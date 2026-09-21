Djokovic, interviu inedit VIDEO+FOTO: S-a băgat într-o cadă plină cu gheață! Ce spune despre felul în care Alcaraz și Sinner „îi copiază” stilul de joc +5 foto
Novak Djokovic. Foto: captură video X/Cold as Balls
Tenis

Djokovic, interviu inedit VIDEO+FOTO: S-a băgat într-o cadă plină cu gheață! Ce spune despre felul în care Alcaraz și Sinner „îi copiază” stilul de joc

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 16:09
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 22:36
  • Novak Djokovic (39 de ani, 12 ATP) a oferit un interviu neobișnuit. Sârbul a răspuns la întrebările actorului Kevin Hart în timp ce se afla într-o cadă cu gheață.
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Legendarul tenismen a făcut o comparație între generații, cu referire la asemănările dintre jocul său și cel al tinerilor care conduc acum ierarhia ATP.

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Novak Djokovic: „Dacă am reușit să las o amprentă, sunt fericit”

Invitat la emisiunea lui Kevin Hart, „Cold as Balls”, sportivul sârb s-a declarat mândru că tehnicile sale de joc au fost „copiate” de jucători precum Jannik Sinner sau Carlos Alcaraz.

„Cred că, pentru oricine urmărește tenisul, Sinner și Alcaraz... Știți și voi cum joacă, nu? Le cunoașteți stilurile. Cu cine seamănă?”, a întrebat Djokovic.

Kevin Hart a răspuns: „Cu tine. Vorbesc foarte serios. Cu tine”.

Ulterior, starul tenisului a transmis: „Așadar, pentru mine, acesta este cel mai mare compliment. Dacă am reușit să las o amprentă, sunt fericit, pentru că asta este esența”.

Djokovic, interviu într-o cadă cu gheață / Foto: capturi video X/Cold as Balls
Djokovic, interviu într-o cadă cu gheață / Foto: capturi video X/Cold as Balls

Galerie foto (5 imagini)

Djokovic, interviu într-o cadă cu gheață / Foto: capturi video X/Cold as Balls Djokovic, interviu într-o cadă cu gheață / Foto: capturi video X/Cold as Balls Djokovic, interviu într-o cadă cu gheață / Foto: capturi video X/Cold as Balls Djokovic, interviu într-o cadă cu gheață / Foto: capturi video X/Cold as Balls Djokovic, interviu într-o cadă cu gheață / Foto: capturi video X/Cold as Balls
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de titluri de Grand Slam a cucerit Novak Djokovic de-a lungul carierei: 10 la Australian Open, 3 la Roland Garros, 7 la Wimbledon și 4 la US Open

La ultimul Grand Slam la care a participat, US Open 2026, Djokovic a fost eliminat în primul tur. Pentru prima dată din 2002 încoace, niciunul dintre cei trei tenismeni legendari, Djokovic, Nadal și Federer, nu se mai regăsește în top 10 ATP.

Cât despre cei doi tineri tenismeni, aceștia au adunat un număr impresionant de Grand Slam-uri. Carlos Alcaraz (23 de ani) a cucerit 7 titluri, în timp ce Jannik Sinner (25 de ani) a cucerit 5 trofee.

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