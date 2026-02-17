Vinicius reclamă rasismul! Meciul Benfica - Real Madrid a fost întrerupt 10 minute: scene incredibile pe Da Luz!

Benfica - Real Madrid. Meciul a fost întrerupt 10 minute în repriza secundă, după ce Vinicius, 25 de ani, a acuzat o replică rasistă a unui adversar

Brazilianul lui Real Madrid a înscris un gol superb în minutul 50, a celebrat reușita dansând la colțul terenului și a primit un cartonaș galben pentru comportament provocator.

Imediat a urmat un dialog cu jucătorii de la Benfica.

Vinicius a acuzat un atac rasist al lui Prestianni

Apoi, el a mers direct la arbitrul Francois Letexier pentru a reclama o agresiune verbală: presa internațională relatează că argentinianul Prestianni l-a făcut „maimuță” pe brazilian!

Jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate cu coechipierul lor.

Arbitrul a urmat protocolul și a întrerupt partida pentru a gestiona situația.

S-au făcut anunțuri de la stație, pentru că și din stadion au venit scandări rasiste către brazilian, iar fanii au aruncat cu obiecte în teren.

Jose Mourinho a încercat să calmeze spiritele, discutând personal cu Vinicius.

Reluările nu au putut lămuri situația nici măcar din perspectiva unei posibile citiri pe buze a replicilor argentinianului, deoarece acesta și-a acoperit gura cu tricoul cât a vorbit cu Vinicius.

Întreruperea a durat aproximativ 10 minute, apoi jocul s-a reluat.

