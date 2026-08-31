Remiză pe Giulești Rapid și U Craiova și-au împărțit punctele » Daniel Pancu rămâne fără victorie în fața oltenilor

Rapid și Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, în ultimul meci al etapei #7 din Liga 1.

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Campioana României a dominat prima repriză a partidei din Giulești, iar după mai multe șanse la poarta lui Aioani, Stefanovic a reușit să deschidă scorul, în urma unei erori a goalkeeperului Rapidului.

Rapid a arătat mult mai bine în repriza secundă și a reușit să restabilească egalitatea prin Stojilkovic. A fost prima reușită a atacantului după transferul din această vară.

Vârful elvețian a mai ratat câteva ocazii importante, dar nu a reușit să-l învingă pe Popescu. S-a terminat 1-1, iar Daniel Pancu a rămas fără victorie împotriva oltenilor din postura de antrenor. În acest moment, bilanțul său este de trei remize și trei înfrângeri.

În urma acestui rezultat, Rapid este pe locul 2, cu 12 puncte, la două în spatele liderului Dinamo. De partea cealaltă, U Craiova este pe locul 4, cu 11 puncte.

Rapid - U Craiova 1-1

Au marcat: Stojilkovic ('67)/ Stefanovic ('30)

Min.90+1 - Bubanja primește cartonașul galben pentru o lovitură cu cotul asupra lui Screciu.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 5 minute

Min.71 - Pașcanu și Bancu primesc cartonașul galben pentru proteste, după o ciocnire între Matei și Pop.

Min.69 - Kamara vede cartonașul galben.

Min.67 - Schimbare la Rapid: iese Sălceanu, intră Pop.

Min.67 - GOL Rapid, 1-1! Moruțan pătrunde în careu, trimite o centrare șutată în fața porții, iar Stojilkovic îl învinge pe Popescu.

Min.63 - Dublă schimbare la Craiova: ies Baiaram și Băluță, intră Etim și Teles.

Min.55 - Pașcanu preia la aproximativ 30 de metri, șutează, mingea este deviată și trece puțin peste poarta lui Popescu.

Min.53 - Nsimba scapă singur spre poarta lui Aioani, șutează din unghi, dar mingea trece puțin pe lângă.

Min.52 - Stojilkovic trimite pe lângă poartă, după o centrare la firul ierbii a lui Onea, de pe partea dreaptă.

Min.46 - Start în repriza secundă. Schimbări în ambele tabere: la Rapid, iese Doumbia și intră Kamara, în timp ce, la Craiova, iese Al Hamlawi și intră Nsimba.

Pauză pe Giulești!

Min,45+2 - Matei vede și el cartonașul galben.

Prima repriză va fi prelungită cu minimum 3 minute

Min.42 - Al Hamlawi vede primul cartonaș galbe, după un fault asupra lui Vulturar.

Min.32 - Stojilkovic preia pe poziție viitoare, pătrunde în careu și șutează, însă Popescu blochează și trimite mingea în corner.

Min.30 - GOL Craiova, 0-1! Matei trimite o centrare excelentă de pe partea dreaptă, iar Stevanovic îl învinge pe Aioani cu o lovitură de cap. Portarul Rapidului a reacționat târziu și n-a mai putut ajunge la minge.

Min.27 - Băluță șutează de la aproximativ 20 de metri, Aioani respinge în lateral, iar balonul ajunge la Bancu, care centrează din prima în fața porții. Al Hamlawi profită de nesincronizarea din defensiva giuleștenilor, dar trimite pe lângă buturile alb-vișiniilor.

Min.26 - Stojilkovic este lansat în adâncime, preia rău mingea și își închide unghiul pentru șut.

Min.24 - Baiaram îi pasează lui Al Hamlawi, care driblează un adversar și șutează de la marginea careului, însă mingea trece peste poarta lui Aioani.

Min.23 - Dobre primește o minge pe partea stângă, șutează din unghi, în diagonală, dar balonul trece pe lângă poartă.

Min.22 - Rapid continuă să nu pună probleme la poarta lui Popescu, în timp ce Craiova domină teritorial partida.

