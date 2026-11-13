Raphinha, în lacrimi FOTO. A cedat după valul de critici primite: „Voi fi primul care se va retrage”

Raphinha (29 de ani) a oferit un moment emoționant la conferința de presă premergătoare amicalului Brazilia - Japonia.

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Înaintea confruntării care va avea loc sâmbătă, de la ora 12:15 (ora României), Barcelona și Confederația Braziliană de Fotbal au ajuns la un consens cu privire la numărul de minute pe care Raphinha le va primi în cadrul acțiunii naționalei din această lună.

FOTO. Raphinha, în lacrimi la conferința de presă: „În ultimele trei convocări, trei accidentări”

Recent, căpitanul formației catalane și-a prelungit înțelegerea cu campioana Spaniei până în 2030 și a vorbit și despre importanța gestionării atentă a minutelor petrecute pe teren la echipa națională, subliniind că își dorește să evite o nouă accidentare.

„Ancelotti știe că trebuie să-mi gestioneze cu atenție minutele de joc și că o eventuală accidentare m-ar face să ajung într-o condiție fizică mai slabă la următoarea pauză internațională.

Am discutat cu el, mă simt foarte bine, însă nu sunt încă sută la sută. Fac tot ce depinde de mine pentru a fi într-o formă fizică cât mai bună”, a declarat Raphinha.

Afirmațiile făcute i-au adus un val de critici de la jurnaliștii din Brazilia.

Acesta s-a apărat la conferința de presă premergătoare amicalului cu Japonia, iar în timp ce vorbea i-au dat lacrimile.

„În acel moment, când mi s-a adresat întrebarea și am răspuns, am crezut că am fost suficient de clar în ceea ce am vrut să transmit.

Cel puțin, așa mi s-a părut mie. Având în vedere tot ceea ce am traversat în ultimele trei convocări, cu trei accidentări produse practic în aceeași zonă a piciorului, tot ce am vrut să spun a fost că trebuie să am grijă de mine.

Evident, nu îmi doresc să mă accidentez din nou. Vreau să fiu disponibil nu doar pentru echipa națională, ci și pentru Barcelona”, a spus Raphinha, citat de marca.com.

Este firesc ca o critică să ne afecteze. Suntem oameni și, oricât am încerca, anumite lucruri ne ating. Este normal. Oricine s-ar afla în locul meu și ar primi critici, deși știe că dă totul, ar fi afectat. Trebuie să fim pregătiți să primim critici, deoarece să reprezinți Brazilia este o responsabilitate enormă. Raphinha, căpitanul Barcelonei și starul naționalei Braziliei

Raphinha: „Când voi vedea că nu pot performa fizic, voi fi primul care se va retrage”

Brazilianul a dat asigurări că va renunța la locul său în reprezentativa țării dacă va simți că nu își va mai putea ajuta echipa.

„Din păcate, atunci când nu suntem în formă fizică, nu putem juca aici sau la club. Am mai spus că, dacă corpul meu îmi va permite, voi da întotdeauna tot ce am mai bun. Când voi vedea că nu pot performa fizic, voi fi primul care se va retrage, pentru că sunt foarte autocritic.

Da, ceea ce am spus a avut un impact negativ, deși la momentul respectiv am crezut că am explicat bine. Dar, din păcate, face parte din joc”, a concluzionat Raphinha.

43 de selecții a bifat Raphinha pentru naționala Braziliei: a marcat 12 goluri și a reușit 9 pase decisive

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