- Presa din Ungaria a reacționat după înfrângerea categorică suferită de România în fața Poloniei, scor 0-6, în etapa a treia din Liga Națiunilor.
„Tricolorii” au rămas fără punct niciun după primele trei partide din grupă, iar eșecul de la Varșovia a fost remarcat și de publicațiile sportive maghiare.
Presa din Ungaria, după 0-6 la Varșovia: „Adevăratul tăvălug polonez a început în repriza a doua”
Nemzeti Sport a scris despre eșecul României cu Polonia, scor 0-6, într-un material despre meciurile de vineri din Liga Națiunilor, cu titlul: „Calvarul Turciei și al României a continuat în Liga Națiunilor”.
„Soarta României, care nu obținuse niciun punct până atunci, a fost practic pecetluită foarte repede în partida cu Polonia, disputată la Varșovia. Radu Drăgușin a fost eliminat încă din minutul 22, iar polonezii au primit și un penalty, transformat de veteranul Robert Lewandowski.
Adevăratul tăvălug polonez a început în repriza a doua. Lewandowski a înscris pentru a doua oară în minutul 47, iar apoi Polonia s-a desprins la trei goluri după un autogol.
În minutul 62, Piotr Zielinski a marcat cel de-al patrulea gol al gazdelor, iar Jan Bednarek a înscris pentru 5-0 doar patru minute mai târziu.
Apărarea României, distrusă, a mai cedat o dată pe final. În minutul 86, Lewandowski a marcat pentru a treia oară și a stabilit scorul final, 6-0”, a notat presa din Ungaria.
Galerie foto (40 imagini)
Szekely Sport a titrat: „Polonezii au făcut au pus la pământ naționala României”.
Jurnaliștii au remarcat că România a început promițător, dar „a rămas repede în inferioritate și s-a destrămat după pauză”.
„Tricolorii” nu mai primiseră șase goluri într-un meci din 1967, când Elveția învingea cu 7-1 la Zurich generația lui Mircea Lucescu și Nicolae Dobrin, în preliminariile EURO 1968.
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)
Ungaria evoluează tot în Liga B, dar în Grupa 2, alături de Ucraina, Irlanda de Nord și Georgia.
După primele trei etape, maghiarii au obținut o victorie, un egal și o înfrângere.
Rezultatele Ungariei până acum:
- Ungaria - Ucraina 0-1, pe 25 septembrie
- Irlanda de Nord - Ungaria 0-0, pe 28 septembrie
- Ungaria - Georgia 1-0, pe 2 octombrie
Următoarea partidă a maghiarilor este pe 5 octombrie, în deplasare cu Ucraina.
Clasamentul grupei Ungariei în Liga Națiunilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Irlanda de Nord
|3
|7
|2
|Ucraina
|3
|4
|3
|Ungaria
|3
|4
|4
|Georgia
|3
|1