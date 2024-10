Patrick Olsen, 30 de ani, s-a transferat la Dinamo la începutul lui septembrie și s-a impus rapid la roș-albi. Azi e gata de primul derby cu FCSB.

Considerat cândva o mare speranță a fotbalului danez, Olsen a intrat în conflict la naționala de juniori cu selecționerul Thomas Frank, actualul manager al lui Brentford în Premier League.

După ce a întârziat seara la hotel, întorcându-se după ora stabilită, i-a spus lui Frank că s-a întâlnit cu agentul său. Antrenorul a aflat însă că impresarul nu era în acel oraș și l-a suspendat două meciuri pe Olsen.

Patrick Olsen a venit gratis în Liga 1 la începutul lui septembrie din Polonia, de la Slask Wroclaw.

S-a impus la Dinamo imediat. Un mijlocaș de calitate și cu experiență, la 30 de ani.

4 meciuri a jucat Patrick Olsen la Dinamo. Nu a pierdut niciun minut în ultimele patru partide ale roș-albilor. A primit două cartonașe galbene

Patrick Olsen, coleg cu Christensen și Hojbjerg la selecționatele de juniori. A semnat cu Inter

Cu mult timp în urmă, era anunțat drept un mare talent în Danemarca, un jucător cu o excelentă perspectivă.

Patrick a evoluat la toate naționalele de juniori scandinave, de la U16 la U21, a fost coleg la lot cu nume importante, ca Andreas Christensen (Barcelona) sau Pierre-Emile Hojbjerg (împrumutat acum de Tottenham la Marseille). Și, la doar 18 ani, semna cu Inter Milano.

La Inter, te implici sută la sută. Altfel, te mănâncă leii. Dintr-odată, nu mai ești acasă, la mama, și întreaga ta viață pare dată peste cap. Dacă nu ești pregătit mental, nu reziști. Îmi trăiesc visul și trebuie să mă lupt pentru el. Patrick Olsen, în 2013, pentru cotidianul BT

Olsen nu a confirmat așteptările danezilor. Zero selecții la naționala mare

Cariera sa nu a fost, însă, așa cum se așteptau specialiștii nordici.

Nu a reușit să se remarce la Inter, a prins un singur meci, în Cupa Italiei, nu a jucat la un club din principalele cinci campionate ale Europei și nu are nicio selecție la naționala de seniori daneză.

Patrick Olsen (stânga), în timpul unui meci al naționalei daneze U17 Foto: Imago

În urmă cu mai mult de un deceniu, Olsen a intrat în conflict cu selecționerul echipei U19 a țării sale, Thomas Frank, actualul manager al lui Brentford, în Premier League.

0,55 milioane de euro este cota lui Patrick Olsen în acest moment, potrivit Transfermarkt. A atins maximum în 2021, la Aarhus: 1,5 milioane

Patrick Olsen, pedepsit două meciuri: „Nicio legătură cu băutura”. Selecționerul a confirmat

În martie 2013, a fost cu naționala U19 în Franța. Ulterior, Frank l-a exclus din lotul roș-albilor pentru două meciuri, amicalul cu Germania și primul joc (contra Cehiei) din turneul de calificare pentru Euro.

Ce s-a întâmplat? „Am primit o suspendare internă. Nu e o dramă. Nu are legătură cu băutura sau cu altceva de genul ăsta”, a explicat mijlocașul lui Inter cauza absenței pentru presa locală.

A încălcat o regulă internă în timp ce eram în Franța. Nu a fost vorba de alcool sau evadare din cantonament, vă pot spune cu siguranță acest lucru. Avem o regulă care le cere jucătorilor să fie în hotel după o anumită oră, iar el era în afara hotelului. Dar, repet, nu s-a îmbătat, nimic legat de alcool. Thomas Frank, selecționerul Danemarcei U19 în 2013

Olsen, către antrenor: „M-am întâlnit cu agentul meu”. Frank a descoperit că fusese mințit

Reporterii cotidianului Ekstra Bladet au aflat atunci de ce l-a pedepsit Thomas Frank.

Regula la care se referea Frank era că internaționalii nu puteau ieși din hotel după ora 22:00. Iar Olsen a întârziat. A intrat în hotel după ora stabilită.

Thomas Frank are contract până în 2027 cu Brentford Foto: Imago

Neșansa lui a fost că selecționerul era chiar în holul stabilimentului când s-a întors Patrick. S-a trezit față-n față cu Frank.

De ce ai întârziat?

M-am întâlnit cu agentul meu, acesta a fost motivul întârzierii.

Problema a devenit și mai gravă după ce tehnicianul a descoperit că impresarul lui Olsen nu se afla atunci în Franța. Faptul că jucătorul l-a mințit l-a enervat chiar mai rău decât întârzierea.

Atunci a decis să-l sancționeze pe Patrick, să-l suspende pentru două meciuri.

Frank nu a vrut să-l transfere la Brondby pe Olsen: „I-am zis și lui acest lucru”

Ulterior, Frank a vorbit frumos despre Olsen: „Întotdeauna am fost impresionat că Patrick nu intră în panică pe teren când e pus sub presiune. Și are o abilitate fantastică de a juca pe spații mici”.

Totuși, în ianuarie 2015, când Olsen se despărțise de Inter și căuta o nouă echipă, Frank l-a primit la Brondby, unde era antrenor, doar pentru a se pregăti. Nu pentru a juca.

Patrick are excelente calități cu mingea la picior, pasează sigur și e foarte bun să stabilească ritmul colegilor. Jess Thorup, fost selecționer al lui Olsen la naționala daneză U21

„Îl cunosc bine pe Patrick de la naționalele de juniori. El a evoluat aici, la Brondby, la începutul carierei. Era normal să-l lăsăm să se antreneze cu noi”, declara tehnicianul.

„Totuși, nu intră în discuție să rămână la Brondby. I-am zis și lui acest lucru. Doar vrem să-l ajutăm să se mențină în formă până când își rezolvă viitorul”.