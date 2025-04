 „Avem probleme cu femeile în țara asta”  Radu Naum, iritat de reacția sexistă a lui Marius Șumudică la adresa unei jurnaliste

RAPID - U CLUJ 0-2. Radu Naum (57 de ani) a taxat reacția sexistă a lui Marius Șumudică (54 de ani) de la flash-interviu.

Antrenorul de la Rapid a fost deranjat de o întrebare pusă de o jurnalistă și a întrebat-o ironic: „E gândită de tine întrebarea asta?! De tine?!”.

După ce a pierdut meciul cu U Cluj și s-a distanțat de locurile fruntașe ale clasamentului, Marius Șumudică a fost protagonistul unui moment controversat.

Marius Șumudică, reacție sexistă la adresa unei jurnaliste: „E gândită de tine?!”

Jurnalistă: Pentru că ați fost tot timpul inspirat la schimbări, vreau să vă întreb dacă nu cumva ar fi trebuit, poate la pauză, să faceți anumite schimbări? Sau cum simțiți d-voastră, derulând acum ce s-a întâmplat în meci? La meciul cu CFR...

Șumudică: Așa ai gândit tu întrebarea asta? E gândită de tine întrebarea asta? De tine?

Jurnalistă: Da.

Șumudică: Te felicit atunci dacă ai gândit întrebarea asta, te felicit.



La CFR am făcut schimbări și aici am făcut schimbări în minutul 60 și am trecut în alt modul. Am încercat. Era 1-0, după care am forțat. Ultimele 30-35 de minute am forțat și am jucat cu doi atacanți, am pus presiune. Mai mult de atât ce puteam să fac?

Radu Naum, iritat de reacția sexistă a lui Marius Șumudică

După ce a ascultat dialogul dintre jurnalistă și antrenorul celor de la Rapid, Radu Naum, editorialist GOLAZO.ro și moderatorul emisiunii „Fotbal Club”, a reacționat:

„Poate că, adică sigur, dacă s-ar fi putut abține... dar văd că nu se poate abține Marius Șumudică să ironizeze un reporter. Incidental, o femeie, pentru că avem probleme cu femeile în țara asta. Nu credem că ele pot gândi o întrebare. Serios.

OK, poate că era un pic iritantă întrebarea dacă poți să faci schimbări la pauză, dar cine să fi gândit pentru ea? Cine? Da, în fine”.

Șumudică nu e la prima abatere

În martie, înainte de meciul cu FCSB, Șumudică a fost întrebat de o altă jurnalistă dacă a solicitat un control antidoping, în condițiile în care, tehnicianul de la Rapid făcuse mai multe aluzii în acest sens despre jucătorii roș-albaștrilor.

Antrenorul de la Rapid a fost foarte deranjat de întrebare, a răspuns scurt și a plecat de la interviu:

„Bună seara, îmi cer scuze dacă dumneavoastră considerați… domnișoară, doamnă, sau cum te simți bine să-ți spun, nu vreau să te jignesc… Această întrebare nu-și are rostul. Puneți-o cuiva care a spus că echipa adversă este dopată sau că se dopează. Eu n-am spus așa ceva. Vă mulțumesc”, a spus Șumudică, citat de digisport.ro.

