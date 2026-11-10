Barcelona, acord cu Brazilia Cum va fi gestionată situația lui Raphinha de la națională
Raphinha/ Foto: IMAGO
Campionate

Barcelona, acord cu Brazilia Cum va fi gestionată situația lui Raphinha de la națională

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 23:16
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 23:17
  • Barcelona și Confederația Braziliană de Fotbal au ajuns la un consens cu privire la minutele pe care Raphinha (29 de ani) le va primi în amicalele cu Japonia și Singapore.
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Superstarul catalanilor s-a accidentat la ultimele trei acțiuni ale naționalei, iar campioana Spaniei nu-și mai dorește să se confrunte cu o nouă astfel de situație.

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Barcelona, acord cu Confederația Braziliană de Fotbal în privința lui Raphinha

Astfel, Barcelona și Confederația Braziliană de Fotbal au ajuns la un acord ca Raphinha să fie folosit de Carlo Ancelotti pentru un număr redus de minute în amicalele cu Japonia (14 noiembrie) și Singapore (17 noiembrie).

„Clubul spaniol și CBF sunt de acord să gestioneze minutele de joc astfel încât Raphinha să se întoarcă în stare bună de sănătate și să reducă la minimum riscurile unei a treia accidentări consecutive în timp ce joacă pentru națională”, notează ziarul Globo Esporte, potrivit marca.com.

Istoricul accidentărilor lui Raphinha la naționala Braziliei

Istoricul recent al lui Raphinha explică îngrijorarea celor de la Barcelona. Atacantul a avut probleme fizice după fiecare dintre ultimele trei acțiuni ale naționalei Braziliei.

În martie, s-a accidentat în partida amicală cu Franța (1-2), iar problemele musculare l-au împiedicat ulterior să joace în sferturile Ligii Campionilor, contra lui Atletico Madrid.

Superstarul formației de pe Camp Nou nu a scăpat de probleme nici pe parcursul Cupei Mondiale. A ratat ultimul meci din grupe al Braziliei și confruntările din fazele eliminatori. Selecao s-a oprit în optimi, fiind eliminată de Norvegia, scor 1-2.

În octombrie, situația s-a repetat: atacantul a părăsit mai devreme cantonamentul Braziliei din Australia, acuzând dureri la coapsă. Un edem la piciorul drept l-a obligat apoi să rateze duelurile cu Getafe și Galatasaray.

După victoria cu Atletico Madrid (2-1), în ultima etapă din La Liga, Hansi Flick declara:

„Dacă reușim să-i limităm minutele de joc pe teren pentru Brazilia, voi fi foarte mulțumit”.

19 goluri și 3 pase decisive
are Raphinha pentru Barcelona în 14 meciuri jucate în acest sezon

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