Reacții din Ungaria Ce au scris jurnaliștii maghiari după umilința suferită de România: „Adevăratul tăvălug polonez” +40 foto
Răzvan Marin și Ianis Hagi. Foto: Sportpictures
Nationala

Reacții din Ungaria Ce au scris jurnaliștii maghiari după umilința suferită de România: „Adevăratul tăvălug polonez”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 12:13
  • Presa din Ungaria a reacționat după înfrângerea categorică suferită de România în fața Poloniei, scor 0-6, în etapa a treia din Liga Națiunilor.
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„Tricolorii” au rămas fără punct niciun după primele trei partide din grupă, iar eșecul de la Varșovia a fost remarcat și de publicațiile sportive maghiare.

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Presa din Ungaria, după 0-6 la Varșovia: „Adevăratul tăvălug polonez a început în repriza a doua”

Nemzeti Sport a scris despre eșecul României cu Polonia, scor 0-6, într-un material despre meciurile de vineri din Liga Națiunilor, cu titlul: „Calvarul Turciei și al României a continuat în Liga Națiunilor”.

„Soarta României, care nu obținuse niciun punct până atunci, a fost practic pecetluită foarte repede în partida cu Polonia, disputată la Varșovia. Radu Drăgușin a fost eliminat încă din minutul 22, iar polonezii au primit și un penalty, transformat de veteranul Robert Lewandowski.

Adevăratul tăvălug polonez a început în repriza a doua. Lewandowski a înscris pentru a doua oară în minutul 47, iar apoi Polonia s-a desprins la trei goluri după un autogol.

În minutul 62, Piotr Zielinski a marcat cel de-al patrulea gol al gazdelor, iar Jan Bednarek a înscris pentru 5-0 doar patru minute mai târziu.

Apărarea României, distrusă, a mai cedat o dată pe final. În minutul 86, Lewandowski a marcat pentru a treia oară și a stabilit scorul final, 6-0”, a notat presa din Ungaria.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Szekely Sport a titrat: „Polonezii au făcut au pus la pământ naționala României”.

Jurnaliștii au remarcat că România a început promițător, dar „a rămas repede în inferioritate și s-a destrămat după pauză”.

„Tricolorii” nu mai primiseră șase goluri într-un meci din 1967, când Elveția învingea cu 7-1 la Zurich generația lui Mircea Lucescu și Nicolae Dobrin, în preliminariile EURO 1968.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)
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Ungaria evoluează tot în Liga B, dar în Grupa 2, alături de Ucraina, Irlanda de Nord și Georgia.

După primele trei etape, maghiarii au obținut o victorie, un egal și o înfrângere.

Rezultatele Ungariei până acum:

  • Ungaria - Ucraina 0-1, pe 25 septembrie
  • Irlanda de Nord - Ungaria 0-0, pe 28 septembrie
  • Ungaria - Georgia 1-0, pe 2 octombrie

Următoarea partidă a maghiarilor este pe 5 octombrie, în deplasare cu Ucraina.

Clasamentul grupei Ungariei în Liga Națiunilor

LocEchipaMeciuriPuncte
1Irlanda de Nord37
2Ucraina34
3Ungaria34
4Georgia31

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