Polonezii râd de noi  L-au făcut Dracula pe Lewa și au creat o primă pagină de ziar: „Nu vă mai întoarceți!” +13 foto
Robert Lewandowski, ilustrat în stil Dracula. Foto: generată cu AI
Liga Națiunilor

Polonezii râd de noi L-au făcut Dracula pe Lewa și au creat o primă pagină de ziar: „Nu vă mai întoarceți!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 14:58
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 15:53
  • Victoria categorică a Poloniei cu România, scor 6-0, a stârnit un val de meme-uri pe rețelele sociale.
  • În glumele apărute după meci, Lewandowski și Zalewski au fost asemănați cu Ronaldo și Ronaldinho
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Robert Lewandowski a deschis scorul în minutul 24. România a rezistat până la pauză cu 0-1.

Starul polonez a mai înscris în minutele 47 și 86. Virgil Ghiță și-a trimis mingea în propria poartă în minutul 49, iar Zielinski și Bednarek au completat tabela în minutele 62 și 66.

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Polonia - România 6-0. Polonezii râd de noi după înfrângerea categorică

Una dintre imaginile create cu AI și distribuite după partidă îl prezintă pe Robert Lewandowski în postura lui Dracula, trimitere directă la România.

Pe panoul din spatele pozei cu Lewandowski scrie: „Lewy Dracula marchează până dimineața!”

Lewandowski a bifat apariția cu numărul 170 pentru naționala Poloniei și a ajuns la 92 de goluri marcate în tricoul reprezentativei.

Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (11).jpeg
Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (11).jpeg

Galerie foto (13 imagini)

Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (1).jpeg Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (2).jpeg Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (3).jpeg Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (4).jpeg Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (5).jpeg
+13 Foto
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În mai multe meme-uri, Polonia este prezentată ca și cum s-ar fi transformat în Brazilia pentru o seară, iar Lewandowski și Zalewski sunt comparați cu Ronaldo și Ronaldinho.

Într-o altă glumă, Wiktor Nowak este asemănat cu N'Golo Kanté.

Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (3).jpeg
Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (3).jpeg

Galerie foto (13 imagini)

Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (1).jpeg Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (2).jpeg Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (3).jpeg Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (4).jpeg Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (5).jpeg
+13 Foto
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Nicola Zalewski apare într-o altă imagine în postura lui Franklin, unul dintre personajele principale din jocul GTA V. Fotbalistul polonez ține în lesă un câine care poartă la gât steagul României.

Printre imaginile distribuite apare și o copertă fictivă realizată în stilul tabloidului polonez „Fakt”.

Pe aceasta apare scorul Polonia - România 6-0, iar mesajele în limba română sunt:

„Rușine. Jenă. Compromitere. Ocară” și, în partea de jos: „Nu vă întoarceți acasă”

Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (13).jpeg
Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (13).jpeg

Galerie foto (13 imagini)

Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (1).jpeg Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (2).jpeg Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (3).jpeg Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (4).jpeg Meme-urile create de polonezi după 6-0 cu România (5).jpeg
+13 Foto
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România a ajuns astfel la trei înfrângeri în primele trei meciuri din actuala ediție a Ligii Națiunilor, după 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina și 0-6 cu Polonia.

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