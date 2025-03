„Mi-e rușine” Răzvan Lucescu a răbufnit după ce PAOK a pierdut cu ultima clasată

Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul celor de la PAOK, a răbufnit la conferința de presă după meciul pierdut de echipa sa, scor 1-2, în fața penultimei clasate, Athens Kallithea în etapa 26 din campionatul intern, ultima a sezonului regulat înainte de play-off.

Despodov a deschis rapid scorul pentru campioana Greciei, în minutul 2, dar gazdele au dat dovadă de tărie de caracter și au egalat prin Alfarela, în minutul 14.

Loukinas a dat lovitura în primul minut de prelungiri al reprizei secunde, după ce Demethryus, de la Athens Kallithea, ratase un penalty în finalul primei reprize.

Răzvan Lucescu: „ Mi-e rușine de acest rezultat”

La finalul partidei, Lucescu Jr și-a criticat jucătorii și și-a asumat această înfrângere.

„A fost un meci în care am intrat bine şi am fost fericiţi că am marcat repede. Dar adversarul nostru a reacţionat şi a controlat jocul. În loc să avem aceeaşi intensitate, parcă cineva a apăsat pe un buton. Kallithea a meritat victoria, jucătorii lor au fost mult mai determinaţi decât ai noștri.

Nu e vorba doar despre golul superb marcat în minutul 90, au mai avut 2-3 momente foarte bune. A fost un meci pe care trebuia să îl câştigăm încă de la vestiare, dar pe care adversarul l-a câştigat meritat pe teren. Sunt multe motive din cauza cărora avem această imagine.

Un rol l-au jucat şi meciurile multe disputate, poate din punct de vedere mental nu ne aflăm unde ar trebui, unii jucători nu sunt în cea mai bună formă, poate unii s-au săturat să audă zilnic de la mine aceleaşi lucruri la antrenament.

A fost o seară foarte rea pentru noi, mi-e ruşine de rezultat. Sunt responsabil în mare măsură de această evoluţie”, a spus Lucescu, la conferinţa de presă, conform gazzetta.gr.

După această înfrângere, PAOK a terminat sezonul regulat pe locul 4, ultimul care duce în play-off, cu 46 de puncte, la 14 în spatele liderului Olympiacos.

AEK Atena și Panathinaikos sunt celelalte echipe calificate în play-off.

VIDEO rezumatul meciului Athens Kallithea – PAOK 2-1