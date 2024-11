POLI IAȘI - OȚELUL 2-1. Alexandru Pop (24 de ani) a vorbit despre momentele dificile prin care trece trupa antrenată de Dorinel Munteanu (56 de ani).

Gălățenii au deschis scorul încă din minutul 2, dar au rămas în 10 oameni în minutul 26 și nu au putut menține rezultatul până la final.

Astfel, echipa antrenată de Dorinel Munteanu a ajuns la 3 înfrângeri consecutive în campionat și este fără victorie din luna august.

POLI IAȘI - OȚELUL. Alexandru Pop: „Mister a spus că nu e vorba despre o criză”

La finalul partidei, atacantul născut la Buenos Aires s-a declarat dezamăgit de rezultat, mai ales că este pentru a doua oară în decurs de câteva zile când gălățenii conduc cu 1-0, dar sunt întorși pe final.

Același lucru s-a întâmplat și la meciul din Cupă cu Csikszereda, 1-2.

„Ce mai e de spus când e a doua oară la rând când conducem cu 1-0 şi pierdem pe final, ca în Cupa României?!

Am avut ocaziile mai mari şi ocaziile mai bune şi cu om în minus. Am alergat, am muncit de două ori mai mult şi 70 de minute ne-am descurcat foarte bine, iar o fază fixă a făcut diferența.

Am tot fost întrebați, iar Mister a spus că nu e vorba despre o criză. E doar o perioadă în viaţa oricărei echipe, toată lumea trece prin momente dificile şi cine e bărbat adevărat va merge mai departe. Doar noi suntem vinovaţi şi doar noi putem s-o scoatem la capăt.

Suntem mai sus decât anul trecut şi e un progres, dar puteam fi mult mai sus cu câteva momente din meciuri, care schimbă soarta partidei”, a declarat Alexandru Pop, potrivit orangesport.ro.

Dorin Toma: „Din păcare am pierdut acest joc pe care l-am controlat din primul minut”

Aflat pe bancă în locul lui Dorinel Munteanu, suspendat, secundul Dorin Toma a tras și el primele concluzii după partida din Copou:

„Din păcare, am pierdut acest joc, pe care l-am controlat din primul minut, chiar dacă am rămas fără jucător. Ne pare rău că nu am gestionat rezultatul pe care l-am avut.

Normal că suntem supăraţi, dezamăgiţi, pentru efortul depus, dar ne vom pregăti mai bine. Mister va discuta cu noi şi cu echipa şi vom ieşi din aceste momente.

Ne vom reveni, iar acest joc ne-a demonstrat că putem, dar au fost momentele când s-a accidentat şi Alex, am pierdut controlul la faza fixă”.

