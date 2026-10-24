Moruțan, surprins de dezastru Mijlocașul Rapidului, după 1-4 cu FCSB: „Nu înțeleg cum s-a schimbat jocul atât de repede” +63 foto
Olimpiu Moruțan. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Moruțan, surprins de dezastru Mijlocașul Rapidului, după 1-4 cu FCSB: „Nu înțeleg cum s-a schimbat jocul atât de repede”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 23:53
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 23:53
  • Olimpiu Moruțan (27 de ani), mijlocașul Rapidului, a vorbit despre înfrângerea cu FCSB, scor 1-4, din etapa #13 a Superligii.
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Fotbalistul a recunoscut că echipa sa a făcut un meci slab, dar este convins că eșecul nu îi va afecta pe giuleșteni pe termen lung.

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Olimpiu Moruțan, după FCSB - Rapid 4-1: „Nu înțeleg cum s-a schimbat jocul atât de repede”

Rapid a deschis scorul în minutul 11, prin Filip Stojilkovic, și a intrat în avantaj la pauză. FCSB a întors însă rezultatul în repriza secundă, prin golurile marcate de Karlo Muhar, Joao Paulo și Aymen Boutoutaou, ultimul reușind o „dublă”.

„O seară nereușită pentru noi. Nu am reușit să ne facem jocul, să jucăm ce am jucat până acum. Clar este un eșec pentru noi și trebuie să ne ridicăm, să ne scuturăm și să mergem de mâine să muncim și să o luăm de la capăt.

Este doar un meci, mai avem multe meciuri de acum înainte. Cred că este doar un eșec în seara aceasta. Trebuie să ne ridicăm.

Chiar nu înțeleg cum s-a schimbat jocul atât de repede, dar trebuie să vedem ce am greșit și să o luăm de la capăt.

Am avut cinci victorii, suntem o echipă puternică. Nu ne doboară acest eșec, eu cred că ne va întări să mergem mai departe”, a declarat Olimpiu Moruțan, la Prima Sport.

Ne așteptam să facem un meci mai bun, să ne luptăm de la egal la egal. Nu cred că ne-am gândit că o să fie atât de rău cum s-a terminat. Mai avem multe meciuri de jucat și o să mai jucăm cu ei. Olimpiu Moruțan, mijlocașul Rapidului

Întrebat dacă înlocuirea sa a fost una tactică, Moruțan a răspuns:

„Nu știu, a fost decizia antrenorului. Eu respect decizia antrenorului. O să trag și eu mai tare, pentru că nu mi-a ieșit jocul așa cum mi-am dorit, nici în seara aceasta.

Clar că a fost o seară mai proastă, dar nu o să mă demoralizez. O să merg înainte și o să fac meciuri din ce în ce mai bune.

Nu are nicio legătură că am jucat împotriva FCSB-ului. Am jucat mai prost, clar că jucătorii mai au și meciuri mai slabe.

Dar trebuie să mă ridic și eu, și echipa, și să mergem mai departe, pentru că avem un spirit în spate. Rapid este o echipă de tradiție și o să luptăm până la capăt”, a spus Moruțan.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Olimpiu Moruțan, mesaj pentru suporteri: „O să-i facem fericiți la următorul meci”

Deși Rapid a pierdut la trei goluri diferență, suporterii giuleșteni au continuat să cânte alături de jucători la finalul derby-ului.

„Da, este dureros. Au fost alături de noi, le mulțumim mult și o să-i facem fericiți la următorul meci”, a declarat mijlocașul.

Întrebat dacă FCSB poate reveni în lupta pentru titlu, Moruțan a răspuns: „Cred că FCSB o să intre în lupta pentru titlu”.

VIDEO. Stojilkovic a deschis scorul în FCSB - Rapid

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