Min.10 - Baiaram pătrunde pe partea stângă, șutează de la marginea careului, dar mingea este deviată și iese în corner.

Min.8 - Matei șutează de la distanță, însă Aioani reține fără probleme.

Min.7 - Dobre preia, încearcă să paseze, dar se prăbușește pe gazon după un atac a lui Mora. „Centralul” a lăsat jocul să continue.

Min.3 - Baiaram îl calcă pe Onea, dar scapă fără cartonaș galben.

Min.2 - Bancu centrează de pe partea stângă, însă mingea este respinsă fără probleme de Onea.

Min.1 - Start de meci pe Giulești!

Echipele de start:

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Doumbia - Moruțan, Stojilkovic, Al. Dobre

Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Doumbia - Moruțan, Stojilkovic, Al. Dobre Rezerve: Ungureanu, Cr. Manea, Kodor, D. Ciobotaru, R. Pop, Bubanja, Ouedraogo, Kamara, Celik, El Sawy, Jambor, Tape

Ungureanu, Cr. Manea, Kodor, D. Ciobotaru, R. Pop, Bubanja, Ouedraogo, Kamara, Celik, El Sawy, Jambor, Tape Antrenor: Daniel Pancu

Daniel Pancu U Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram

L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: R. Sava, Al. Maxim, Webster, Teles, Al. Crețu, M. Rădulescu, Tavares, Băsceanu, Elisor, Etim, Nsimba

R. Sava, Al. Maxim, Webster, Teles, Al. Crețu, M. Rădulescu, Tavares, Băsceanu, Elisor, Etim, Nsimba Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho Arbitru : Andrei Florin. Asistenți : Vodă Alexandru-Mihai și Bojan Cosmin. Arbitru VAR : Popa Cătălin Sorin. Arbitru AVAR : Gheorghe Sebastian Eugen

: Andrei Florin. : Vodă Alexandru-Mihai și Bojan Cosmin. : Popa Cătălin Sorin. : Gheorghe Sebastian Eugen Stadion: Rapid - Giulești

Oltenii au fost apostrofați la sosirea în Giulești.

Daniel Pancu, fără victorie împotriva Universității Craiova

Daniel Pancu nu a câștigat niciunul dintre cele cinci meciuri disputate ca antrenor împotriva Universității Craiova, în toate competițiile. Bilanțul său este de două remize și trei înfrângeri.

„E un joc de mare intensitate, poate cel mai important. Jucătorii știu ce înseamnă o victorie în fața campioanei. Pe hârtie, este cea mai valoroasă echipă, singura de nivel european.

Felicitări pentru calificarea într-o grupă, chiar dacă și eu cred că locul lor era în Europa League. Vom avea nevoie și de șansă, cu siguranță. Își creează foarte multe ocazii meci de meci.

Va trebui să marcăm din ocaziile pe care le vom avea. Diferența se va face în duelurile unu la unu. Sunt câteva zone în care cred că suntem mai valoroși decât ei”, a spus Pancu.

Filipe Coelho: „Acum e momentul să ne concentrăm pe campionat”

Din 2021, anul în care Rapid a revenit în prima ligă, cele două echipe s-au întâlnit de 18 ori în campionat. Universitatea Craiova a câștigat opt dintre aceste meciuri, Rapid patru, iar șase partide s-au încheiat la egalitate.

„Este un meci important, împotriva unei echipe bune, care joacă acasă. Noi venim cu mentalitatea de a ne juca jocul și de a încerca să obținem cele trei puncte.

Avem unul sau doi jucători despre care nu sunt sigur că vor putea fi pe teren. Atmosfera este bună. Am pierdut ultimul meci, trebuie să îmbunătățim anumite lucruri, dar, în general, am făcut un meci bun și trebuie să privim spre viitor.

Ca echipă, trebuie să fim mândri că putem juca împotriva unor formații precum Brighton sau Getafe. Acum este momentul să ne concentrăm pe campionat”, a spus Coelho.

0-0 s-a încheiat cea mai recentă confruntare directă dintre Rapid și Universitatea Craiova, disputată pe 25 mai 2026, în Liga 1

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