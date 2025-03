„Strategie de loser” Narcis Răducan, discurs dur la adresa echipelor care se luptă la titlu » Rapid, principala țintă

Fostul jucător Narcis Răducan a criticat dur strategia pe care Marius Șumudică (54 de ani) o are la Rapid.

Narcis Răducan, fost director sportiv la Unirea Urziceni și FCSB, a avut un discurs dur la adresa celor de la Rapid, în contextul în care echipa din Giulești și-a propus un obiectiv „mic”, deși lupta la titlu este una deschisă.

Narcis Răducan: „Cine spune că nu are șanse la titlu are mentalitate de loser”

„Formatul acesta face ca oricine să aibă șanse la titlu. Cine spune că nu are șanse înseamnă că nu are o echipă destul de puternică sau are o strategie de loser (n.r.- pierzător).

Nu poți să spui, când ești la cinci puncte diferență de cineva, că n-ai nicio șansă, dar tu nici n-ai jucat cu toate echipele din play-off”, a punctat fostul fotbalist de la FCSB.

În discursul său, Narcis Răducan a luat la țintă și Universitatea Craiova, însă oltenii nu au ascuns faptul că se gândesc la titlu:

„Mai sunt 9 meciuri, nu se poate așa ceva! Trebuie să spui că ai șanse și te bați, nu cedezi niciodată. Nu Cupa României și locul 6. Cupa este pentru a mai amâna un an presiunea suporterilor. Și Rapid, și Craiova. Cine spune că vrea Cupa are o problemă!

E foarte bine să le vrei pe amândouă, dar nu poți să nu vrei campionatul când ești la două victorii diferență de adversar. Bate-le pe toate! Sau măcar să-ți dorești. Pui niște bariere psihologice jucătorilor. N-am auzit-o pe Real Madrid, dacă e pe 3, că nu vrea să ia campionatul. Sau Barcelona.

Bineînțeles că nu e ușor. Rapidul, cu 20 de milioane investite, sau Craiova, care se chinuie de 30 de ani să ia campionatul, nu pot să spună că nu au anvergura să câștige titlul”, a transmis Narcis Răducan, potrivit digisport.ro.

Marius Șumudică: „Obiectivul nostru, oficial, este calificarea într-o cupă europeană”

Marius Șumudică, antrenorul Rapidului, a transmis încă de când a preluat formația din Giulești faptul că echipa sa nu este pregătită să se lupte pentru titlu.

Recent, tehnicianul din Giulești a precizat faptul că obiectivele echipei sale s-au schimbat, iar noile țeluri ale giuleștenilor sunt câștigarea Cupei României și clasarea pe o poziție care asigură prezența în cupele europene.

„Ne așteaptă o echipă puternică, joacă de mult timp împreună, au același antrenor de 3-4 ani de zile, s-a dus și Daniel Niculae acolo, care știe ce înseamnă Rapid. E o echipă pe care o respectăm, va fi un meci dificil, au un sistem aparte și va trebui să fim bine pregătiți la ora jocului.

Din momentul de față, obiectivul nostru, oficial și setat de Șumudică, este calificarea într-o cupă europeană. Am spus la momentul în care am venit că obiectivul este să ieșim din grupă în Cupă și avem și acest obiectiv. Pentru că dacă vom câștiga trofeul, mergem în Europa league.

Chiar și dacă vom termina pe 3 sau chiar pe 4, iar Cupa va fi câștigată de cineva din fața noastră, avem șansa unui baraj. Pentru mine și pentru elevii pe care îi conduc, cel mai important este ca, după 13 ani, Rapidul să revină în Europa”, a spus Șumudică la conferința de presă de dinaintea partidei Hermannstadt - Rapid, scor 0-1.