune acum ce puncte slabe le-am găsit. Vă zic după meci. La noi unitatea este mai presus de orice.

Am demonstrat că avem jucători care pot decide meciul printr-o execuție, avem jucători care pot alerga 90 de minute, care se pot sacrifica pentru un rezultat și pentru țară”, a declarat Florinel Coman pentru site-ul FRF TV.

Meciurile României la Euro 2024