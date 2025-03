Visul lui Gasly Pilotul Alpine vrea să-și ducă echipa de fotbal în Ligue 1: „Este o investiție pe termen lung”

Pierre Gasly (29 de ani), pilotul echipei Alpine din Formula 1, este investitor la FC Versailles, formație pe care dorește să o ducă în Ligue 1.

Ca mulți alți copii, Gasly visa să devină fotbalist. Singura problemă: era mai bun la karting.

Francezul a ales motorsportul, iar decizia s-a dovedit a fi una inspirată: a ajuns la nouă sezoane în Formula 1.

42 de puncte a acumulat Pierre Gasly în sezonul precedent din Formula 1. A terminat pe locul 10 în clasamentul piloților. Are 0 puncte după primele două etape din sezonul 2025.

Pierre Gasly vrea să o ducă pe FC Versailles în Ligue 1

FC Versailles se află pe locul 14 (din 17 echipe) în Championnat National, al treilea eșalon din fotbalul francez, însă Gasly crede că echipa poate ajunge să se dueleze cu echipe precum PSG.

„La vârsta de 11 ani, a trebuit să-mi aleg calea și am preferat să continui kartingul. Am vrut să păstrez legătura cu fotbalul și am decis să investesc în FC Versailles (n.r. locul în care s-a născut) pentru a rămâne implicat.

Este o investiție pe termen lung pentru că acum suntem în a treia divizie franceză. Sper că într-o zi vom ajunge în Ligue 1, dar nu cred că va fi posibil decât peste 5-8 ani.

Este nevoie de timp… și de investiții financiare. Poate ar trebui să vorbesc cu Flavio Briatore (n.r. - șeful echipei Alpine) despre asta”, a declarat Gasly într-un podcast al Formulei 1, citat de Marca.

Aventura echipei lui Gasly poate fi comparată cu cea a clubului FC Andorra, patronat de Gerard Pique, care se află pe locul 5 (de baraj) în liga a treia din Spania, grupa 1.

FOTO: Instagram @fcversailles

Pierre Gasly investește și în padel

Pe lângă fotbal, Gasly este pasionat și de padel și are o echipă înscrisă în Cupa Hexagonului.

„Îmi place să ajut cu cunoștințele mele de sportiv. Este plăcut să le pot oferi altora șansa de a atinge excelența în ceea ce fac”.

Investesc în lucruri pe care nu le cunosc în profunzime, cum ar fi tehnologia, pentru a mă bucura să învăț despre lumi noi. Pierre Gasly, pilot Alpine și coproprietar FC Versailles