RAPID - U CRAIOVA 1-1. Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul giuleștenilor, s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi și este convins că alb-vișiniii se pot bate la titlu.

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Daniel Pancu susține cu tărie că în acest sezon Rapid este capabilă să facă lucruri mărețe și a afirmat că după șapte etape este extrem de mândru de jocul echipei sale.

RAPID - U CRAIOVA 1-1 . Daniel Pancu: „Anul ăsta se pot întâmpla lucruri importante”

„Sunt mulțumit de șapte etape încontinuu, menținem un succes, am pornit încă din Austria, din perioada precompetițională. Este succesul nostru, pe care trebuie să-l menținem până trebuie să ne cunoaștem între noi, și mă refer la alergat până la epuizare, ne batem pentru fiecare minge și trebuie să fim uniți.

De șapte etape, Rapid este top. De șapte ori top la acest capitol. Nu mă hazardez. Deja am jucat meciuri foarte importante cu o echipă a noastră cu jumătate din potențial, poate mai puțin, și cred că anul ăsta se pot întâmpla lucruri cu adevărat importante după mult timp.

Credeam că o să spun asta abia la Crăciun, nu după șapte etape. Sunt absolut convins. Am întâlnit cele mai bune echipe, excepție FCSB și U Cluj. Cu noi într-o situație de multe schimbări, mulți tineri, jucători aduși după două antrenamente, băgați în teren, și consider că există multă valoare individuală în atac”, a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

Sunt foarte mulţumit de ceea ce s-a întâmplat în aceste 7 etape la nivel de implicare, la nivel de relaţii de joc o să fie vedem prin martie. O să ne batem sus Daniel Pancu, antrenor Rapid

Daniel Pancu, despre Filip Stojilkovic: „ L-ați făcut cel mai mare simulator”

Filip Stojilkovic a marcat primul său gol pentru giuleștenil, după transferul din această vară, iar Daniel Pancu a ținut să-l laude și să-i ia apărarea.

„Pe Stojilkovic, care e sârb, elveţian, l-aţi făcut cel mai mare simulator după meciul de la Arad, iar astăzi are şansa, la 0-0, să cadă şi să scoată penalty şi nu o face. Eu nu am crezut că poate să vină un aşa jucător la noi”, a afirmat Pancu.

Încă un transfer la Rapid

Pancu a dezvăluit că Rapid va transfera un nou jucător:

„A mai venit un fundaş central, o să fie prezentat mâine. 99,99% suntem gata. Vine din campionatul României și l-am antrenat. A trecut deja vizita medicală”.

Conform gsp.ro, stoperul ar fi Sheriff Sinyan (30 de ani), pe care tehnicianul l-a antrenat la CFR Cluj. Acesta este liber de contract de la finalul sezonului trecut.

Giuleștenii și l-au dorit încă din iunie, când a refuzat să prelungească înțelegerea cu CFR, însă africanul a sperat că va obține un contract mai avantajos în zona Golfului.

Am vorbit cu Aioani acum, nu cred că e gol de portar. Anticipase că Stevanovic loveşte mingea direct şi a fost diferit Daniel Pancu, despre eroarea lui Aioani

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