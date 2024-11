Ovidiu Hațegan (44 de ani) a vorbit despre motivele pentru care s-a retras din postura de arbitru central, într-un podcast electoral.

Arbitrul candidează în prezent pentru un loc în Parlamentul României.

Ovidiu Hațegan, motivele din spatele retragerii

După aproape 30 de ani de arbitrat, Hațegan a decis să mai profeseze doar din camera VAR, renunțând la postul de „central”.

Într-un podcast electoral realizat de criticarad.ro, Hațegan și-a motivat decizia susținând că profesia nu îi mai aducea satisfacția de altă dată.

„Pur și simplu mi-a dispărut plăcerea de a arbitra. Un lucru extrem, extrem de ciudat, care nu aș fi crezut că o mi se întâmple vreodată.

Am avut la dispoziție 5 săptămâni să mă gândesc până s-a dat lista FIFA pentru anul următor și nici un moment nu mi-a trecut prin minte să-mi schimb această decizie. Și atunci am realizat că am luat decizia cea mai bună.

Acum am timp, stau mai mult timp cu familia, lucruri importante.”, a declarat Hațegan.

Hațegan, despre problemele de sănătate din trecut

Arbitrul a fost operat de urgență la începutul anului 2022, după ce suferise un infarct. După un an, Hațegan a reluat activitatea, iar acesta a continuat podcastul vorbind despre revenirea sa pe teren de la acel moment.

„Am trecut peste acel infarct, un moment foarte dificil în viața mea. M-am întors pe teren și vă spun sincer nu cunosc sportivi sau atleți de top care să revină la nivelul anterior după o astfel de problemă, și încă având performanțe fizice și mai bune și cu antrenamente mai puține. Sunt lucruri interesante.

„De abia am așteptat să revin, iar ceea ce am trăit după infarct, cu 50 de mii de oameni pe un stadion...

Când auzi lumea la marcarea unui gol, e o senzație ce nu poate fi egalată din punctul meu de vedere, ca arbitru. Dar, ciudat, Dumnezeu a hotărât cu totul și cu totul altceva.”, a declarat Hațegan pentru criticarad.ro.