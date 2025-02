„Îi mai păcălim o dată”  Narcis Răducan crede că FCSB este  favorită la calificarea în optimile Europa League

Narcis Răducan, 50 de ani, spune că FCSB a avut și un „dram de șansă” în victoria, scor 2-1, din partida cu PAOK Salonic.

Fostul director sportiv al celor de la FCSB remarcă debutul lui Andrei Gheorghiță, cel care a marcat golul egalizator.

Returul dintre cele două echipe va avea loc joi, 20 februarie, de la ora 19.45.

FCSB continuă parcursul peste așteptări în Europa League, care a culminat aseară cu victoria pe terenul celor de la PAOK Salonic, 2-1.

Echipa care se va califica din această confruntare întâlnește, în optimile Europa League, câștigătoarea dublei dintre Olympique Lyon și Eintracht Frankfurt.

Narcis Răducan: „Agresivitate pozitivă”

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Narcis Răducan, fost fotbalist al Stelei și ex-director sportiv al celor de la FCSB, iar acesta a analizat partida dintre PAOK și campioana României.

Salut, Narcis. Cum și se pare rezultatul de aseară? Unul conform cu ceea ce s-a petrecut pe teren?

Să știi că eu mă feresc să folosesc cuvinte ca „rezultat nedrept”. Pentru că fotbalul are socoteala lui. Sigur că nu întotdeauna fix ce se întâmplă pe teren se regăsește și pe tabela de marcaj. Putem merge în direcția a „noroc cât roata carului”, numai când e o echipă ce nu joacă nimic și marchează un gol spre final și așa câștigă meciul. Dar nu poți spune asta despre FCSB aseară. Au muncit, au fost motivați, au fost pregătiți pentru un astfel de meci. Foarte bine din punct de vedere tactic. Au avut și un dram de șansă, pentru că, e dovedit și științific, șansa are rolul ei în a stabili câștigătoarea.

Meciul a început să curgă în favoarea noastră după anularea golului doi al lui Samatta și eliminarea lui Taison.

E adevărat, dar când muncești te mai ajută și Doamne-Doamne. Fără îndoială că PAOK era favorita pe hârtie. Valoarea individuală i-a făcut să domine începutul jocului, dar în fotbal trebuie să fii și un pic speculativ. Iar asta au făcut foarte bine fotbaliștii FCSB-ului, în cele două meciuri contra grecilor. Pe lângă sacrificiu și dăruire, au știut, și putut, să speculeze momentele favorabile.

Care crezi că a fost punctul forte al FCSB-ului, în jurul căruia s-a putut construi victoria de aseară? Pressing-ul acela de întâmpinare făcut excelent până prin minutul 80?

Atunci când e un oarecare decalaj valoric între echipe, atunci e clar că trebuie să compensezi cu ceva. Iar asta se face foarte bine la FCSB. Se aleargă mult, se aleargă cu scop tactic. Pressing-ul a fost și el bine pus la punct în cele mai multe momente ale jocului, adică s-a făcut de mai mulți fotbaliști în același timp, sus, în treimea adversă. Cam acestea au fost condimentele care au dus la rezultatul final. Dar, fără îndoială, această agresivitate pozitivă pe fază defensivă a reprezentat un factor important, incomodând vădit adversarul.

Narcis, cât a contat că FCSB a mers pe un teren pe care deja câștigase? Îți conferă, ca fotbalist, un dram de încredere suplimentară?

Dacă înainte de primul meci cu PAOK, cel din grupă, am dat mici șanse FCSB-ului de a se întoarce de la Salonic cu o victorie, acum lucrurile s-au schimbat. Acest ascendent moral e foarte important în fotbal și am fost convins că partida o să fie mult mai echilibrată decât am crezut la ora primei confruntări. Starea de spirit și forța mentală, individuală și de grup, fac diferența. Iar ele au fost în favoarea FCSB. Au jucat cu dezinvoltură, s-a văzut de la început.

Narcis Răducan: „Îi mai păcălim o dată”

Ai remarca un fotbalist de la FCSB? Tănase, de exemplu, a prins echipa etapei din Europa League.

Cred că aș merge pe spiritul echipei. Sigur că ies și jucători la rampă, cei care au marcat, alții care au jucat bine. Dar tot aș spune că forța grupului e principala responsabilă pentru acest parcurs foarte bun al FCSB din Europa League. La care, să fim sinceri, puțini se așteptau.

Pentru că ai spus de cei care au marcat. Execuția lui Gheorghiță de la gol, din prima, cu piciorul lui „mai slab”, a fost a unui fotbalist stăpân pe el.

Sigur. Nu trebuie să pui mingea în vinclu, cum se mai încearcă. Trebuie să fii acolo unde trebuie și să ai execuții de atacant, rapide, în forță. Să știi că eu am mizat pe el și înainte de începerea meciului, pentru că mi-a plăcut cum a intrat în campionat, cu Sepsi. Nu e deloc ușor să debutezi cu dezinvoltură la FCSB. Iar reușita de aseară îl va ajuta foarte mult. Îi oferă încredere. Dar, pe de altă parte, și sunt sigur că asta i-o spus și alții, a ridicat ștacheta la un anumit nivel și trebuie să-l mențină. Când joci bine, lumea se așteaptă s-o faci tot timpul. Mai ales că la FCSB nu e loc de relaxare. Iar meritul patronului e că-i ține mereu în priză, pune această presiune pe ei.

5 victorii, două înfrângeri și două egaluri are FCSB în actualul sezon al Europa League.

FCSB a câștigat două meciuri din trei cu PAOK, dar cel care a rămas de disputat e cel mai important. Grecii sunt răniți, ceea ce-i face periculoși, dar nu par să aibă ghearele prea ascuțite.

Nu cred că există riscul de a-i subestima. Cred că toată lumea e conștientă de forța lor. Sunt superiori financiar, ca și cotă a jucătorilor. De altfel, și Tănase a zis că i-au simțit în teren cât de buni sunt. Plus că nu mai e regula de acum câțiva ani, când golul/golurile din deplasare contau foarte mult. Acum, la 1-0 pentru greci, se merge în prelungiri. Deci nu s-a decis nimic. Dar rezultatul din tur le permite celor de la FCSB să abordeze meciul într-un anumit mod. PAOK trebuie acum să atace, și, astfel, să lase spații mai mari în defensivă, iar FCSB știe să le speculeze când li se oferă posibilitatea.

Georgios Toursounidis, fost fotbalist la PAOK vreme de 12 ani, îmi spunea că el mizează pe valoarea individuală superioară a jucătorilor greci.

Suma valorilor dintr-o echipă nu înseamnă neapărat că acea echipă e mai bună. E una din paradigmele fotbalului. Poate că, dacă ei vor miza tot pentru valoarea individuală, s-ar putea să-i mai păcălim o dată. Au plecat cu prima șansă la meciul din grupă, la partida de aseară șansele au cam fost egale, iar acum, la retur, cam noi suntem favoriți. Sigur că, unu contra unu, ei sunt superiori. Dar, din fericire, în fotbal e mai importantă echipa.